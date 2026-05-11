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NBA Mock Draft 2026: Wizards é o dono da primeira escolha

Confira a terceira projeção do site para o recrutamento deste ano

Por
NBA Mock Draft 2026
Reprodução / X

No dia seguinte à loteria, o Jumper Brasil divulga a terceira edição do NBA Mock Draft de 2026. Desse modo, os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr. fazem as suas escolhas. Como de costume, as projeções são uma combinação de necessidades dos times e preferência pessoal.

Pela última vez na temporada, eles simulam apenas as 14 picks inaugurais. Afinal, a partir do próximo Mock Draft 2026, Gustavo e Ricardo vão projetar todas as 30 escolhas de primeira rodada.

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Poucos meses após adquirir os astros Trae Young e Anthony Davis, o Wizards terá uma promessa de elite no elenco em breve. Afinal, a equipe venceu a loteria, nesse domingo (10). Assim, o time de Washington vai contar com um jovem com potencial para se tornar um astro na NBA.

A princípio, AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas) e Cam Boozer (Duke) são os destaques do recrutamento deste ano. Ou seja, formam o top 3 da classe. Portanto, um deles será jogador do Wizards, que está no topo do NBA Mock Draft 2026. 

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Além disso, Utah Jazz e Memphis Grizzlies, que terão a segunda e a terceira escolhas, respectivamente, se deram bem. Afinal, esses times ficarão com quem “sobrar” do Big 3 do Draft

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O ala AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis, pelo controle de bola de elite e por pontuar nos três níveis.

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Darryn Peterson, por sua vez, é um combo guard que impacta o time nos dois lados da quadra. Peterson é um ótimo defensor, um finalizador de elite, e muda de direção com uma facilidade absurda para pontuar.

Cam Boozer é filho de um ex-jogador da NBA: o duas vezes All-Star Carlos Boozer. O jovem de Duke tem tudo para ser melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).

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Aqui, no Jumper Brasil, pelo 16º ano seguido, você terá um vasto conteúdo sobre o Draft da NBA. A partir de 18 de maio, o site vai publicar os perfis das maiores promessas da classe de 2026. Portanto, o leitor terá todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

NBA Draft 2026

Há dois anos, a NBA definiu uma mudança drástica no Draft. Afinal, o evento passou de um para dois dias. Neste ano, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer em 23 de junho. As picks de segunda rodada, por sua vez, serão sairão no dia seguinte (24). O recrutamento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país em conteúdo sobre o Draft da NBA.

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Enfim, vamos ao que interessa! Confira abaixo o terceiro 2026 NBA Mock Draft. Portanto, sinta-se à vontade para comentar!

Gustavo Lima

EscolhaEquipeJogadorPosiçãoTime/UniversidadeExperiência
1Washington WizardsAJ DybantsaSFBYUFreshman
2Utah JazzDarryn PetersonSGKansasFreshman
3Memphis GrizzliesCam BoozerPFDukeFreshman
4Chicago BullsCaleb WilsonPFNorth CarolinaFreshman
5Los Angeles Clippers (via Indiana Pacers)Keaton WaglerSGIllinoisFreshman
6Brooklyn NetsKingston FlemingsPGHoustonFreshman
7Sacramento KingsDarius AcuffPGArkansasFreshman
8Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans) Mikel BrownPGLouisvilleFreshman
9Dallas MavericksBrayden BurriesSGArizonaFreshman
10Milwaukee BucksNate AmentSFTennesseeFreshman
11Golden State WarriorsYaxel LendeborgSF/PFMichiganSenior
12 Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)Karim LopezSF/PFNew Zealand Breakers – NZLProfissional
13Miami HeatAday MaraCMichiganJunior
14Charlotte HornetsLabaron PhilonPGAlabamaSophomore

Ricardo Stabolito Jr.

EscolhaEquipeJogadorPosiçãoTime/UniversidadeExperiência
1Washington WizardsAJ DybantsaSFBYUFreshman
2Utah JazzDarryn PetersonSGKansasFreshman
3Memphis GrizzliesCam BoozerPFDukeFreshman
4Chicago BullsCaleb WilsonPFNorth CarolinaFreshman
5Los Angeles Clippers (via Indiana Pacers)Keaton WaglerSGIllinoisFreshman
6Brooklyn NetsKingston FlemingsPGHoustonFreshman
7Sacramento Kings Mikel BrownPGLouisvilleFreshman
8Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)Darius AcuffPGArkansasFreshman
9Dallas MavericksBrayden BurriesSGArizonaFreshman
10Milwaukee BucksLabaron PhilonPGAlabamaSophomore
11Golden State WarriorsYaxel LendeborgSF/PFMichiganSenior
12 Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)Karim LopezSF/PFNew Zealand Breakers – NZLProfissional
13Miami HeatCameron CarrSG/SFBaylorSophomore
14Charlotte HornetsAday MaraCMichiganJunior

 

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