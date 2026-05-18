NBA: Jamahl Mosley é o novo técnico do Pelicans

O New Orleans Pelicans acertou com Jamahl Mosley na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ex-técnico do Orlando Magic fechou um contrato de cinco anos com a franquia da Lousiana. Ele chega para substituir James Borrego, que foi o treinador interino da equipe em 2025/26.

O Pelicans estava sem técnico principal na NBA desde novembro de 2025, quando demitiu Willie Green. Desde então, Borrego assumiu a função como interino e liderou o time à 11ª posição do Oeste, com 26 vitórias e 56 derrotas. Então, sem chances de efetivação para ele, o time de New Orleans passou a avaliar outros nomes para a função.

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O Pelicans considerou os assistentes Davin Ham e Rajon Rondo, do Milwaukee Bucks, e Steve Hetzel, do Brooklyn Nets. No entanto, com a demissão de Jamahl Mosley no Magic, o técnico ganhou a preferência de Joe Dumars, vice-presidente do time de New Orleans. Inclusive, as partes se reuniram pela primeira vez no Draft Combine.

O Magic demitiu Mosley logo após a eliminação na primeira rodada dos playoffs da NBA. O time de Orlando chegou a abrir 3 a 1 contra o Detroit Pistons, mas sofreu uma virada. Desse modo, o treinador encerrou uma passagem de cinco anos pela equipe.

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Em Orlando, Jamahl Mosley teve 189 vitórias e 221 derrotas. Ele liderou a reconstrução do time na NBA, tendo nomes como Paolo Banchero e Franz Wagner. Com a dupla, o técnico ainda levou o time aos playoffs nos últimos três anos e ficou em segundo lugar na votação de Técnico do Ano em 2023/24.

Ainda na franquia, Mosley se consolidou como um técnico com fortes defesas na NBA. Em 2023/24, por exemplo, o Magic teve a terceira melhor defesa da liga, enquanto ficou com a segunda em 2024/25. Já em 2025/26, terminou com a 11ª. Em contrapartida, o ataque de Orlando estagnou sob o comando do treinador.

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No Pelicans, Jamahl Mosley chega para liderar um projeto similar ao de quando chegou ao Magic na NBA. Isso porque o time de New Orleans também está em reconstrução após mais uma temporada ruim na liga. No elenco, ele terá jovens como Derik Queen e Jeremiah Fears, além de nomes como Trey Murphy III, Zion Williamson, Jordan Poole, Dejounte Murray e Herb Jones.

Por fim, além de organizar o elenco, Mosley terá um grande desafio já no Draft da NBA. Isso porque o Pelicans tem apenas a 58ª escolha da seletiva, após trocar a pick de primeira rodada com o Atlanta Hawks.