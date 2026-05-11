Playoffs da NBA: Onde assistir Pistons x Cavaliers
O Cavaliers reduziu a diferença ao vencer o último jogo da série
Saiba onde assistir ao Jogo 4 entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (11). As equipes se enfrentam na Rocket Arena, a partir das 21h (horário de Brasília).
Datas da série Pistons x Cavaliers
05/05: Cleveland Cavaliers 101 x 111 Detroit Pistons
07/05: Cleveland Cavaliers 97 x 107 Detroit Pistons
09/05: Detroit Pistons 109 x 116 Cleveland Cavaliers
11/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers *
17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *
* Se necessário
Detroit Pistons (2)
O Pistons perdeu a chance de abrir 3 a 0 na série contra o Cavaliers. Com cinco minutos restantes, o time de Detroit chegou a ter a liderança do Jogo 3. Porém, o ataque estagnou e marcou apenas cinco pontos na reta final. Desse modo, a equipe viu o Cavs reduzir a diferença da série para 2 a 1.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Cade Cunningham
|1,98
|24
|G
|Duncan Robinson
|2,01
|32
|G
|Daniss Jenkins
|1,93
|24
|G
|Caris LeVert
|1,98
|31
|G
|Kevin Huerter
|2,01
|27
|G
|Marcus Sasser
|1,85
|25
|G
|Chaz Lanier
|1,92
|24
|G
|Wendell Moore
|1,96
|24
|F
|Ausar Thompson
|2,01
|23
|F
|Tobias Harris
|2,03
|33
|F
|Javonte Green
|1,96
|32
|F
|Ron Holland
|2,03
|20
|F
|Bobi Klintman
|2,08
|23
|C
|Jalen Duren
|2,08
|22
|C
|Isaiah Stewart
|2,03
|24
|C
|Paul Reed
|2,06
|26
|C
|Isaac Jones
|2,06
|25
|C
|Tolu Smith
|2,11
|25
Time titular: Cade Cunnigham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren
Cleveland Cavaliers (1)
O Cavaliers manteve a invencibilidade dentro de casa nos playoffs. Após perder os dois primeiros jogos da série, a equipe chegou à Rocket Arena e confirmou a vitória para evitar um 3 a 0. O destaque foi James Harden, que marcou sete pontos nos dois minutos finais e ajudou o time a garantir o triunfo.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|James Harden
|1,96
|36
|G
|Donovan Mitchell
|1,91
|29
|G
|Dennis Schroder
|1,85
|32
|G
|Sam Merrill
|1,93
|30
|G
|Keon Ellis
|1,96
|26
|G
|Craig Porter
|1,88
|26
|G
|Tyrese Proctor
|1,93
|22
|G
|Max Strus
|1,96
|30
|F
|Jaylon Tyson
|1,98
|23
|F
|Evan Mobley
|2,13
|24
|F
|Nae’Qwan Tomlin
|2,08
|25
|F
|Dean Wade
|2,06
|29
|F
|Riley Minix
|2,01
|25
|F
|Tristan Enaruna
|2,01
|24
|C
|Jarrett Allen
|2,11
|28
|C
|Thomas Bryant
|2,08
|28
|C
|Larry Nance Jr.
|2,06
|33
Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen
Onde assistir Pistons x Cavaliers pelos playoffs da NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 11/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Rocket Arena, Cleveland
