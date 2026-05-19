Playoffs da NBA – Cleveland Cavaliers x New York Knicks

A partir desta terça-feira (19), Cleveland Cavaliers e New York Knicks começam a decisão do Leste nos playoffs da NBA. Enquanto o Knicks “varreu” o Philadelphia 76ers, o Cavs teve uma série muito dura contra o Detroit Pistons e fechou somente após o sétimo jogo. Agora, são dois times que chegam prontos para a última disputa da conferência.

Para o Cavaliers, o problema é o desgaste. Afinal, nas duas primeiras séries teve de fazer sete jogos. Para bater o Toronto Raptors, por exemplo, o time sofreu muito contra a defesa do time canadense. Mas Donovan Mitchell e Evan Mobley conseguiram fazer o Cavs superar o Raptors. Depois, contra o Pistons, mais sufoco e vitórias importantíssimas fora de casa.

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Por outro lado, o Knicks estava descansando após vencer o Sixers com muita facilidade na fase anterior nos playoffs. Apesar de ter problemas contra o Atlanta Hawks na primeira rodada, a equipe de Nova York não tomou conhecimento de Joel Embiid e o 76ers para fechar em 4 a 0. A derrota ficou tão feia para o lado de Philadelphia que Daryl Morey deixou a presidência.

O Knicks não tem nada com isso e chega para pegar um Cavaliers cansado, mas embalado. Isso sempre fez diferença em playoffs. Afinal, um time está “enferrujado” e o outro segue fazendo jogos duros.

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NBA: Última vez que Cavaliers e Knicks foram às finais do Leste nos playoffs

Time Ano Resultado Campeão da NBA? Cavs 2017/18 Venceu o Celtics 4-3 Não Knicks 2024/25 Perdeu para o Pacers 4-2 Não

Cavaliers e Knicks: terceiro e quarto chegam à final

Bem, o Cavs volta a disputar uma final do Leste pela primeira vez desde 1992 sem ter LeBron James em seu elenco na NBA. Não é nada fácil, pois o time vinha decepcionando nos útlimos anos. Primeiro, com JB Bickerstaff. Então, em 2024/25, após liderar o Leste, caiu na semifinal de conferência sob o comando de Kenny Atkinson. Isso, após perder na mesma fase no ano anterior e na primeira rodada de 2022/23.

E foi para o mesmo Knicks que o Cavaliers perdeu ali. Na ocasião, o time de Nova York venceu uma série decidida pela defesa e muitos jogos pouco convencionais nos dias de hoje, mesmo em playoffs. Ou seja, com placares baixos.

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Daqueles times, sobraram alguns dos protagonistas da série que começa hoje.

Enquanto o Knicks conta com Jalen Brunson, Josh Hart, Mitchell Robinson e Miles McBride, o Cavaliers tem Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen e Dean Wade. E é só isso. Quatro jogadores de cada lado estiveram em 2022/23.

Quem é o favorito entre Cavaliers e Knicks

Em tese, o time de Nova York tem vantagem. Nos três confrontos ao longo da temporada 2025/26 da NBA, o Knicks venceu dois deles, em casa. O Cavs ganhou quando jogou em Cleveland.

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Mas não é só por um recorte. O Knicks parece ser um time mais pronto do que o Cavaliers nos playoffs 2026 da NBA. São dois bons times, mas Cleveland deixou uma impressão ruim por quase toda a campanha.

A troca por James Harden pareceu boa em um primeiro momento, mas o MVP de 2018 oscila muito, especialmente em momentos decisivos. Nos dois jogos 7 que fez até aqui em 2026, ele foi muito mal. Médias de 13.5 pontos, 4.5 assistências, além de 26.3% nos arremessos gerais e 9% de três. São números terríveis para um jogador comum, mas quando é sobre Harden que estamos falando, é de dar “azia em Sonrisal”.

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Enquanto isso, Jalen Brunson vem se tornando um dos melhores armadores da NBA com suas partidas nos playoffs. Claro que existem alguns nomes como Luka Doncic e Stephen Curry, com Cade Cunningham correndo por fora. Mas Brunson, hoje, é quem coloca a equipe de Nova York em tal situação.

