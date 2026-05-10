Extensão de Steve Kerr no Warriors significa uma coisa: troca

Time de San Francisco ficou fora dos playoffs em 2025/26, mas quer buscar mais um título

O Golden State Warriors estendeu o contrato do técnico Steve Kerr, enquanto o time parece cada vez mais pronto para fazer uma troca. Isso porque o time californiano deve tentar competir pelo título nas próximas duas campanhas e tentar dar um último título a Stephen Curry antes de sua aposentadoria. Mas isso pode e deve custar algumas saídas de jogadores importantes.

Hoje, Golden State não tem espaço em sua folha para a próxima temporada, o que deixa a situação um tanto difícil. Mas existem outras coisas que complicam: lesões.

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Afinal, Jimmy Butler e Moses Moody devem perder parte de 2026/27. Qualquer troca que o Warriors tentar fazer para competir pelo título, necessariamente terá de envolver um dos dois. Do contrário, a única peça que o time tem para isso se chama Draymond Green.

E o grande problema de Green para isso é um só: ele vai receber US$25.9 milhões. Se a meta for ir atrás de alguém de grande nível, como um Giannis Antetokounmpo, por exemplo, já começa a dar errado. O salário do quatro vezes campeão não é nem a metade do que o grego terá na temporada que vem, de US$58.4 milhões.

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Mas tem um detalhe: Jimmy Butler, com US$56.8 milhões, passa na troca por Giannis. Steve Kerr precisa ter um grupo forte para pensar, de fato, em título.

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Só que tudo isso pode ser feito de outra forma. A extensão de Steve Kerr serve para mostrar que o Warriors quer uma troca por alguém para competir na NBA, certo? Mas e se a ideia for pensando no último ano?

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Claro que é algo muito mais difícil, mas até faz sentido. Os contratos de Butler, Green e até de Stephen Curry acabam ao fim de 2026/27. Para a outra campanha, o time só terá Will Richard, Moses Moody e o brasileiro Gui Santos. E é isso. Ninguém mais.

Então, a direção do Warriors pode usar 2026/27 para Kerr indicar quem fica para o próximo ano, contando com Curry, para dar a Antetokounmpo um salário como agente livre. Até porque Giannis tem opção para 2027/28 e chegaria de graça. Assim, daria para estender com Butler e Green por valores bem menores e usar a offseason do ano que vem para montar um time forte o bastante para lutar pelo título.

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De novo, estamos falando de mais um ano de espera, enquanto eles não estão ficando mais jovens. Curry terá 39 anos, enquanto Butler e Green vão fazer 37 na época.

É uma possibilidade, ainda que difícil de acontecer. De acordo com o site Spotrac, o teto salarial de 2027/28 deve ficar na casa dos US$175 milhões, o que ajuda no caso.

Com Giannis recebendo seus US$70 milhões, dá para os três fazerem algo como US$80 milhões e daria para completar o elenco com outras peças pagando as exceções. É possível? Claro que sim. Mas é viável?

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Troca seria o ideal para o Warriors competir em 2026/27

Sem muito o que fazer com o atual grupo, o Warriors precisa de troca se quiser competir na próxima temporada. Do contrário, vai fazer uma espécie de “ano sabático”, meio com cara de despedida.

E não duvide que isso aconteça, pois quase todo o elenco não terá vínculo para 2027/28. Então, se a ideia não será competir e nem ir atrás de grandes nomes da NBA em 2027/28, Steve Kerr fica apenas para cumprir tabela.

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Mas, pelo que dá para entender, é que o Warriors vai partir para uma troca imediata ou tentar fechar com astros na outra offseason. Do contrário, é só um jeito de todo mundo se despedir junto.