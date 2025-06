NBA Draft 2025 – Veja o que os times fizeram na segunda rodada

Nesta quinta-feira, os times da NBA selecionam os jogadores na segunda rodada do Draft 2025. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers fizeram trocas ao longo do dia e conseguiram subir.

A equipe do Arizona, por exemplo, tinha as picks 52 e 59. Então, pegou a 36, que era do Brooklyn Nets. Mais tarde, mandou as escolhas 52 e 59 para o Golden State Warriors e ficou com a 41. Por fim, trocou a 36 pela 31 do Minnesota Timberwolves.

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Boston Celtics estava pronto para selecionar Rasheer Fleming. Foi então que o Suns optou por subir e garantir o jogador.

Como resultado, o Suns selecionou Fleming na 31. Então, o Celtics enviou sua pick 32 para o Orlando Magic, ficando com 46 e 57.

Por outro lado, o Lakers pegou a escolha 45 que era do Chicago Bulls em troca. Em contrapartida, mandou a 55 do Draft de 2025 da NBA. Depois, o time de Los Angeles adquiriu a pick 36 do Timberwolves e selecionou Adou Thiero.

Escolha Time Jogador Melhor jogador na história com a pick 31 Suns Rasheer Fleming Gilbert Arenas 32 Magic Noah Penda Rashard Lewis 33 Hornets Sion James Jalen Brunson 34 Hornets Ryan Kalkbrenner Jae Crowder 35 76ers Johni Broome Draymond Green 36 Lakers Adou Thiero Mo Cheeks 37 Pistons Chaz Lanier Nick Van Exel 38 Pacers Kam Jones Chandler Parsons 39 Raptors Alijah Martin Khris Middleton 40 Pelicans Micah Peavy Monta Ellis 41 Suns Koby Brea Nikola Jokic 42 Kings Maxime Raynaud Stephen Jackson 43 Wizards Jamir Watkins Michael Redd 44 Thunder Brooks Barnhizer Mike Muscala 45 Timberwolves Rocco Zikarsky Lou Williams 46 Celtics Amari Williams Jeff Hornacek 47 Bucks Bogoljub Markovic Paul Millsap 48 Grizzlies Javon Small Marc Gasol 49 Cavaliers Tyrese Proctor Eddie Johnson 50 Clippers Kobe Sanders Steve Kerr 51 Knicks Mohamed Diawara Kyle Korver 52 Warriors Alex Toohey Rasual Butler 53 Jazz John Tonje Nando DeColo 54 Pacers Taelon Peter Shake Milton 55 Bulls Lachlan Olbrich Patty Mills 56 Warriors Will Richard Ramon Sessions 57 Celtics Max Shulga Manu Ginobili 58 Cavaliers Saliou Niang Paul Reed 59 Grizzlies Jahmai Mashack Damir Markota