E tem o fator OG Anunoby, que sentiu uma lesão na coxa, mas deve estar pronto para a série. Anunoby é excepcional defensor e vem sendo um verdadeiro cestinha. Por fim, ainda tem Karl-Anthony Towns, que defendeu bem (acredite) contra o Sixers.

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Portanto, o Knicks dá a sensação de que pode vencer o Cavaliers e seguir na disputa dos playoffs 2026 da NBA. Mas isso não quer dizer absolutamente nada.

Afinal, quem chega até aqui não é por acaso ou sorte. É porque jogou basquete de alto nível mesmo. Ao longo da fase regular, o Knicks teve a terceira melhor eficiência no ataque, enquanto ficou com a sétima na defesa. Por outro lado, o Cavs foi o cesto no lado ofensivo e 15° defensivamente.

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Curiosidade

Jordan Clarkson, hoje no Knicks, jogou pelo Cavaliers entre 2018 e 2020. Só outros jogadores que seguem na NBA estiveram nos dois times: Luke Kornet e Isaiah Hartenstein. Curiosamente, todos eles continuam vivos nos playoffs de 2026. No total, 57 atletas passaram pelas duas franquias.

Datas da série Cavaliers x Knicks

19/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney +)

21/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney +)

23/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney +)

25/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney +)

27/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney +)*

29/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney +)*

31/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney +)*

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* Se necessário

Os times

Cleveland Cavaliers

O time de Kenny Atkinson conta com James Harden e Donovan Mitchell no perímetro, enquanto Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen completam o quinteto inicial. Eventualmente, Atkinson pode usar Max Strus como titular no lugar de Wade. Enquanto isso, a rotação tem Sam Merrill, ótimo arremessador de três, o experiente Dennis Schroder e Jaylon Tyson. Se ele quiser usar, tem Keon Ellis “fresco”, pois quase não jogou nos playoffs 2026 da NBA.

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No entanto, o Cavaliers pode usar ainda o pivô Thomas Bryant para fazer faltas em Mitchell Robinson, do Knicks. Isso porque Robinson é “caçado” em jogos de playoffs por conta de seu arremesso ruim do lance livre (37.9% na fase).

New York Knicks

Já o Knicks, do técnico Mike Brown, deve ter Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns. Caso Anunoby não esteja disponível em alguns jogos, Miles McBride pode ser opção. Afinal, McBride foi titular nas duas partidas em que o britânico não jogou. Do banco, além do “brasileiro”, o time terá Mitchell Robinson, Jordan Clarkson e Landry Shamet.

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Brown vem usando o armador Jose Alvarado na maioria dos jogos, apesar de ser por poucos minutos. Ele joga com muita intensidade por toda a quadra, enquanto acertou 52.9% das bolas de três nos playoffs da NBA. Por fim, o treinador ainda pode usar Robinson ao lado de Towns para poder bater de frente com Mobley e Allen.

O que pode definir

Cavaliers e Knicks são dois times que cuidam muito bem de suas defesas e isso segue ainda mais forte nos playoffs da NBA. Existem aspectos do jogo em que um é mais forte que o outro, como nos arremessos de três. A equipe de Nova York acertou 37.3% contra 36% da de Cleveland na fase regular.

Mas nos playoffs, a diferença aumentou muito. Enquanto o Knicks faz 40.8%, o Cavaliers está com 34%. Além disso, o cuidado com a bola mostra o time novaiorquino em vantagem: 13.3 a 16.6 nos erros de ataque.

Evan Mobley é um jogador a ser observado na série, pois está criando arremessos bons para seus colegas quando recebe dobras. Além disso, a dupla com Jarrett Allen faz seus adversários pensarem duas vezes antes de um arremesso perto do garrafão. Por isso, é possível que Robinson atue por muitos minutos ao lado de Towns ao longo da série.

Em suma, o Knicks vem jogando melhor que o Cavaliers até aqui. A tendência é seguir assim, mas o Cavs tem muito talento em seu grupo e deve dificultar as coisas.

Palpite: Knicks em seis