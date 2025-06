NBA: Veja quais agentes livres os times contrataram

O mercado abre nesta segunda-feira (30), às 19h (horário de Brasília). No entanto, os times da NBA já se adiantaram e começaram a renovar com agentes livres e fazer várias trocas. Então, o Jumper Brasil preparou um “localizador” de tudo o que aconteceu. Aqui, você fica sabendo dos rumores por time, jogadores e a situação de cada um, enquanto as negociações são confirmadas.

Vale lembrar, no entanto, que de forma oficial, os jogadores só podem assinar com os novos times depois do dia 6 de julho. Então, aqui vamos mostrar aquelas trocas ou acordos verbais de agentes livres.

Entre as trocas, por exemplo, a mais impactante até aqui foi a do astro Kevin Durant para o Houston Rockets. Enquanto isso, o Boston Celtics fez duas de titulares que venceram o título de 2023/24. Tudo para ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA, que vem sendo o grande “vilão” de times que gastam muito.

Por fim, times com mais espaço na folha salarial miram agentes livres no mercado da NBA. O problema, entretanto, é que esse tipo de coisa quase não existe mais. Com o teto em US$154.6 milhões, apenas nove equipes estão abaixo disso. No entanto, ainda sem contar com os novatos que saíram no Draft e as novas contratações.

Tudo o que acontecer a partir desta segunda-feira, estará aqui.

Veja o que os times da NBA estão fazendo até aqui com seus agentes livres, além de jogadores que saíram em trocas

Atlanta Hawks

O Hawks foi bem no Draft, mas ainda não sabe a situação real de Kristaps Porzingis, que chegou em troca antes da abertura do mercado de agentes livres da NBA. Por enquanto, o time deve ir atrás de um pivô reserva para Onyeka Okongwu. Afinal, espera-se que Clint Capela não fique para a campanha 2025/26.

Jogador Rumor Situação Clint Capela Warriors, Lakers – Caris LeVert Hawks, Pistons – Larry Nance Jr – – Dominick Barlow – – Keaton Wallace – – Jacob Toppin – – Terance Mann – Troca com Celtics Georges Niang – Troca com Nets

Boston Celtics

A direção do Celtics sabe que não tem muito a fazer por enquanto a não ser ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA. O time tem de lidar com a lesão de Jayson Tatum, que deve perder toda a próxima campanha. Então, não deve competir por muito. Especula-se que Al Horford se aposente, mas o New York Knicks teria algum interesse. Além dele, tem a chance de a equipe trocar Anfernee Simons, que acabou de chegar em troca por Jrue Holiday. Kristaps Porzingis, enquanto isso, foi para o Atlanta Hawks.

Jogador Rumor Situação Al Hoford Celtics, Knicks – Luke Kornet – – JD Davison – – Torrey Craig – – Drew Peterson – – Jrue Holiday Blazers, Mavs Troca com o Blazers Kristaps Porzingis Warriors, Lakers, Hawks, Raptors Troca com o Hawks

Brooklyn Nets

Com apenas oito jogadores sob contrato, ainda sem os jogadores do Draft, o Nets é o time com mais espaço na NBA. No entanto, o recrutamento deixou os torcedores bem preocupados.

Jogador Rumor Situação D’Angelo Russell Mavs – Ziaire Williams – Estendeu com o Nets Trendon Watford – – Cam Thomas Nets – Day’Ron Sharpe – – Reece Beekman – Estendeu com o Nets

Charlotte Hornets

O Hornets, apesar de tudo, fez um bom Draft e busca agentes livres no mercado da NBA para um dos piores times na liga nos últimos anos.

Jogador Rumor Situação Tre Mann Hornets – Seth Curry – – Mark Williams – Troca com o Suns Jusuf Nurkic – Troca com o Jazz

Chicago Bulls

Enquanto o Bulls segue fazendo trocas, o time vem acumulando poucas escolhas de Draft, o que preocupa. No entanto, deve estender com Josh Giddey. Existe uma dúvida sobre o acordo de Coby White, que vai entrar no último ano. O cestinha quer um contrato em torno dos US$30 milhões anuais, mas os rumores dizem que a direção pode não cuidar disso na offseason de 2025.

Jogador Rumor Situação Tre Jones Bulls – Josh Giddey Bulls – Talen Horton-Tucker – – Emanuel Miller – – EJ Liddell – – Lonzo Ball – Troca com o Cavs

Cleveland Cavaliers

Apesar de Ty Jerome ter sido um dos melhores reservas da última temporada, ele pouco atuou na série contra o Indiana Pacers. Então, o time foi atrás de Lonzo Ball em troca com o Chicago Bulls. No mesmo dia, estendeu com Sam Merrill. Ou seja, Jerome não fica.

