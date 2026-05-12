Campeão, Thunder faz campanha histórica nos playoffs da NBA

A determinação do Oklahoma City Thunder em ser campeão da NBA pela segunda vez seguida já ficou clara no início dos playoffs. Afinal, a equipe está nas finais do Oeste e segue invicta na pós-temporada. O time garantiu as classificações nas duas primeiras rodadas com “varridas” sobre o Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Mas, dentro do elenco, os resultados não causam empolgação.

“Esses resultados não significam nada além do fato de que, por enquanto, nós estamos fazendo o nosso trabalho. A gente entrou em quadra, cumpriu o plano de jogo e atuou em alto nível. Com isso, vencemos oito jogos cruciais em sequência contra adversários muito bons. Nada além disso”, cravou o astro Shai Gilgeous-Alexander, depois da vitória decisiva contra os angelinos.

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O craque do Thunder pode até não se empolgar, mas não há como negar que estão em uma campanha histórica. É só a quarta vez na história que um atual campeão inicia os playoffs com oito vitórias seguidas. Além disso, o time venceu esses jogos por diferença média de 16,6 pontos. Essa é a quinta maior marca registrada por um finalista de conferência desde 1984.

“Dois jogos nunca são iguais nos playoffs. Em particular, quando os adversários mudam e iniciamos uma série do zero. Dá para dizer que os nossos maiores desafios ainda estão por vir. Então, tudo o que fizemos até aqui já ficou para trás. Nós ainda não alcançamos o nosso objetivo. E, no fim das contas, não há nada garantido na NBA”, concluiu o atual MVP da liga.

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Jogo duro

Quem vê os números do Thunder podem pensar que a trajetória do atual campeão nos playoffs da NBA, por enquanto, foi um total passeio. Dá para dizer que foi “quase”. Isso porque o último jogo contra o Lakers trouxe alguns problemas para Oklahoma City. Pela primeira vez, a equipe começou perdendo um último quarto na pós-temporada. Ou seja, precisou correr atrás do resultado.

“Nós temos sido muito bons nos playoffs, mas não fomos perfeitos. Acho que tivemos mais lapsos hoje do que nos últimos jogos e, por isso, temos que tirar as lições dessa partida. É preciso jogar melhor, de forma uniforme, nos 48 minutos. Nesse nível, não podemos ‘desligar’ por um tempo porque os desafios e confrontos sempre estão lá”, alertou o técnico Mark Daigneault.

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O Thunder chegou a estar perdendo por cinco pontos de diferença a oito minutos do fim de uma partida fora de casa. Para Daigneault, foi uma boa chance de ver os jogadores lidarem com um pouco de pressão. “Você precisa ser capaz de superar as distrações e retomar o foco quando as coisas não parecem estar funcionando. Eu acho que fizemos isso muito bem hoje, então estou orgulhoso de todos”, completou.

Impacto

Um dos pontos curiosos da série contra o Lakers é que, até o terceiro jogo, Gilgeous-Alexander tinha uma atuação atípica. O cestinha, a princípio, mantinha média de “só” 21,0 pontos por partida. Mas, na partida mais complicada do duelo, o astro liderou a equipe à vitória com 35 pontos. Daigneault, no entanto, diz que o ala-armador foi tão impactante nos outros jogos quanto na noite desta segunda-feira.

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“Eu acho que as pessoas tiram conclusões precipitadas quando olham para os números e veem que Shai só marcou 18, 22 pontos. Mas, se você avaliar o jogo, vai entender que o seu impacto é muito maior. Há o efeito dominó das marcações duplas em cima dele, por exemplo. Pois não se importa em ficar ‘apagado’. No entanto, se lhe derem uma chance, ele resolve para nós”, finalizou o jovem técnico.