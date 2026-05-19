Cavaliers x Knicks – Onde assistir jogo playoffs NBA

Finais do Leste começam nesta terça-feira (19)

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Cleveland Cavaliers x New York Knicks, válido pelas finais do Leste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (19). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir das 21 (horário de Brasília).

Datas da série

19/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks
21/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks
23/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
25/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers
27/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *
29/05: New York Knicks x Cleveland Cavaliers *
31/05: Cleveland Cavaliers x New York Knicks *

*Se necessário

Cleveland Cavaliers (0)

O Cavaliers teve um longo caminho para alcançar as finais do Leste. Na primeira rodada, o time de Ohio passou por uma série de sete jogos contra o Toronto Raptors. Já nas semifinais, a equipe eliminou a melhor campanha da conferência, o Detroit Pistons, também no Jogo 7.

PosJogadorAlturaIdade
GJames Harden1,9636
GDonovan Mitchell1,9129
GDennis Schroder1,8532
GSam Merrill1,9330
GKeon Ellis1,9626
GCraig Porter1,8826
GTyrese Proctor1,9322
GMax Strus1,9630
FJaylon Tyson1,9823
FEvan Mobley2,1324
FNae’Qwan Tomlin2,0825
FDean Wade2,0629
FRiley Minix2,0125
FTristan Enaruna2,0124
CJarrett Allen2,1128
CThomas Bryant2,0828
CLarry Nance Jr.2,0633

Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

New York Knicks (0)

O Knicks chega descansado para as finais do Leste. Isso porque o time de New York varreu o Philadelphia 76ers na segunda rodada, para confirmar a vaga na decisão de conferência. Vale lembrar que, na primeira rodada, precisou de seis jogos para eliminar o Atlanta Hawks.

PosJogadorAlturaIdade
GJalen Brunson1,8529
GMikal Bridges1,9829
GMiles McBride1,8925
GJordan Clarkson1,9633
GLandry Shamet1,9329
GJose Alvarado1,8328
GTyler Kolek1,9125
FJosh Hart1,9631
FOG Anunoby2,0128
FJeremy Sochan2,0322
FPacome Dadiet2,0320
FMohamed Diawara2,0320
FKevin McCullar1,9825
FDillon Jones1,9824
CKarl-Anthony Towns2,1130
CMitchell Robinson2,1328
CAriel Hukporti2,1124
CTrey Jemison2,0826

Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns

Onde assistir ao Jogo 1 entre Cavaliers x Knicks pelos playoffs da NBA hoje (19)

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 19/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York

