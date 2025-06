Jaren Jackson Jr consegue contrato máximo com o Grizzlies

O Memphis Grizzlies garantiu a permanência de Jaren Jackson Jr com a renovação do contrato do astro. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô acertou um novo vínculo de cinco anos e receberá US$240 milhões em salários. A renovação com o jogador era uma das prioridades na offseason da equipe. Ele terá opção em 2029/30.

Continua após a publicidade

Aos 25 anos, Jackson vinha tendo seu nome especulado no mercado. Após ser convidado pela primeira vez ao All-Star Game da NBA, o pivô surgiu como possível alvo do Los Angeles Lakers, que tem uma carência na posição. A renovação, entretanto, encerra as chances do camisa 13 deixar o Grizzlies.

Devido a lesão de Zach Edey, o pivô deve ser ainda mais acionado na próxima temporada. O novato sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e passou por cirurgia. Assim, será desfalque no Grizzlies por tempo indeterminado.

Quarta escolha do Draft de 2018, Jackson tem 407 jogos pela franquia, com médias de 18.5 pontos, 5.5 rebotes e 1.9 toco por partida. Na última temporada, o pivô converteu 37,5% dos arremessos de três pontos, adicionando uma nova arma ao seu arsenal ofensivo. Isso, é claro, além de continuar sendo um dos melhores defensores da NBA na atualidade.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O Grizzlies terá algumas mudanças para a temporada 2025/26. Para começar, Tuomas Iisalo foi efetivado no comando da equipe. O finlandês assumiu interinamente no final da temporada passada após a demissão de Taylor Jenkins. Em nove jogos, foram quatro vitórias e uma vaga no play-in. O Grizzlies avançou para os playoffs, mas acabou sendo varrido pelo Oklahoma City Thunder na primeira rodada.

Após a eliminação, a equipe de Memphis promoveu algumas alterações em seu elenco. A primeira, aliás, foi a negociação que enviou Desmond Bane para o Orlando Magic. Na troca, o Grizzlies recebeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada e uma swap (direito de inverter seleção). Desse modo, o time reforçou a rotação do perímetro.

Continua após a publicidade

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a principal razão para a troca de Bane foi preservar a flexibilidade financeira da equipe. O foco do Grizzlies era a extensão do contrato de Jaren Jackson Jr e da renovação do vínculo do espanhol Santi Aldama.

Para a próxima campanha da NBA, Jaren Jackson Jr vai mudar o número de camisa para 8.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA