Playoffs da NBA – San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

A partir desta segunda-feira (18), times começam a decidir a final do Oeste

San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder começam a decidir a final do Oeste nos playoffs 2026 da NBA nesta segunda-feira (18). Os dois melhores times da conferência chegam aqui como primeiro e segundo na fase regular. Então, na fase mais importante do ano, superaram seus adversários com alguma vantagem.

Mas o que Spurs e Thunder trazem de diferente para a decisão?

Bem, é simples. Para começar, são os melhores times do Oeste e aqueles que mais assustam a liga no momento. Afinal, são bases jovens, com grandes astros e que até o momento, não pagam multas por salários. Mas isso vai mudar nos próximos anos.

Afinal, o Thunder estará bem acima do limite na folha salarial em 2026/27 e será o time da NBA que vai pagar mais taxas. Isso, claro, se o atual elenco for o mesmo para a próxima campanha.

Por outro lado, o Spurs não deve demorar muito. Afinal, Victor Wembanyama vai estender seu contrato em breve. Depois, serão Stephon Castle e Dylan Harper. Ou seja, o caminho é o mesmo, no fim das contas.

No entanto, tudo isso fica para depois. Agora, é final do Oeste. Os dois melhores times estão prontos e vão com força total. Spurs e Thunder, quem vai seguir nos playoffs 2026 da NBA e tentar o título?

NBA: Última vez que Spurs e Thunder foram às finais do Oeste nos playoffs

TimeAnoResultadoCampeão da NBA?
Spurs2016/17Perdeu para o Warriors 4-0Não
Thunder2024/25Venceu o Timberwolves 4-1Sim

Spurs e Thunder: os dois melhores times do Oeste

Enquanto o Spurs veio para ficar entre os melhores times da NBA, o Thunder já chegou lá há dois anos. Claro que é tudo meio que novo para a equipe de San Antonio. Mas será mesmo?

Sim, o atual elenco do Spurs é jovem, mas a franquia acumula cinco títulos e tem o tal do know how de longa data na NBA. No entanto, desde a última vez que foi às finais do Oeste, San Antonio teve duas quedas seguidas na primeira rodada e ficou fora dos playoffs nos últimos seis anos. Voltou agora e já vai decidir a conferência, o que é realmente impressionante.

O problema é que do outro lado tem o Thunder, atual campeão da NBA, e que vem quebrando vários recordes. Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, venceu o seu segundo MVP. Pelo terceiro ano consecutivo, o time varreu o adversário na primeira rodada. E com um “pequeno” detalhe: só teve o quinteto titular em dez dos 82 jogos da fase regular e em dois dois oito embates nos playoffs.

Quem é o favorito entre Thunder e Spurs

Na teoria, claro, o time de Oklahoma City aparece como favorito. Afinal, a forma que venceu Phoenix Suns e Los Angeles Lakers “com um pé nas costas”, deixa a liga em alerta total. Mas será que vai ser a mesma coisa contra San Antonio?

É muito difícil cravar, pois existem dois fatores que pesam contra o Thunder em sua busca a um novo título da NBA. Primeiro, nos cinco confrontos ao longo de 2025/26, o Spurs venceu quatro deles.

Depois, tem uma questão mais simples: o Thunder não joga há uma semana. Enquanto isso, o Spurs teve uma série um pouco mais difícil contra o Minnesota Timberwolves, embora tenha vencido por um total de 89 pontos de diferença. Como resultado, San Antonio está mais “no momento” e jogou até a última sexta-feira (15).

E é normal, ao menos no primeiro jogo, o time mais descansado ter um pouco mais de dificuldades por conta do ritmo. Isso quer dizer que o Spurs vai vencer o Thunder fora de casa nesta segunda-feira? Não, mas é um fator.

É só lembrar que o Indiana Pacers abriu 1 a 0 na final de 2025 sob condições similares.

Mas o fato é que Spurs e Thunder devem fazer uma série longa e cheia de alternativas nos playoffs da NBA. Enquanto Oklahoma City teve a melhor defesa da temporada, o time ficou com o sétimo melhor ataque. Por outro lado, San Antonio foi o terceiro mais forte defensivamente e o quarto no ataque.

Ou seja, estamos falando de dois times absolutamente completos. E quem vencer aqui, já entra como favorito na final da NBA, exceto por alguma surpresa, como uma lesão de um astro.

Curiosidade

Na história, 14 jogadores atuaram por Thunder e Spurs. Mas se você ainda conta com o Seattle Supersonics, são 41 no total. Entre eles, Chris Paul. No entanto, dois atletas que estão em San Antonio atualmente já vestiram a camisa do adversário: os reservas Bismack Biyombo e Lindy Waters.

Datas da série Spurs x Thunder

18/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video)
20/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video)
22/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video)
24/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 22h30 (Amazon Prime Video)
26/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video)*
28/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video)*
30/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 21h (Amazon Prime Video)*

* Se necessário

Os times

San Antonio Spurs

A base do Spurs conta com De’Aaron Fox e Stephon Castle na armação, enquanto o quinteto tem Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama (eleito o melhor defensor da NBA). Do banco, a rotação é mais curta com Keldon Johnson, Dylan Harper, Luke Kornet e Carter Bryant. Entretanto, o veterano Harrison Barnes pode ter papel importante saindo da reserva.

Oklahoma City Thunder

É possível que Jalen Williams esteja saudável e pronto para estar ao lado de Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren e Lu Dort. O Thunder tem no banco nomes como Alex Caruso, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Jared McCain e Jaylin Williams. Enquanto isso, Isaiah Joe e Aaron Wiggins podem fazer parte da rotação. O elenco do Thunder é um dos mais completos de toda a NBA.

O que pode definir

Depende muito dos planos de jogo dos dois times. Spurs e Thunder possuem grandes astros e grupos muito fortes, cheios de alternativas. Não se assuste caso Alex Caruso fique perto de Victor Wembanyama. O técnico Mark Daigneault usou tal artifício contra o Denver Nuggets no ano passado, quando Caruso marcou Nikola Jokic.

Claro que são jogadores diferentes, mas o francês possui a característica de ficar com a bola nas mãos no perímetro. Então, ninguém melhor que um especialista em dobras para tentar pressionar o pivô.

O que é possível cravar é que o Spurs não vai tentar tirar Shai Gilgeous-Alexander do jogo do Thunder, como o Los Angeles Lakers fez. A ideia deve passar por reforçar a marcação em cima de todos os outros como nos cinco jogos da fase regular. Em cima de Shai, San Antonio pode marcar box and one, com variações para defesa zona.

O Spurs tirou o Thunder da final da Copa NBA jogando um estilo que ninguém conseguiu ao longo de 2025/26. No papel, Oklahoma City pode parecer melhor e mais forte, mas só San Antonio teve vantagens contra a equipe.

Palpite: Spurs em sete