Jogador Rumor Situação Sam Merrill Cavs Estendeu com o Cavaliers Ty Jerome – – Isaac Okoro – Troca com o Bulls

Dallas Mavericks

Enquanto Kyrie Irving deve levar alguns meses para voltar às quadras, o Mavs é um dos times atrás de agentes livres para a posição de armador no mercado da NBA. Alguns nomes surgiram nos rumores, como Chris Paul e D’Angelo Russell, por exemplo.

Jogador Rumor Situação Kyrie Irving Mavs Estendeu com o Mavs Daniel Gafford – Estendeu com o Mavs Dante Exum – – Spencer Dinwiddie – –

Denver Nuggets

Russell Westbrook não deve ficar, enquanto o Nuggets tenta ir atrás de agentes livres que consigam realmente ajudar do banco. Isso porque Dario Saric, que chegou na última offseason, teve pouco (ou nenhum) efeito positivo. Para piorar, ele possui opção em seu acordo para 2025/26. Sem mercado, ele fica. Por fim, Denver pode ter a volta do veterano DeAndre Jordan.

Jogador Rumor Situação Russell Westbrook Kings – DeAndre Jordan – – Vlatko Cancar – – Spencer Jones – – PJ Hall – – Trey Alexander – –

Detroit Pistons

Apesar de o Pistons ter sido grata surpresa na última temporada, o time precisa manter alguns de seus agentes livres. Tim Hardaway Jr, Malik Beasley e Dennis Schroder, especialmente, seriam algumas das prioridades. No entanto, Schroder vem sendo especulado em vários times da NBA. Entre eles, Dallas Mavericks e Sacramento Kings. Mas o problema de Malik Beasley pode atrapalhar. Muito.

Jogador Rumor Situação Tim Hardaway Jr – – Dennis Schroder Kings, Mavs – Malik Beasley – – Paul Reed – – Lindy Waters – – Daniss Jenkins – –

Golden State Warriors

Um dos times no mercado atrás de bons agentes livres na NBA é o Warriors. A equipe busca um pivô, além de um especialista defensivo no perímetro. Por enquanto, os rumores apontam que Gary Payton II deve sair. Enquanto isso, Jonathan Kuminga é uma preocupação. Isso porque é agente livre restrito e existe uma indefinição sobre sua permanência. Por fim, o brasileiro Gui Santos deve ficar. A equipe de San Francisco possui a opção em seu contrato para 2025/26, mas foi um dos melhores quando o assunto era rebote ofensivo.

Jogador Rumor Situação Gary Payton II – – Kevon Looney Warriors – Jonathan Kuminga Heat, Nets, Bulls, Warriors – Kevin Knox – – Pat Spencer Warriors – Taran Armstrong – –

Houston Rockets

O Rockets foi um time muito ativo nas útlimas semanas. Estendeu com Fred VanVleet e Steven Adams, renovou com o técnico Ime Udoka e fez a troca por Kevin Durant. Ou seja, ficou ainda melhor que estava em 2024/25, quando ficou no segundo lugar do Oeste. Jeff Green, Aaron Holiday e Jae’Sean Tate devem seguir, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

Indiana Pacers

Campeão do Leste, o Pacers vai ficar sem o melhor jogador em 2025/26, o armador Tyrese Haliburton. No entanto, o time ainda pode brigar. Deve ir atrás de agentes livres que possam suprir o astro. Enquanto isso, Myles Turner pode estender, mesmo não tendo ido bem nas finais da NBA.

Jogador Rumor Situação Myles Turner Pacers – James Johnson – – Isaiah Jackson – – Thomas Bryant – – Tony Bradley – – Quenton Jackson – –

Los Angeles Clippers

O Clippers queria muito Jrue Holiday, mas ele foi em troca para o Portland Trail Blazers. Então, Chris Paul pode ser o novo alvo para um retorno. Afinal, o agente livre disse que gostaria de jogar em Los Angeles por mais um ano na NBA para ficar perto de sua família. Pode ser uma volta ou uma ida ao “rival” de cidade.

Jogador Rumor Situação James Harden – Estendeu contrato com o Clippers Nicolas Batum – – Amir Coffey – – Ben Simmons – – Patty Mills – – Trentyn Flowers – –

Los Angeles Lakers

LeBron James ficou, mas está tudo muito estranho. Ao menos, seu agente deu declarações difíceis de entender. Como se fosse o último ano do astro no Lakers ou prevendo alguma troca no meio da campanha. Dorian Finney-Smith saiu do contrato e virou agente livre no mercado da NBA. A tendência, ao menos, é que volte. Para ir atrás de um pivô, o time tem de abrir mão de algumas peças. Já virou candidato após a dispensa de Deandre Ayton.

