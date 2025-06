NBA: Deandre Ayton é dispensado pelo Blazers

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, o pivô Deandre Ayton foi dispensado, nesse domingo (29), pelo Portland Trail Blazers. Segundo o jornalista, jogador e franquia entraram em acordo para o fim da parceria. Desse modo, ambas as partes finalizaram uma rescisão contratual (buyout*). Em 2025/26, Ayton entraria no último ano de vínculo e receberia US$35,5 milhões em salários.

Agora, o pivô bahamense se torna agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da NBA. Assim, o cenário mais provável é que o atleta de 26 anos assine com algum contender. O Los Angeles Lakers, por exemplo, é um dos times que busca um pivô confiável no mercado.

Primeira escolha do Draft de 2018, o mesmo de Luka Doncic, Ayton defendeu o Blazers nas últimas duas temporadas. Em 95 jogos, todos como titular, o pivô fez médias de 15,7 pontos e 10,7 rebotes. No entanto, ele não estava na timeline da equipe. Afinal, a franquia de Portland passa por uma reconstrução e tem um elenco com uma baixa média de idade. Na posição 5, o time vai priorizar os jovens Donovan Clingan e o chinês Hansen Yang.

Além de Deandre Ayton, o Blazers deverá abrir mão de outro pivô visado pelo mercado da NBA: Robert Williams. Mas, nesse caso, o time espera fechar uma troca envolvendo o jogador de 27 anos.

Ayton começou a carreira no Phoenix Suns. Pela equipe do Arizona, ele disputou 303 partidas e alcançou médias de 16,7 pontos e 10,4 rebotes. Em 2021, ajudou o Suns a chegar às finais da NBA. No entanto, na série de seis jogos contra o Milwaukee Bucks, o bahamense foi “engolido” pelo astro Giannis Antetokounmpo.

O pivô, aliás, nunca atingiu o seu potencial na NBA. Ayton tem ótimo físico e é capaz de bater de frente com a maioria dos pivôs quando quer. Porém, o seu esforço em quadra é variável. Em boa parte dos duelos, por exemplo, falta o mínimo de intensidade. Portanto, a apatia em quadra sempre foi a maior crítica feita ao jogador. Assim, o Suns perdeu a paciência e trocou o pivô, em setembro de 2023.

No Blazers, Deandre Ayton esperava ter um recomeço na carreira da NBA. O jogador, inclusive, se apresentou ao time demonstrando muita animação. Entre outras coisas, o pivô disse que era o ‘DominAyton’. Ou seja, uma alusão a uma suposta dominância em quadra, algo que ninguém viu até hoje na liga.

Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

