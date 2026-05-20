Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Lenda da NBA detona Cavaliers após virada do Knicks: “Pipocou”

Time de Cleveland chegou a abrir 22 pontos de vantagem, mas colapsou no fim do jogo

Por
NBA Cavaliers Knicks virada
Reprodução / X

Lenda da NBA, o hoje comentarista Charles Barkley detonou o Cleveland Cavaliers pela virada sofrida para o New York Knicks, no jogo 1 da final do Leste. Nessa terça-feira (19), o Cavs chegou a ter 22 pontos de vantagem, mas viu o rival reagir. Em um Madison Square Garden enlouquecido, o time da casa levou o jogo para a prorrogação e venceu por 115 a 104.

Ao final da partida, Barkley não poupou críticas ao time de Cleveland. No programa Inside on the NBA, o ex-jogador disse que o Cavaliers “pipocou” contra o Knicks. Segundo o analista, a equipe de Ohio mudou o jeito de jogar no quarto período. Algo que ele classificou como uma idiotice.

Continua após a publicidade

O Cavs pipocou diante do Knicks. Pipocou. Eles começaram a cadenciar o jogo a seis minutos do fim. Agiram como idiotas. Afinal, o Cavs tinha 20 pontos de vantagem. Chegou a 22, né? E eles começaram a querer gerenciar o cronômetro. Enquanto antes disso, a bola circulava. Todo mundo conseguia arremessos abertos”.

Mas, em grande parte do quarto período, o Cavs passou a jogar apenas no um contra um. Jalen Brunson foi fantástico. Outros jogadores do Knicks também ajudaram na virada, mas a verdade é que o Cavs pipocou nos minutos finais. Não tem outro termo”, apontou Barkley. 

Continua após a publicidade

Como bem disse a lenda da NBA, o Cavaliers parou de rodar a bola e passou a abusar das situações de isolation, o que contribuiu para a virada do Knicks. Já no outro lado da quadra, James Harden passou a ser visado pelo ataque de Nova Iorque. Assim, Brunson anotou 15 pontos no quarto período e liderou a reação do Knicks.

Leia mais!

O técnico do Cavaliers, Kenny Atkinson, foi questionado por que não tirou Harden de quadra nos momentos finais, antes da virada. Afinal, todos que assistiam ao jogo notaram que o Knicks explorava o veterano em quase todas as posses ofensivas. Além disso, o treinador se recusou a apontar o armador como culpado pelo revés. Para Atkinson, o Cavs teve azar no jogo.

Continua após a publicidade

“James tem sido um dos nossos melhores defensores nestes playoffs. Eu confio nele. Ele é inteligente, tem boas mãos. Eu não pensei em tirá-lo de quadra. Não é culpa dele. A culpa é de todos nós. Não é só por causa de uma sequência do Knicks. Nós também tivemos oportunidades para manter a vantagem, mas não fizemos isso”.

“Eles converteram alguns arremessos bem difíceis no último período. Então, para ser sincero, eu acho que tivemos um pouco de azar. Jalen [Brunson]  ‘esquentou’ na reta final. Nós até tentamos dobrar a marcação em cima dele e algumas coisas diferentes, mas não funcionou e eles conseguiram a virada. De qualquer forma, estou muito orgulhoso pela atuação do meu time”, disse o treinador do Cavaliers.

Continua após a publicidade

De acordo com a ESPN, a virada do Knicks sobre o Cavaliers foi a maior da história nos sete minutos finais de um jogo de playoffs. Além disso, foi a segunda maior de um último período da pós-temporada em todos os tempos.

comentários