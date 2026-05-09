Tyrese Maxey pede “senso de orgulho” ao 76ers contra o Knicks

O Philadelphia 76ers está a um jogo da eliminação na série contra o New York Knicks, mas isso não é novidade para Tyrese Maxey. Na última fase, a equipe virou um duelo em que perdeu três dos primeiros quatro jogos para o Boston Celtics. No entanto, vai ser mais difícil agora. Foram três derrotas seguidas, afinal, no início das semifinais da conferência Oeste.

“Isso é um grande desafio, mas você precisa encará-lo de frente. Não há outra escolha, certo? Você deve jogar com algum senso de orgulho para evitar ser ‘varrido’ dentro de casa. Ainda mais, nas semifinais de conferência. Jogue com algum orgulho e, com isso, vença um jogo de cada vez. É o único caminho”, cobrou o astro Tyrese Maxey, depois da derrota desta sexta-feira.

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O desafio, de fato, é enorme para o 76ers. Para começar, nenhum time da história da NBA virou uma série de playoffs em que perdeu os três primeiros jogos. A equipe terá que fazê-lo sem a vantagem de mando de quadra no duelo. Além disso, o Knicks vive um dos seus melhores momentos técnicos na temporada. Mas não há forma de reagir sem acreditar no improvável.

“Quando você está em uma situação assim, tudo o que se pode fazer é tentar ganhar o próximo jogo e ver o que acontece. Pois, se ganharmos um, vira 3 a 1. E, então, vira a mesma série que viramos há alguns dias, né? Mas nós vamos ter que parar, reagrupar, fazer ajustes. E, acima de tudo, temos que jogar melhor”, afirmou o treinador Nick Nurse.

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Competitivo

A boa notícia para o Sixers é que, depois de uma primeira partida muito ruim, foi bem mais competitivo nas duas seguintes. Iniciou o último quarto do segundo jogo com a dianteira por um ponto. Nesta sexta, chegou a deixar a diferença em só quatro pontos no quarto período. Por isso, Paul George pode ver o caminho para uma recuperação.

“Nós ficamos no ‘quase’ nos últimos dois jogos. Chegamos perto, mas não fechamos a partida. Fazemos três ótimos quartos e, então, não damos o passo final. É preciso dar crédito ao outro time, pois têm sido bem precisos nos momentos mais importantes. A situação é o que é e vamos lutar para sobreviver agora”, resumiu o veterano ala.

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George, ademais, lembra que o Sixers já deu uma prova de força contra outro favorito: o Celtics. Basta uma vitória para poder mudar tudo. “Nós estávamos confortáveis, na última série, quando ficamos atrás por 3 a 1. Então, nós temos que vencer um jogo. É vencer um jogo e manter a nossa temporada viva”, cravou.

Fator torcida

Depois das duas derrotas iniciais, Tyrese Maxey e o resto do elenco do 76ers apostavam no fator casa para desafiar o Knicks. Mas, na prática, essa vantagem não foi tão grande assim. Afinal, não foi tão difícil notar a presença forte de torcedores do time visitante na terceira partida. Joel Embiid, que pediu para que a franquia evitasse uma “invasão” rival, desconversou sobre o assunto.

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“Eu não digo nada sobre a presença de torcida do Knicks porque estava focado no jogo o tempo inteiro. Não estava prestando atenção nos fãs, para ser sincero. O que eu posso dizer é que me senti bem em quadra. Foi uma derrota dura e, daqui em diante, é vencer um jogo de cada vez”, finalizou o pivô camaronês.