Jogador Rumor Situação LeBron James Lakers Garantiu contrato até 2025/26 Dorian Finney-Smith Lakers, Rockets – Christian Koloko – – Jaxson Hayes – – Markieff Morris – – Alex Len – –

Memphis Grizzlies

Com bons agentes livres, mas cheio de incertezas faz do Grizzlies um dos times mais difíceis de entender o que vai fazer na offseason da NBA. Jaren Jackson Jr deve ganhar extensão, mas a troca de Desmond Bane pegou todo mundo de surpresa. Ao menos, levou muitas escolhas no negócio. Enquanto isso, Ja Morant fica (se nada mudar até lá).

Jogador Rumor Situação Luke Kennard – – Marvin Bagley – – Santi Aldama – – Lamar Stevens – – Yuki Kawamura – – Desmond Bane – Troca com o Magic

Miami Heat

O Heat pode fazer trocas ou ir atrás de bons agentes livres na NBA. Mas o fato é que não conseguiu ter Kevin Durant em troca. Agora, tenta mandar Andrew Wiggins em toda proposta. Surpresa mesmo ficou por conta de Duncan Robinson, que abriu mão de US$20 milhões garantidos para virar agente livre.

Jogador Rumor Situação Davion Mitchell – Estendeu contrato com o Heat Duncan Robinson Pistons –

Milwaukee Bucks

Difícil. É o mínimo, pois o Bucks não terá Damian Lillard por longo período. Enquanto isso, o time vive cercado de dúvidas. Afinal, Giannis Antetokounmpo pode sair em troca, o que pode deixar um dos melhores times da NBA no limbo. Aliás, já não é mais o mesmo. Nos últimos três anos, caiu logo na primeira rodada dos playoffs.

Jogador Rumor Situação Brook Lopez Lakers – Bobby Portis – Estendeu com o Bucks Taurean Prince – – Gary Trent Jr – – Kevin Porter – – Jericho Sims – – Ryan Rollins – –

Minnesota Timberwolves

O Timberwolves resolveu dois de seus agentes livres, mas ainda falta Nickeil Alexander-Walker para seguir com um elencos mais fortes da NBA. Por enquanto, tudo certo. Foi às finais do Oeste por dois anos seguidos.

Jogador Rumor Situação Naz Reid – Estendeu contrato com o Timberwolves Julius Randle – Estendeu contrato com o Timberwolves Luka Garza – – Nickeil Alexander-Walker Heat, Bucks – Josh Minott – – Joe Ingles – Estendeu com o Timberwolves Bones Hyland – –

New Orleans Pelicans

Em puro estado de dúvidas, o Pelicans fez um Draft ruim, trocou por Jordan Poole e o time está difícil de entender. Enquanto isso, Zion Williamson segue. Até quando? Ninguém tem a menor ideia. O fato é que New Orleans não é bem um lugar que costuma atrair bons agentes livres, sendo um dos times mais inconstantes da NBA. Está realmente complicado por lá.

Jogador Rumor Situação Bruce Brown – – Antonio Reeves – – Elfrid Payton – – BJ Boston – – Jeremiah Robinson-Earl – – CJ McCollum e Kelly Olynyk – Troca com Wizards

New York Knicks

Apesar de ir às finais do Leste, a direção do Knicks mandou o técnico Tom Thibodeau embora. Agora, não tem ninguém para o seu lugar. Foi atrás de vários treinadores com emprego, o que foi lamentável. Mas o time pode fazer algumas trocas ou ir atrás de agentes livres pontuais no mercado da NBA.

Jogador Rumor Situação Precious Achiuwa – – Cameron Payne – – Delon Wright – – PJ Tucker – – Ariel Hukporti – – Landry Shamet – –

Oklahoma City Thunder

Camepão, o Thunder não deve mexer muito em seu elenco no período de agência livre da NBA. Então, é possível que faça as extensões prévias de Chet Holmgren e Jalen Williams. Mais do que isso será surpresa.

Orlando Magic

Com alguns agentes livres importantes, o Magic pode tentar mais trocas. Aliás, o time já ficou com o ótimo Desmond Bane, que estava no Memphis Grizzlies. Orlando tem um dos times mais promissores de toda a NBA e deve surpreender no Leste em 2025/26.

Jogador Rumor Situação Moritz Wagner – – Gary Harris – – Cory Joseph – – Caleb Houstan – – Mac McClung – – Kentavious Caldwell-Pope e Cole Anthony – Troca com Grizzlies

Philadelphia 76ers

O 76ers tenta ficar com Quentin Grimes, enquanto deve perder o francês Guerschon Yabusele. São dois dos dos agentes livres mais valorizados na última campanha da NBA. Ao mesmo tempo, pode trocar Paul George. A ver.

