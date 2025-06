NBA: Rockets tem acordo por contrato com três jogadores

O Houston Rockets está acertando a renovação de contrato com três jogadores na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os alas Jae’Sean Tate e Jeff Green e o armador Aaron Holiday devem seguir no time para a temporada 2025/26. Desse modo, a diretoria se aproxima de manter quase todo o núcleo que teve a segunda melhor campanha do Oeste na fase regular passada.

Continua após a publicidade

Os jogadores que seguem no Houston Rockets mantém a profundidade do elenco de Ime Udoka. Na campanha passada, nenhum deles teve grande espaço na rotação, mas contribuíram com a segunda unidade. O veterano Jeff Green, por exemplo, registrou médias de 5.4 pontos e 50.4% nos arremessos, sendo um líder no jovem elenco.

Holiday, por sua vez, foi um dos armadores reservas no elenco do Rockets na temporada 2024/25 da NBA. Ele teve médias de 5.5 pontos e ajudou com 39.8% de acerto no perímetro. Tate, por fim, registrou 3.6 pontos, sendo um dos nomes com menos minutos no plantel, com 11.3 por jogo.

Continua após a publicidade

Os valores de renovação de contrato dos jogadores ainda não foram revelados. Ainda assim, devem somar cerca de US$20 milhões no teto salarial do Rockets para a próxima temporada.

As renovações de contrato seguem o processo do Rockets de manter a maior parte dos jogadores da temporada passada na NBA. No início da semana, Houston chegou a um acordo de extensão com o titular Fred VanVleet. O acerto com o armador foi de US$50 milhões pelos próximos dois anos.

Continua após a publicidade

Leia mais!

As saídas, enquanto isso, foram apenas de Jalen Green e Dillon Brooks. Os jogadores, afinal, foram enviados ao Phoenix Suns na troca por Kevin Durant. Aos 36 anos, o astro será o principal reforço do Rockets para a temporada 2025/26 da NBA. Na última campanha, ele teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências.

Para conseguir Durant, o Rockets também abriu mão de uma escolha de primeira rodada, além de seleções de segunda rodada na NBA. Assim, um preço baixo para um dos melhores nomes da liga, atualmente. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o baixo custo se deu por uma pressão do astro na diretoria do Suns.

Continua após a publicidade

Com a manutenção do elenco e a chegada de Durant, o Rockets espera ser uma das forças da NBA em 2025/26. Na temporada passada, a franquia teve a segunda melhor campanha do Oeste. Porém, a falta de experiência do elenco culminou na eliminação para o Golden State Warriors logo na primeira rodada dos playoffs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA