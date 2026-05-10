Steve Kerr fecha novo contrato e segue como técnico do Warriors

Steve Kerr está de contrato novo e, com isso, vai seguir como técnico do Warriors pelas próximas duas temporadas. Segundo Shams Charania, da ESPN, as partes chegaram a um acordo na noite deste sábado para estender uma das parcerias mais vencedoras da NBA moderna. O jornalista confirmou, além disso, que esse novo vínculo vai o manter como o treinador mais bem pago da liga.

Desde o fim da temporada do Warriors, ainda no play-in, as partes abriram conversas para definir o futuro. A equipe sempre manteve a posição de que queria que o técnico ficasse, mas ele estava incerto e cogitava se aposentar. As negociações se estenderam pelas últimas três semanas sem acerto. No entanto, havia um crescente otimismo na organização de que o negócio iria sair.

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Isso foi uma grande mudança de rota, a princípio, em relação ao fim da temporada do time. Durante o jogo da eliminação, Steve Kerr chamou a atenção após dar longos abraços em Draymond Green e Stephen Curry. Todos viram como uma despedida. Tanto que o ala-pivô chegou a dizer, em seu podcast, que apostava na saída do treinador – por mais que não quisesse.

Depois da partida, o técnico deu uma entrevista que reforçou essa tendência de não renovar o contrato. “Eu ainda amo treinar, mas sei que não é para sempre. Esse emprego vem com uma data de validade. Nós vivemos grandes momentos, competimos e, então, acaba. Às vezes, é a hora de um novo sangue e ideias no comando. É assim mesmo”, falou o futuro membro do Hall da Fama.

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Abandono

Não demorou muito para que Steve Kerr mudasse o tom das declarações sobre um novo contrato no Warriors. Afinal, o ex-armador nunca escondeu a intenção de se aposentar junto com as referências do elenco. A retomada desse pensamento, acima de tudo, o levou a moderar o discurso. Dias depois, ele já falava sobre como não desejava “abandonar” Stephen Curry na liga.

“Essa decisão não é simples porque não quero ‘abandonar’ Stephen. Também não quero deixar Draymond. Se ambos estivessem se aposentando também, a história seria mais fácil. Nós iríamos embora e, com isso, a franquia poderia definir uma nova direção em definitivo. Mas não é assim. E, por isso, tudo fica tão complicado”, desabafou Kerr, em entrevista à revista The New Yorker.

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Curry, por sua vez, também nunca escondeu que queria que o técnico ficasse. O astro comentou várias vezes sobre como a chegada do técnico foi um ponto de virada na carreira. Mas, como de costume, revelou que não iria tentar interferir em sua decisão. Ele tinha certeza de que, nesse momento, a vontade de seguir precisava vir de forma única do amigo.

“Eu só quero que Steve seja feliz, antes de tudo. Quero que esteja empolgado com esse cargo e em nos comandar. Mais do que isso, que ele acredite que é o homem certo para fazer esse trabalho. Pois ele merece ter a chance de aproveitar tudo o que faz. Ele sabe o que é melhor para si mesmo. Então, vai tomar a decisão certa para si”, resumiu o craque da equipe.

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Concorrência

O Warriors nunca chegou a ter a ameaça de outra franquia na negociação da extensão do contrato de Steve Kerr. Mas isso não quer dizer que não havia concorrentes. Nesse caso, o interesse vinha de fora da NBA. De acordo com Marc Stein, do site Substack, a ESPN queria que o veterano deixasse o time de San Francisco para voltar a ser comentarista de televisão.

“Alguns dos principais dirigentes da emissora já conversamos com Steve e fazem um lobby agressivo para que deixe a equipe. Eles querem convencê-lo a voltar à televisão como analista. Mas sabem que Golden State está à frente nessa corrida. A negociação entre as partes já está em andamento, então, a princípio, tendem a ser um ‘plano B’”, explicou o jornalista.

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Kerr foi um dos comentaristas de televisão mais respeitados da NBA desde o início do século. Ele passou a participar de transmissões assim que encerrou a carreira como jogador, em 2003. Trabalhou para a NBC e TNT em passagens que somaram 10 anos. Ele só deixou as emissoras porque recebeu convites para trabalhar na liga. Antes do Warriors, ele foi dirigente do Phoenix Suns.

Histórico

Steve Kerr, certamente, é um dos técnicos mais bem sucedidos da história recente do basquete dos EUA. Ele ganhou quatro títulos da NBA com o Warriors nos últimos dez anos. Mas não para por aí: também foi eleito treinador do ano da liga em 2016, além das participações no comando de times do All-Star Game.

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Em 2021, Kerr entrou na lista dos 15 maiores técnicos da história em uma lista comemorativa da NBA. Depois de três anos, ele assumiu a seleção dos EUA e ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024. Anunciou, em seguida, a sua saída do comando do Team USA.