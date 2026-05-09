Luke Kennard aponta como Lakers pode vencer Thunder

Luke Kennard ainda aposta em uma reação do Los Angeles Lakers na série contra o Oklahoma City Thunder. Após a derrota no Jogo 2, o veterano aposta em uma mudança de postura por parte do time angelino. Ainda mais que outra derrota pode acabar custando as chances da franquia de avançar para as finais do Oeste.

De acordo com Luke Kennard, o Lakers precisa melhorar na imposição física. Isso porque, mesmo com uma defesa intensa, o time não conseguiu ser páreo ao ataque do Thunder.

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“Precisamos aumentar nossa intensidade física. É óbvio que estamos colocando dois em cima do Shai Gilgeous-Alexander e isso acabou permitindo alguns arremessos livres do resto do time deles. Então, quando o Shai está fora, precisamos baixar a postura defensiva e tentar parar alguns desses caras. Então, isso precisa melhorar”, disse Kennard, após a derrota no Jogo 2 para o Thunder.

De fato, o Lakers não está conseguindo manter a mesma intensidade que exerce sobre Gilgeous-Alexander no resto do elenco do Thunder. Mesmo com o armador tendo média de apenas 20 pontos na série, outros jogadores tem tido espaço. No Jogo 2, por exemplo, Chet Holmgren acertou sete de 11 arremessos, enquanto Ajay Mitchell acertou sete de 12.

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Além da questão apontada por Luke Kennard, o Lakers também sente falta de Luka Doncic na série contra o Thunder. O astro esloveno se recupera de lesão e ainda não estreou nos playoffs. Desse modo, sem seu principal nome, o time angelino não consegue fazer frente ao forte ataque de Oklahoma City.

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LeBron James, aliás, mencionou esse problema após o Jogo 1 entre Thunder e Lakers.

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“Estamos sem um cara que faz 35 pontos por noite. Nossas dificuldades ofensivas vêm daí. Afinal, ao perder o cestinha da NBA, você terá problemas. Além disso, a defesa do Thunder é a melhor da liga”, disse o astro do Lakers. “Já enfrentei outras defesas incríveis. Nesses casos, você precisa de vários caras que possam atrair a marcação e abrir espaço. Até tivemos isso comigo e Austin hoje, mas não acertamos tudo”.

“No fim, você está contra o campeão da NBA. Nossa margem de erro é baixa. Luka Doncic faz muita falta. Temos que ser melhores em criar pontos fáceis. Chegar ao aro e finalizar melhor. Sabemos que o Thunder é um time que cerca muito bem o garrafão. Mas, se não encontrarmos uma forma de entrar lá, sem perder a bola, e pontuar, será difícil. Essa é a nossa missão”, pontuou LeBron, após a derrota do Lakers para o Thunder.

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Por fim, Lakers e Thunder voltam a se enfrentar neste sábado (9), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pelo Jogo 3 da série de playoffs do Oeste.