Brooklyn Nets faz história no Draft da NBA

O Brooklyn Nets chegou ao Draft de 2025 da NBA com incríveis cinco escolhas de primeira rodada e selecionou os cinco jogadores que tinha direito. Então, sem negociar nenhuma das picks, se tornou o primeiro time na história do recrutamento a escolher essa quantia de atletas entre os 30 mais bem posicionados.

Após a troca tripla que levou Kristaps Porzingis ao Atlanta Hawks, o Brooklyn Nets ganhou a 22ª escolha do Draft da NBA. Isso porque ele absorveu o contrato de Terece Mann para que o acordo entre Boston Celtics e Hawks pudesse se concretizar. Antes da negociação, a franquia já possuía as seleções oito, 19, 26 e 27.

Com essa quantia de opções no recrutamento, havia rumores que a direção do Brooklyn Nets faria alguma troca. Entretanto, isso não aconteceu. Como resultado, se tornou o primeiro time da NBA a atingir tal feito. Além disso, vale destacar que, dentre as cinco escolhas, quatro foram de jogadores do perímetro. Destes, três são armadores.

Assim, o Nets selecionou o russo Egor Demin na oitava posição. Depois, foi a vez do francês Nolan Traore. Ao participar da troca, ganhou a chance recrutar o americano Drake Powell na 22ª escolha. Enquanto isso, optou pelo armador israelense Ben Saraf. Por fim, o GM Sean Marks fez sua primeira seleção de um jogador sem ser do perímetro: o pivô Danny Wolf.

“Estou muito feliz com o grupo que temos hoje. Temos alguns caras que jogam da maneira certa, movimentam a bola da maneira certa e têm algumas habilidades inexploradas”, disse o gerente-geral do Nets.

Mas não para por aí. Nesta quinta-feira (26), o Draft da NBA continua. Aliás, pela primeira vez na história o evento foi dividido em dois dias. Na segunda rodada, Brooklyn também tem direito a uma escolha. A franquia, afinal, possui a 36ª posição geral. Ou seja, a sexta da segunda parte.

De acordo com a ESPN, o posicionamento do Nets no Draft deu forte indicativo do objetivo da franquia para o futuro: reconstrução.

“Brooklyn entrou na noite com várias escolhas, alimentos rumores de que trocaria pelo menos algumas delas para ajustar o elenco ou para tentar contratação maior no futuro. Em vez disso, Sean Marks usou todas elas, consolidando o que já era presumido: o Nets estará em fase de desenvolvimento durante a temporada 2025/26″, publicou a emissora.

