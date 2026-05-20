Lenda da NBA detona Cavaliers após virada do Knicks: “Pipocou”

Lenda da NBA, o hoje comentarista Charles Barkley detonou o Cleveland Cavaliers pela virada sofrida para o New York Knicks, no jogo 1 da final do Leste. Nessa terça-feira (19), o Cavs chegou a ter 22 pontos de vantagem, mas viu o rival reagir. Em um Madison Square Garden enlouquecido, o time da casa levou o jogo para a prorrogação e venceu por 115 a 104.

Ao final da partida, Barkley não poupou críticas ao time de Cleveland. No programa Inside on the NBA, o ex-jogador disse que o Cavaliers “pipocou” contra o Knicks. Segundo o analista, a equipe de Ohio mudou o jeito de jogar no quarto período. Algo que ele classificou como uma idiotice.

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“O Cavs pipocou diante do Knicks. Pipocou. Eles começaram a cadenciar o jogo a seis minutos do fim. Agiram como idiotas. Afinal, o Cavs tinha 20 pontos de vantagem. Chegou a 22, né? E eles começaram a querer gerenciar o cronômetro. Enquanto antes disso, a bola circulava. Todo mundo conseguia arremessos abertos”.

“Mas, em grande parte do quarto período, o Cavs passou a jogar apenas no um contra um. Jalen Brunson foi fantástico. Outros jogadores do Knicks também ajudaram na virada, mas a verdade é que o Cavs pipocou nos minutos finais. Não tem outro termo”, apontou Barkley.

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Como bem disse a lenda da NBA, o Cavaliers parou de rodar a bola e passou a abusar das situações de isolation, o que contribuiu para a virada do Knicks. Já no outro lado da quadra, James Harden passou a ser visado pelo ataque de Nova Iorque. Assim, Brunson anotou 15 pontos no quarto período e liderou a reação do Knicks.

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O técnico do Cavaliers, Kenny Atkinson, foi questionado por que não tirou Harden de quadra nos momentos finais, antes da virada. Afinal, todos que assistiam ao jogo notaram que o Knicks explorava o veterano em quase todas as posses ofensivas. Além disso, o treinador se recusou a apontar o armador como culpado pelo revés. Para Atkinson, o Cavs teve azar no jogo.

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“James tem sido um dos nossos melhores defensores nestes playoffs. Eu confio nele. Ele é inteligente, tem boas mãos. Eu não pensei em tirá-lo de quadra. Não é culpa dele. A culpa é de todos nós. Não é só por causa de uma sequência do Knicks. Nós também tivemos oportunidades para manter a vantagem, mas não fizemos isso”.

“Eles converteram alguns arremessos bem difíceis no último período. Então, para ser sincero, eu acho que tivemos um pouco de azar. Jalen [Brunson] ‘esquentou’ na reta final. Nós até tentamos dobrar a marcação em cima dele e algumas coisas diferentes, mas não funcionou e eles conseguiram a virada. De qualquer forma, estou muito orgulhoso pela atuação do meu time”, disse o treinador do Cavaliers.

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De acordo com a ESPN, a virada do Knicks sobre o Cavaliers foi a maior da história nos sete minutos finais de um jogo de playoffs. Além disso, foi a segunda maior de um último período da pós-temporada em todos os tempos.