Jogador Rumor Situação Justin Edwards – – Guerschon Yabusele Spurs – Eric Gordon – – Quentin Grimes Sixers – Kelly Oubre Sixers Garantiu opção para 2025/26 Andre Drummond – Garantiu opção para 2025/26

Phoenix Suns

Phoenix fez de tudo em pouco tempo. Trocou GM, técnico, melhor jogador. Agora, tenta achar um novo lugar para Bradley Beal, enquanto fez um Draft excelente. Pegou Mark Williams, vindo do Charlotte Hornets, mas porque ficou com medo de não conseguir Khaman Maluach no recrutamento. Mas conseguiu. Agora, quem pode sair é o pivô Nick Richards. Deve ir atrás de agentes livres pontuais.

Jogador Rumor Situação Collin Gillespie Suns Estendeu com o Suns Kevin Durant – Troca para o Rockets Tyus Jones Kings, Magic, Knicks – Damion Lee – – Bol Bol – – TyTy Washington – – Monte Morris – – Cody Martin – –

Portland Trail Blazers

O Blazers possui alguns bons agentes livres, como Dalano Banton e Jabari Walker, mas surpreendeu de formas diferentes. No Draft, ao optar pelo pivô chinês Hansen Yang, na troca por um veterano (Jrue Holiday) e ao dispensar Deandre Ayton. Seja como for, o time parece mais perto de começar a querer brigar por vitórias, o que é ótimo sinal.

Jogador Rumor Situação Dalano Banton – – Jabari Walker – – Bryce McGowens – – Justin Minaya – – Anfernee Simons – Troca com o Celtics Deandre Ayton – Dispensado

Sacramento Kings

A meta é achar um armador para ser titular, então o time vem tentando trocar algumas peças. Entre elas, Malik Monk. No Draft, esqueceu que não tinha ninguém da posição e foi atrás de um outro ala atlético, algo que sobra no elenco. DeMar DeRozan, no entanto, é candidato a troca. Pode ir atrás de agentes livres, caso não consiga o reforço via negociação.

Jogador Rumor Situação Trey Lyles – – Jake LaRavia – – Doug McDermott – – Markelle Fultz – – Mason Jones – – Isaiah Crawford – –

San Antonio Spurs

San Antonio era um dos candidatos na troca por Kevin Durant, mas optou por manter sua base jovem. Além disso, não quis abrir mão de suas escolhas no Draft. O time fez um recrutamento muito bom com Dylan Harper e Carter Bryant. Trocas podem acontecer, mas o Spurs não tem pressa por tantos agentes livres no mercado da NBA. Ao menos, por enquanto.

Jogador Rumor Situação Chris Paul Suns, Clippers, Mavs, Lakers – Bismack Biyombo – – Charles Bassey – – Jordan McLaughlin – – Sandro Mamulakelashvili – – Harrison Ingram – – David Duke – – Riley Minix – –

Toronto Raptors

O time canadense vem em busca de competir em 2025/26. Então, é possível que faça algumas trocas. O pivô Jakob Poeltl e o ala Brandon Ingram podem sair. Aliás, Ingram sequer estreou desde que chegou de New Orleans. RJ Barrett é outra opção para novos negócios. Mas o fato é que Toronto dá sinais de que pode voltar a lutar por algo melhor.

Jogador Rumor Situação Garrett Temple – Estendeu contrato com o Raptors

Utah Jazz

Enquanto definie o que faz com Lauri Markkanen e Walker Kessler, o Jazz fez uma troca no domingo (29), despachando Collin Sexton para o Charlotte Hornets. Embora o time esteja em uma reformulação eterna, algo está acontecendo por lá. Afinal, o time escolheu o talentoso Ace Bailey no Draft. John Collins também pode sair. Espera-se que o Jazz seja um dos times mais agressivos por agentes livres (ou trocas) no mercado da NBA.

Jogador Rumor Situação Micah Potter – – Johnny Juzang – – Collin Sexton – Troca com Hornets

Washington Wizards

O Wizards fez troca por dois jogadores experientes (CJ McCollum e Kelly Olynyk), enquanto tem no elenco Khris Middleton e Marcus Smart. Tudo isso para trabalharem ao lado de jovens promissores. O time pode fazer mais negociações no mercado, mas a base será a mescla da experiência com o talento dos atletas mais novos.

Jogador Rumor Situação Jordan Poole e Saddiq Bey – Troca com Pelicans Malcolm Brogdon Kings Tristan Vukcevic – – JT Thor – – Khris Middleton – Manteve contrato para 25/26

