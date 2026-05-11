NBA Mock Draft 2026: Wizards é o dono da primeira escolha
Confira a terceira projeção do site para o recrutamento deste ano
No dia seguinte à loteria, o Jumper Brasil divulga a terceira edição do NBA Mock Draft de 2026. Desse modo, os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr. fazem as suas escolhas. Como de costume, as projeções são uma combinação de necessidades dos times e preferência pessoal.
Pela última vez na temporada, eles simulam apenas as 14 picks inaugurais. Afinal, a partir do próximo Mock Draft 2026, Gustavo e Ricardo vão projetar todas as 30 escolhas de primeira rodada.
Poucos meses após adquirir os astros Trae Young e Anthony Davis, o Wizards terá uma promessa de elite no elenco em breve. Afinal, a equipe venceu a loteria, nesse domingo (10). Assim, o time de Washington vai contar com um jovem com potencial para se tornar um astro na NBA.
A princípio, AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas) e Cam Boozer (Duke) são os destaques do recrutamento deste ano. Ou seja, formam o top 3 da classe. Portanto, um deles será jogador do Wizards, que está no topo do NBA Mock Draft 2026.
Além disso, Utah Jazz e Memphis Grizzlies, que terão a segunda e a terceira escolhas, respectivamente, se deram bem. Afinal, esses times ficarão com quem “sobrar” do Big 3 do Draft.
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O ala AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis, pelo controle de bola de elite e por pontuar nos três níveis.
Darryn Peterson, por sua vez, é um combo guard que impacta o time nos dois lados da quadra. Peterson é um ótimo defensor, um finalizador de elite, e muda de direção com uma facilidade absurda para pontuar.
Já Cam Boozer é filho de um ex-jogador da NBA: o duas vezes All-Star Carlos Boozer. O jovem de Duke tem tudo para ser melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).
Aqui, no Jumper Brasil, pelo 16º ano seguido, você terá um vasto conteúdo sobre o Draft da NBA. A partir de 18 de maio, o site vai publicar os perfis das maiores promessas da classe de 2026. Portanto, o leitor terá todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.
NBA Draft 2026
Há dois anos, a NBA definiu uma mudança drástica no Draft. Afinal, o evento passou de um para dois dias. Neste ano, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer em 23 de junho. As picks de segunda rodada, por sua vez, serão sairão no dia seguinte (24). O recrutamento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país em conteúdo sobre o Draft da NBA.
Enfim, vamos ao que interessa! Confira abaixo o terceiro 2026 NBA Mock Draft. Portanto, sinta-se à vontade para comentar!
Gustavo Lima
|Escolha
|Equipe
|Jogador
|Posição
|Time/Universidade
|Experiência
|1
|Washington Wizards
|AJ Dybantsa
|SF
|BYU
|Freshman
|2
|Utah Jazz
|Darryn Peterson
|SG
|Kansas
|Freshman
|3
|Memphis Grizzlies
|Cam Boozer
|PF
|Duke
|Freshman
|4
|Chicago Bulls
|Caleb Wilson
|PF
|North Carolina
|Freshman
|5
|Los Angeles Clippers (via Indiana Pacers)
|Keaton Wagler
|SG
|Illinois
|Freshman
|6
|Brooklyn Nets
|Kingston Flemings
|PG
|Houston
|Freshman
|7
|Sacramento Kings
|Darius Acuff
|PG
|Arkansas
|Freshman
|8
|Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)
|Mikel Brown
|PG
|Louisville
|Freshman
|9
|Dallas Mavericks
|Brayden Burries
|SG
|Arizona
|Freshman
|10
|Milwaukee Bucks
|Nate Ament
|SF
|Tennessee
|Freshman
|11
|Golden State Warriors
|Yaxel Lendeborg
|SF/PF
|Michigan
|Senior
|12
|Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)
|Karim Lopez
|SF/PF
|New Zealand Breakers – NZL
|Profissional
|13
|Miami Heat
|Aday Mara
|C
|Michigan
|Junior
|14
|Charlotte Hornets
|Labaron Philon
|PG
|Alabama
|Sophomore
Ricardo Stabolito Jr.
|Escolha
|Equipe
|Jogador
|Posição
|Time/Universidade
|Experiência
|1
|Washington Wizards
|AJ Dybantsa
|SF
|BYU
|Freshman
|2
|Utah Jazz
|Darryn Peterson
|SG
|Kansas
|Freshman
|3
|Memphis Grizzlies
|Cam Boozer
|PF
|Duke
|Freshman
|4
|Chicago Bulls
|Caleb Wilson
|PF
|North Carolina
|Freshman
|5
|Los Angeles Clippers (via Indiana Pacers)
|Keaton Wagler
|SG
|Illinois
|Freshman
|6
|Brooklyn Nets
|Kingston Flemings
|PG
|Houston
|Freshman
|7
|Sacramento Kings
|Mikel Brown
|PG
|Louisville
|Freshman
|8
|Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)
|Darius Acuff
|PG
|Arkansas
|Freshman
|9
|Dallas Mavericks
|Brayden Burries
|SG
|Arizona
|Freshman
|10
|Milwaukee Bucks
|Labaron Philon
|PG
|Alabama
|Sophomore
|11
|Golden State Warriors
|Yaxel Lendeborg
|SF/PF
|Michigan
|Senior
|12
|Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)
|Karim Lopez
|SF/PF
|New Zealand Breakers – NZL
|Profissional
|13
|Miami Heat
|Cameron Carr
|SG/SF
|Baylor
|Sophomore
|14
|Charlotte Hornets
|Aday Mara
|C
|Michigan
|Junior
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