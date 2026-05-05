Boletim de rumores e trocas da NBA (05/05/2026)

Bem-vindo à edição de 05 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nuggets tem concorrência de três times por Peyton Watson

A renovação de contrato com Peyton Watson deve ser uma das prioridades do Denver Nuggets na offseason. Mas, como já noticiamos nos últimos meses, essa tarefa não vai ser simples. Uma forte concorrência, afinal, já se alinha nos bastidores pelo agente livre. Segundo Marc Stein, do site Substack, três times monitoram a situação do ala antes da reabertura do mercado da liga.

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Já se sabe que o Los Angeles Lakers é um desses interessados em tirar o jogador do Colorado. O jornalista, no entanto, apurou outras duas equipes surgem como destinos em potencial: Chicago Bulls e Brooklyn Nets. E o Bulls, assim como o Lakers, fez até uma consulta ao Nuggets na trade deadline para tentar uma troca pelo atleta. Watson teve médias de 14,6 pontos e 4,9 rebotes nessa temporada.

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CJ McCollum se valoriza antes de ser agente livre no Hawks

O Atlanta Hawks, a princípio, teve uma boa surpresa com o veterano CJ McCollum em quadra. Ele chegou ao time causando mais interesse por ser um contrato expirante, mas provou a sua importância na rotação. Foi importante, em particular, nas duas vitórias da equipe nos playoffs. De acordo com John Hollinger, do portal The Athletic, isso vai ter influência em sua agência livre.

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“Eu conversei com alguns executivos sobre o provável valor do novo contrato de CJ. Não é algo certo, mas a maior parte deles concorda com uma proposta de duas temporadas pouco acima da exceção salarial média. Ou seja, nós estamos falando algo na faixa dos US$35-40 milhões por dois anos”, projetou o analista, que já foi dirigente na NBA.

Pistons teria contratação encaminhada de jogador alemão

Um dos destaques da seleção da Alemanha estaria de malas prontas para voltar à NBA na offseason. Segundo Predrag Saric, do site sérvio Meridian Sports, o Detroit Pistons convenceu Isaac Bonga a jogar nos EUA na próxima temporada. Uma proposta oficial ainda não aconteceu, mas o acordo já seria visto como uma questão de tempo.

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O jogador de 26 anos tem contrato com o Partizan até 2027, mas há uma cláusula de liberação em seu contrato para a NBA. A saída custa US$875 mil, que a equipe sérvia espera receber. Em sua primeira passagem pela liga, Bonga disputou 143 partidas ao longo de quatro anos com médias de 3,1 pontos e 2,2 rebotes.

Amen Thompson pode receber extensão “pesada” do Rockets

Amen Thompson, certamente, é um dos principais jovens talentos da NBA. Mas chegou a hora desse status “doer” nos cofres do Houston Rockets. O ala-armador será elegível a uma extensão prévia na offseason e, a princípio, o acordo deve sair muito caro para os texanos. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, o jogador pode receber mais de US$250 milhões por cinco anos de contrato.

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“Nos bastidores, espera-se que Amen vá receber um contrato nesses valores. Ou seja, o acerto vai ser mais um investimento pesado da franquia. Isso não é um problema, pois os donos do time já mostram estar dispostos a gastar por um elenco competitivo. Mas a tendência é que o GM Rafael Stone seja mais estratégico em outras negociações”, explicou Amick.

Thompson, de 23 anos, foi titular do Rockets em todos os 79 jogos que disputou nesta temporada. Ele registrou médias de 18,3 pontos, 7,8 rebotes e 5,3 assistências em mais de 37 minutos de ação por noite.

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Em transição

– Torrey Craig não conseguiu uma vaga em um time de playoffs e, por isso, resolveu terminar a temporada em Porto Rico. O veterano ala fechou contrato com os Mets de Guaynabo até o fim dessa campanha.

– A temporada do Nuggets terminou e, com isso, Jonas Valanciunas deve retomar as negociações para voltar ao basquete europeu. Pois não lhe faltam interessados. O pivô está na pauta, por exemplo, dos lituanos do Zalgiris Kaunas.

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– Por sua vez, Nicolas Batum ensaia a sua saída da NBA nos próximos meses. O ala dá sinais de que, se não tiver uma opção em contrato exercida pelo Los Angeles Clippers, deve escolher voltar à França ou se aposentar.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 05/05, você lembra de Daniel Hamilton? Pois o ex-atleta do Oklahoma City Thunder está a caminho da Síria para ser reforço do Al Jalaa Aleppo.