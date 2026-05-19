Victor Wembanyama brilha, supera MVP e Spurs bate Thunder

Victor Wembanyama protagonizou um San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder que ficará na memória por algum tempo. Prorrogações (sim, no plural), provocações, drama, enormes atuações e defesas, alternâncias, trocas de liderança, um jogo indefinido até o fim. Acima de tudo, uma atuação para sempre do francês que promete subjugar a NBA e que escreveu um primeiro capítulo enorme nas finais do Oeste de 2026.

Uma atuação épica de Victor Wembanyama nesse Spurs x Thunder. Foram 41 pontos, 24 rebotes, vários lances espetaculares e acima de tudo, a sensação de que algo especial acontecia na quadra. É impossível ser indiferente ao francês. O quarto jogador da história da NBA a fazer 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de final de conferência. Os outros foram Charles Barkley, Moses Malone e Kareem Abdul-Jabbar. Ninguém o fez no primeiro jogo.

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Pelo San Antonio Spurs, uma vitória enorme. Se a sensação já era de que era possível derrubar os campeões vigentes após tudo que aconteceu em 2025/26, eles aumentaram sua crença. Fizeram isso sem De’Aaron Fox. Escalaram o quinteto titular mais jovem a entrar em uma final de conferência desde os anos 70. Por fim, Dylan Harper e Stephon Castle foram gigantes. A defesa jogou basquete vencedor. O time texano lidera por 1 a 0.

O Oklahoma City Thunder ficou perto da vitória. Mas sempre foi respondido pelo atrevido rival. Shai Gilgeous-Alexander não foi brilhante. O astro que recebeu o prêmio de MVP de 2025/26 antes do jogo até cresceu no último quarto. Mas não o suficiente para superar o francês. Chet Holmgren também ficou abaixo. Os melhores foram Alex Caruso e Jalen Williams. Mas o time está atrás e precisa vencer o jogo 2 da próxima quarta-feira (20).

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Escalações

Grandes notícias para ambos os times antes do jogo 1. Em Oklahoma, o ala Jalen Williams enfim retornou, após ficar de fora desde o jogo 2 contra o Phoenix Suns ainda na primeira rodada dos playoffs. Por outro lado, De’Aaron Fox não atuou, com lesão no tornozelo. Vale destacar que não se espera que esse seja um problema de longo prazo.

Assim, Mark Daigneualt voltou a escalar seu quinteto titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. A sensação Ajay Mitchell começou no banco de reservas.

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Enquanto isso, Mitch Johnson escolheu Dylan Harper para substituir De’Aaron Fox em seu quinteto titular. Ele jogou ao lado de Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Aliás, um quinteto histórico. Afinal, foi o mais jovem a atuar em uma final de conferência desde a fusão da NBA com a ABA nos anos 70.

Destaques

Um primeiro tempo muito condicionado por um fator. Victor Wembanyama estar em quadra ou não. O começo do time texano foi ótimo e o ataque dos donos da casa não teve qualquer ritmo com Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein juntos contra o francês. Aliás, um roteiro já previsto por alguns. Tão bem previsto, aliás, que foi Alex Caruso entrar e o que era um 10 a 3 para o Spurs se transformou em um 22 a 20 para Oklahoma.

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Caruso foi o personagem central do Thunder no primeiro tempo. O especialista defensivo marcou até Wembanyama. Do outro lado, fez 16 pontos, com quatro bolas de três. San Antonio teve a mesma estratégia do Lakers inclusive, muitas dobras, ajudas e variações sobre Shai Gilgeous-Alexander. O canadense só fez uma cesta, mas até criou espaço com seus passes. O grande ponto é que Oklahoma não aproveitou tão bem, além de Caruso.

Do outro lado, Stephon Castle foi ótimo dos dois lados da quadra e a pressão de nomes como Carter Bryant e Devin Vassell foi vital para a equipe texana. O que complicou o time mesmo, foram os minutos de Luke Kornet na vaga de Wembanyama. Além de facilitar as infiltrações de Oklahoma, o pivô foi muito pressionado e teve pouca utilidade em quadra.

