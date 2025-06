Opinião: Draft da NBA mostra o que times querem em 2025/26

O Draft da NBA para a temporada 2025/26 deu alguns sinais positivos para times que querem voltar a competir. O que Atlanta Hawks e San Antonio Spurs fizeram na primrida rodada foi até melhor do que se esperava. Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers evitaram problemas, enquanto outras equipes “abraçaram” eles. Se o momento é de reconstrução, foi possível ver de tudo. O bom e o ruim.

Continua após a publicidade

É claro que a classe de 2025 era boa e profunda, então a ideia era aproveitar para extrair dali o melhor talento disponível. De acordo com o encaixe dos times, o Draft apresentou de tudo, como sempre.

Teve equipe pensando no tal encaixe, claro. E até faz sentido. Afinal, foi por isso que o Portland Trail Blazers selecionou Sam Bowie no Draft de 1984 ao invés de Michael Jordan. Se o time já tinha Clyde Drexler, por que Jordan? O tempo diz se deu certo ou errado. Então, que tal o Sacramento Kings evitando Luka Doncic por Marvin Bagley?

Continua após a publicidade

Em 2025, o Draft da NBA apontou mais do mesmo. Mas ao invés de times buscarem o tal melhor talento disponível, eles procuraram as peças que mais fazem falta em seus elencos.

De novo, o tempo vai dizer se deu tudo certo. Ou não.

Mas alguns times foram apenas inexplicáveis, como New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets. Ah, claro. O Kings também. E é em cima disso que vamos falar mais hoje.

Continua após a publicidade

Leia mais

Com um Draft profundo, os times poderiam buscar jogadores para todos os gostos na temporada 2025/26 da NBA. Mas não tem como não citar o que o Spurs fez.

O time, candidato naquela troca por Kevin Durant, manteve as suas duas escolhas e foi de Dylan Harper e Carter Bryant. A ideia era manter seus jovens talentos e adicionar dois jovens muito bons. Ou seja, se armou para brigar por um título em dois, três anos.

Você adiciona Bryant para ajudar Victor Wembanyama, enquanto Harper, pelo talento que tem e que já mostrou vai jogar ao lado de De’Aaron Fox, Devin Vassell e Stephon Castle. Fora Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Keldon Johnson. Agora, San Antonio pode dizer que tem não só um bom quinteto, mas profundidade.

Continua após a publicidade

O Hawks, por outro lado, caiu dez escolhas para escolher justamente quem queria na 23, o ala-pivô Asa Newell. A equipe trocou a pick 13 para o Pelicans, que acabou tomando decisões estranhas.

Newell é um dos jogadores mais atléticos de todo o Draft, e é uma resposta para a saída de Clint Capela nos rebotes ofensivos. Vai jogar como substituto de Jalen Johnson, mas é capaz de atuar de pivô em algumas formações. Além do fato de que ninguém sabe que Kristaps Porzingis foi esse que chegou em troca.

Continua após a publicidade

No Draft de Cooper Flagg, deu para ver muita coisa positiva também no Charlotte Hornets e no Washington Wizards.

Noite terrível para Nets, Kings e Pelicans

O Draft da NBA pode fazer times melhorarem com uma simples escolha para 2025/26. Mas, ao mesmo tempo, pode deixar algumas equipes no mesmo patamar. Foi o que aconteceu com Nets, Kings e Pelicans.

Continua após a publicidade

Terrível o Draft dos três times.

Enquanto o Nets tinha cinco escolhas na primeira rodada, Kings e Pelicans fizeram trocas para selecionarem acima. O time de Sacramento pegou a pick 24, que seria do Oklahoma City Thunder e transformou em outro ala atlético. A diretoria esqueceu que precisa de armador, pelo jeito. Não que Nique Clifford seja ruim (bem longe disso), mas pegou um jogador que fez os quatro anos universitários, aos 23 anos.

Continua após a publicidade

Não tem margem de erro, entende? Se selecionou um jogador com tal idade, então é porque imagina que ele esteja 100% pronto para ajudar ao time. E como ele vai fazer isso, se o Kings tem DeMar DeRozan, Zach LaVine e Malik Monk, entre outros, para as mesmas funções?

Já o Pelicans, quanto sofrimento.

Subiu para pegar Derik Queen. Sério mesmo. Em um time que já tem Yves Missi, New Orleans foi atrás de um cara grande, lento e pesado. Sabe passar, mas não consegue arremessar. E foi ainda em Jeremiah Fears, um armador baixo, que não tem arremesso de três, comete erros bobos e não controla o jogo.

Continua após a publicidade

Por fim, o Nets. Foi tão absurdo o que a equipe fez… Kasparas Jakucionis esteve em suas mãos duas vezes e não quis. Sorte do Miami Heat. Nolan Traore e Ben Saraf, dois armadores que não arremessam nada, foram escolhidos. Sem contar com Egor Demin, armador alto (ótimo nos passes), mas também não arremessa.

Segunda rodada do Draft acontece nesta quinta-feira

Enquanto isso, a segunda rodada já teve dois times fazendo trocas querendo subir: Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. O recrutamento acontece às 21h (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA