Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

NBA Playoffs 2026: Calendário das finais de conferência

Amazon Prime Video, ESPN 2 e Disney+ vão exibir as partidas decisivas

Por
NBA calendário finais conferência
Reprodução / X

Confira o calendário das finais de conferência dos playoffs 2026 da NBA, que começam nesta segunda-feira (18). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.

A final do Oeste será exibida pelo Amazon Prime Video. A decisão do Leste, por sua vez, terá a transmissão dos canais ESPN e do serviço de streaming Disney+. Além disso, todas as partidas também poderão ser acompanhadas pelo League Pass da NBA.

Continua após a publicidade

O jogo 1 da final do Oeste vai ocorrer nesta segunda. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs se enfrentarão no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Dono da melhor campanha da temporada, o atual campeão da NBA terá vantagem no mando de quadra na série. O Spurs, por sua vez, chega à decisão de conferência após nove anos.

Já a abertura da final do Leste será nesta terça (19). New York Knicks e Cleveland Cavaliers iniciam o confronto no Madison Square Garden. Terceiro colocado na fase regular, o time novaiorquino terá a vantagem no mando de quadra. Pelo segundo ano seguido, o Knicks chega às finais de conferência. Em 2025, a equipe perdeu para o Indiana Pacers. Já o Cavs não disputava a decisão do Leste desde 2018.

Continua após a publicidade

Por fim, vale lembrar que, neste ano, as finais da NBA terão a transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Calendário das finais de conferência dos playoffs 2026 da NBA

18/05/26 (segunda-feira)

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

Leia mais!

19/05/26 (terça-feira)

Continua após a publicidade

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

20/05/26 (quarta-feira)

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

21/05/26 (quinta-feira)

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

22/05/26 (sexta-feira)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

23/05/26 (sábado)

New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

24/05/26 (domingo)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)

25/05/26 (segunda-feira)

New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Continua após a publicidade

26/05/26 (terça-feira)

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass) *

27/05/26 (quarta-feira)

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

28/05/26 (quinta-feira)

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass) *

29/05/26 (sexta-feira)

New York Knicks x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)*

30/05/26 (sábado)

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h (Amazon Prime Video / League Pass) *

31/05/26 (domingo)

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

Continua após a publicidade

* Se necessário

comentários