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Finalista, Jaylen Brown questiona existência de prêmio da NBA

Astro do Celtics é reconhecido como um dos jogadores mais socialmente esclarecidos da liga

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nba prêmio jaylen brown
Reprodução / X

Jaylen Brown é um dos finalistas do prêmio de campeão da justiça social da NBA deste ano. O nome é bonito, mas o craque do Boston Celtics não sabe como se sentir com a indicação. A citação como um agente de impacto na sociedade, a princípio, é algo bem positivo. O ala só não sente que isso deveria ser algo incrível ou motivo de disputa.

“Eu não tenho muita ideia sobre a razão da NBA para decidir criar esse reconhecimento, para começar. Eles já vieram até mim para pedir a minha colaboração nos últimos cinco ou sete anos, mas recusei todas as vezes. Nunca aceitei o convite porque creio que você não deve ser premiado por cumprir a sua responsabilidade”, cravou o ala de 29 anos.

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A indicação de Jaylen Brown para o prêmio, certamente, não surpreende ninguém nos bastidores da liga. Ele é um dos atletas mais esclarecidos e socialmente engajados entre os esportes dos EUA. Além disso, tem atuação firme na promoção da igualdade por meio das ações da sua instituição: a 7uice Foundation Bridge Program.

“Eu sinto que, cada vez que promovo uma ação social positiva, isso é só ser parte da minha comunidade. É sobre pertencer e ajudar. Eu sei que algumas pessoas não sentem que tenham esse tipo de obrigação, mas é como eu vejo. Fazer algo bom por todos, no fim das contas, nem sempre precisa receber um retorno”, argumentou o ícone do Celtics.

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Do berço

O ativismo de Brown, antes de tudo, veio do berço. A mãe, Mechalle, é uma educadora que sempre lutou em prol da comunidade. Por isso, desde garoto, sempre teve a clara visão sobre a importância da participação social e filantropia. Ela falou sobre esse lado do seu filho em uma entrevista recente por e-mail ao site The Ringer.

“Não importa quão grande ou excelente você seja em jogo, basquete é só o que você faz. São outras coisas que definem quem você é. A gente mede quem uma pessoa é pela marca que deixa no mundo. Para deixar uma marca, você deve fazer o certo. E, mais do que isso, se manifestar contra as coisas erradas”, explicou Mechalle.

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O esporte é um meio em que muitas pessoas temem se posicionar. Por causa do medo da reação ou falta de esclarecimento. Mechalle preparou Brown para ser a exceção. Se manifestar sobre o certo e o errado, antes de tudo, passa por usar a sua voz. Logo em seguida, você sustenta o que diz com as suas ações”, completou.

Motivos

Ele até pode não se sentir à vontade, mas não importa: Jaylen Brown está indicado ao prêmio de justiça social da NBA. Ele concorre ao troféu Kareem Abdul-Jabbar com outros quatro atletas ativos na liga. São eles: Bam Adebayo (Heat), Harrison Barnes (Spurs), Tobias Harris (Pistons) e Larry Nance Junior (Cavaliers).

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“Jaylen é um ator importante no avanço da igualdade econômica e acesso à educação em sua comunidade. Ele o faz, em síntese, com investimento em empreendedorismo e promoção de oportunidades de trabalho para a população preta e de baixa renda”, reconheceu a NBA, por meio de nota oficial.

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