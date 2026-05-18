NBA Playoffs 2026: Calendário das finais de conferência
Amazon Prime Video, ESPN 2 e Disney+ vão exibir as partidas decisivas
Confira o calendário das finais de conferência dos playoffs 2026 da NBA, que começam nesta segunda-feira (18). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.
A final do Oeste será exibida pelo Amazon Prime Video. A decisão do Leste, por sua vez, terá a transmissão dos canais ESPN e do serviço de streaming Disney+. Além disso, todas as partidas também poderão ser acompanhadas pelo League Pass da NBA.
O jogo 1 da final do Oeste vai ocorrer nesta segunda. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs se enfrentarão no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Dono da melhor campanha da temporada, o atual campeão da NBA terá vantagem no mando de quadra na série. O Spurs, por sua vez, chega à decisão de conferência após nove anos.
Já a abertura da final do Leste será nesta terça (19). New York Knicks e Cleveland Cavaliers iniciam o confronto no Madison Square Garden. Terceiro colocado na fase regular, o time novaiorquino terá a vantagem no mando de quadra. Pelo segundo ano seguido, o Knicks chega às finais de conferência. Em 2025, a equipe perdeu para o Indiana Pacers. Já o Cavs não disputava a decisão do Leste desde 2018.
Por fim, vale lembrar que, neste ano, as finais da NBA terão a transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
Calendário das finais de conferência dos playoffs 2026 da NBA
18/05/26 (segunda-feira)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Leia mais!
- Playoffs da NBA – San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
- Shai Gilgeous-Alexander é eleito MVP da NBA mais uma vez
- Tiago Splitter ganha rival de peso para técnico do Blazers
19/05/26 (terça-feira)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
20/05/26 (quarta-feira)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
21/05/26 (quinta-feira)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
22/05/26 (sexta-feira)
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
23/05/26 (sábado)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
24/05/26 (domingo)
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
25/05/26 (segunda-feira)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
26/05/26 (terça-feira)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass) *
27/05/26 (quarta-feira)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
28/05/26 (quinta-feira)
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass) *
29/05/26 (sexta-feira)
New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)*
30/05/26 (sábado)
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h (Amazon Prime Video / League Pass) *
31/05/26 (domingo)
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
* Se necessário
comentários