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Mas no fim do primeiro tempo, uma sequência fantástica do francês determinou a liderança. Ele começou a punir defensores menores com várias enterradas. Foram duas sobre Jalen Williams e uma sobre Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. No fim, acabou com 14 pontos e dez rebotes e a vantagem só não ficou em dois dígitos porque Holmgren converteu uma bola tripla no fim do período.

San Antonio vencendo por 51 a 44 no intervalo.

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No terceiro quarto, o ajuste aconteceu. Cason Wallace entrou no quinteto titular e Isaiah Hartenstein foi para o banco. O especialista defensivo fez várias jogadas positivas, com um rebote ofensivo, um roubo de bola e uma bola tripla. O time da casa viveu o momento e chegou a virar o placar, nos melhores minutos do time no jogo.

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Mas San Antonio respondeu muito bem mais uma vez. Uma ótima sequência de Dylan Harper nos dois lados da quadra e mais dominâcia de Victor Wembanayama. O time visitante voltou a controlar a parcial, mas sempre com Oklahoma por perto. Shai Gilgeous-Alexander converteu um arremesso de meia distância no fim do período para trazer a vantagem para quatro pontos, mas Devin Vassell fez uma bola tripla para fechar o período do outro lado.

No último quarto, muita tensão e baixo ritmo ofensivo para os dois times. Muita ação inclusive entre os dois melhores jogadores. Shai refugou um arremesso fácil com Wembanyama no aro, errou e o francês além de pegar o rebote, deu risada e provocou. Depois disso, o MVP fez uma linda infiltração e cesta and-one contra o francês, começando uma reação fantástica.

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O jogo ficou entre idas e vindas até o fim. Wembanyama fez bela bandeja sobre Jalen Williams para colocar o Spurs dois pontos na frente há 11 segundos do fim. Mas na sequência Shai empatou há três segundos do final.

Na última bola, Chet Holmgren conseguiu lindo toco na cobertura sobre Wembanyama. O bloqueio forçou a prorrogação em um jogo incrível.

Prorrogações

O roteiro épico continuou no tempo extra. San Antonio começou na frente com duas cestas, mas Oklahoma respondeu. Alex Caruso fez outra bola de três, sua oitava, além de uma bela jogada vencedora contra Wembanyama. Jalen Williams conseguiu uma enterrada em transição. O momento parecia dos campeões para enfim vencer.

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Mas outra vez, o francês apareceu. Um arremesso do meio da rua para forçar uma segunda prorrogação, que lembrou muito o de Stephen Curry contra o mesmo Thunder em 2016. Ambos tiveram chances de vencer o jogo depois disso, mas não conseguiram.

Na segunda prorrogação, dois times cansados. Mas o campeão da NBA sentiu a chance perdida. Victor Wembanyama dominou, incluindo uma enterrada incrível sobre Chet Holmgren. O pivô fechou o jogo com insanos 41 pontos e 24 rebotes. Dylan Harper também foi fantástico, com um belo and-one.

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O jovem Spurs de Victor Wembanyama sai na frente do Thunder.

(2) San Antonio Spurs 122 x 115 Oklahoma City Thunder (1)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 41 22 3 1 3 Dylan Harper 24 11 6 7 0 Stephon Castle 17 6 11 1 0 Devin Vassell 13 6 2 1 2 Julian Champagnie 11 9 1 1 2

Três pontos: 13/43 (30.2%) / Johnson: 3/6

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Caruso 31 2 1 2 2 Jalen Williams 26 7 3 1 1 Shai Gilgeous-Alexander 24 3 12 5 1 Chet Holmgren 8 8 0 1 2 Cason Wallace 8 6 0 2 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Caruso: 8/14

Spurs 1-0