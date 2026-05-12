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NBA: Analista da ESPN lamenta destino de AJ Dybantsa no Draft

Ala de 19 anos é cotado para ser a primeira escolha do recrutamento deste ano

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AJ Dybantsa NBA Draft
Reprodução / X

O analista da ESPN, Stephen A Smith, lamentou o destino que a promessa AJ Dybantsa provavelmente terá no Draft da NBA deste ano. Cotado para a primeira escolha geral, o ala de 19 anos tem tudo para ser jogador do Washington Wizards. Afinal, o time da capital dos EUA venceu a Loteria do Draft.

Sem papas na língua, Smith disse que tem pena de AJ Dybantsa. Segundo o controverso analista, o jovem não merece ir para um time “horrível” como o Wizards. Além disso, o jornalista citou o retrospecto recente da equipe na NBA.

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“Senti pena dele. O Washington Wizards perdeu pelo menos 64 jogos nos últimos três anos. O time é uma abominação no basquete. A única razão pela qual não dedicamos mais tempo para insultá-los é por causa do fedor que emana da capital da nação por coisas além do basquete. Essa é a única razão. Se não fosse por isso, estaríamos focados neles. Em suma, o Wizards é horrível”, disse Smith.

Em 2025/26, o Wizards fez a pior campanha da liga. Foram apenas 17 vitórias em 82 jogos. Por isso, Washington era um dos times com mais chances na Loteria (14% de ficar com pick 1). Desse modo, a equipe foi feliz no sorteio e, caso não haja surpresa no Draft, será o destino de AJ Dybantsa na NBA.

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Como bem disse o analista, o Wizards virou um saco de pancadas na liga. Afinal, além do fiasco desta temporada, o time foi o segundo pior da NBA nas duas campanhas anteriores. Assim, de 2023 para cá, a equipe venceu apenas 50 dos 246 jogos que disputou. Ou seja, perdeu 80% de seus duelos.

Com vários jovens no elenco, o Wizards decidiu avançar no seu processo de reconstrução. Desse modo, o time foi agressivo na última trade deadline da NBA. Tanto que adquiriu os astros Trae Young e Anthony Davis. A ideia, portanto, é de voltar a ser competitivo no curto prazo.

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Hoje, além dos veteranos comprovados na liga, a equipe de Washington tem um núcleo jovem talentoso. Alex Sarr (2024), Kyshawn George (2024), Bub Carrington (2024) e Tre Johnson (2025) foram as escolhas recentes do Wizards na primeira rodada do Draft da NBA. Já Bilal Coulibaly (2023) e Will Riley (2025) foram adquiridos pela franquia nas noites de seus respectivos recrutamentos.

Agora que a sorte sorriu para o Wizards na Loteria do Draft da NBA, o próximo talento a desembarcar na capital dos EUA deverá ser AJ Dybantsa. Após uma temporada na BUY, o ala de 2,06m de altura se tornou um dos astros do College. Suas médias foram de 25,5 pontos, 6,8 rebotes e 3,7 assistências, em 35 jogos.

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Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis. Além disso, tem um controle de bola de elite e é capaz de pontuar nos três níveis. Por isso, ele é comparado a Tracy McGrady, sete vezes All-Star na NBA e integrante do Hall da Fama do basquete.

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