Após Draft, Lakers fecha com Eric Dixon

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Los Angeles Lakers fechou contrato, após o Draft da NBA, com Eric Dixon, da Universidade de Villanova. O ala-pivô não foi recrutado e recebeu da franquia da Califórnia um contrato two-way. Ou seja, vai alternar entre o elenco principal comandado por JJ Redick e também pelo time afiliado da G League, South Bay Lakers.

Aos 24 anos, Eric Dixon não recebeu oportunidade no Draft, mas o Lakers apostou em sua experiência no basquete universitário para agregar no elenco de 2025/26. Afinal, ele passou cinco anos em Villanova. O jogador, aliás, foi o cestinha da NCAA na última temporada com média de 23.3 pontos por jogo. Além disso, é um bom arremessador, já que converteu 41% das bolas de três pontos na mesma campanha.

Ao todo, foram 35 jogos em 2024/25, onde também conseguiu 5.1 rebotes, 1.9 assistência e 0.8 roubo de bola por partida. Dixon tem 2,03 metros e pesa 118 quilos. Então, seu porte físico fez render comparações com um velho conhecido do Lakers: Julius Randle. Da mesma forma, ambos são canhotos. Inclusive, o site oficial da NBA traçou um paralelo entre os atletas.

“É difícil não imaginar Julius Randle ao assistir Dixon jogar na faculdade. Ambos os canhotos podem ser a força mais dominante em quadra. Dixon é muito mais pesado que GG Jackson (95 kg), mas o jogador de Villanova poderia ter um papel semelhante ao do ala de Memphis na NBA, que conquistou uma vaga como reserva após ser uma escolha de segunda rodada em 2023”, publicou a liga.

Vale lembrar que no último Mock Draft da ESPN, Dixon era cotado como a escolha de número 51, que pertencia ao Los Angeles Clippers. No entanto, a franquia não o selecionou, bem como nenhuma das outras equipes em sequência. Então, o GM do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, aproveitou a “sobra” do cestinha e o ofertou um contrato two-way.

Enquanto isso, o Lakers selecionou o ala-pivô Adou Thiero no Draft de 2025 da NBA. O time de Los Angeles tinha apenas a escolha 55 do recrutamento. Entretanto, fez uma troca com o Chicago Bulls para subir dez posições. Depois, usou a pick 45 para selecionar Thiero na posição 36.

Por fim, a franquia ainda deu contratos de dez dias para dois jogadores: Augustas Marciulionis, filho do Hall da Fama Sarunas Marciulionis, e Arthur Kaluma, da Universidade do Texas. Ambos os acordos serão para a disputa da Summer League, que terá início no dia 5 de julho.

