O que é e quando será a agência livre da NBA de 2025

A agência livre da NBA em 2025 está chegando. A partir de segunda-feira (30), as equipes podem iniciar negociações oficiais com jogadores sem contrato para a temporada 2025/26. Os acordos, por sua vez, podem ser oficializados após dia 6 de julho. Portanto, os elencos começam a ser moldados a partir do próximo mês.

A agência livre e de trocas é um dos momentos mais esperados por fãs, times e jogadores no calendário. Após o Draft, as equipes definem se vão investir em reforços de olho no título de 2026 ou se vão dar início à reconstrução trocando astros. Os negócios, porém, dependem de uma série de fatores, como teto salarial e nível dos atletas.

No momento, alguns contratos já foram revelados na NBA em 2025. De acordo com Shams Charania, da ESPN, nomes como Sam Merrill, Fred VanVleet, Naz Reid e Davion Mitchell já estenderam seus contratos com as atuais equipes.

Ainda assim, diversos nomes ainda não definiram seu futuro. Luka Doncic, por exemplo, pode assinar uma extensão máxima de contrato com o Los Angeles Lakers nesta agência livre. O mesmo vale para LeBron James, Josh Giddey, Trae Young e outros atletas.

Em relação aos times, o Brooklyn Nets é o que mais deve investir na agência livre da NBA em 2025. A equipe tem uma projeção de pelo menos US$ 50 milhões livres no teto salarial para a offseason. Portanto, espaço para buscar novos jogadores para adicionar ao elenco na próxima temporada.

Regras

Com agência livre e mercado de trocas da NBA se aproximando, diversas regras são motivo de dúvidas entre os fãs. No período, alguns termos são comuns, como opções de jogador e de time, sign-and-trade, teto salarial e outros. Desse modo, o Jumper Brasil explica os principais.

Agente livre restrito e irrestrito: Durante a agência livre da NBA, existem os agentes livres restritos e irrestritos. Os termos, assim, definem o grau de autonomia de um jogador para assinar com outro time ao fim de seu contrato. O irrestrito tem liberdade total para negociar com qualquer equipe, enquanto o restrito está sujeito à decisão da franquia atual, que pode igualar ou não a proposta feita por outra.

Sign-and-trade: Essa é uma prática comum dos times da NBA durante a agência livre. O movimento permite que um jogador renove com o time atual e, logo depois, seja troca para outra equipe. A ferramenta, desse modo, serve para que ele reforce uma franquia que não tem espaço no teto salarial para contratá-lo imediatamente. Além disso, permite que o time atual recebe algo em troca.

Teto salarial: Durante qualquer negociação, os times da NBA precisam respeitar o teto salarial para fazer trocas ou assinar com um jogador. Para a temporada 2025–26 da NBA, a liga anunciou um aumento de 10% no teto salarial, elevando-o para US$ 154,6 milhões. As multas, assim, começam a ser aplicar a partir de US$ 187,9 milhões. Por fim, o primeiro e segundo níveis de multas são a partir de US$ 195,9 milhões e US$ 207,8 milhões, respectivamente.

Agência livre e mercado de trocas – Data e horário

Data: negociação entre equipes e jogadores a partir de 30 junho. Já os novos contratos dos agentes livres poderão ser assinados a partir de 6 de julho.

Horário: Após às 19h00 (horário de Brasília)

