Celtics vira candidato em troca por Giannis Antetokounmpo

O Boston Celtics deve tentar uma troca por Giannis Antetokounmpo na offseason. Após a queda precoce na primeira rodada dos playoffs, o time celta pode promover mudanças no elenco para voltar ao topo do Leste. O negócio, porém, pode custar Jayson Tatum ou Jaylen Brown.

Giannis Antetokounmpo é um alvo antigo do Celtics na NBA. Em janeiro, Sam Amick, do The Athletic, informou que o time era um dos interessados no astro do Milwaukee Bucks durante a trade deadline. No entanto, assim como outras franquias no páreo, a de Boston não teve sucesso no negócio pelo grego.

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Após o fracasso, o Celtics se distanciou da troca pelo grego, por conta do sucesso de Jaylen Brown, que se consolidou como um dos melhores jogadores da temporada. Além disso, na reta final de 2025/26, Jayson Tatum voltou da grave lesão no tendão de Aquiles. Desse modo, o elenco voltava a ser a grande força do Leste.

O cenário, porém, mudou mais uma vez nos playoffs. Após abrir 3 a 1 contra o Philadelphia 76ers, o Celtics sofreu uma virada histórica e caiu para o rival na primeira rodada do Leste. Desse modo, as dúvidas ao redor do elenco surgiram e os rumores de troca por Giannis voltaram a ganhar força.

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Dessa vez, o Celtics acredita que pode ser mais fácil conseguir a troca por Giannis Antetokounmpo. Diferente de como foi na trade deadline, o Bucks não deve endurecer a saída do camisa 34, que parece ter chegado ao pico de insatisfação em Milwaukee.

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Em relação à oferta de troca, o Celtics deve envolver Jaylen Brown ou Jayson Tatum. Mesmo sendo os grandes ídolos da atual geração celta, os dois ganham mais de US$ 50 milhões anuais. Então, com as atuais restrições da folha, não seria possível mantê-los para formar um trio com Antetokounmpo.

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A questão é qual dos dois que o Celtics vai ofecer na troca. Até pouco mais de um ano, a resposta clara era Brown. Porém, com a lesão de Tatum, o camisa 7 se consolidou como o líder ofensivo do time. Em 2025/26, ele viveu o melhor ano da carreira na NBA, com médias de 28.7 pontos, 6.9 rebotes e 5.1 assistências.

Tatum, por outro lado, virou uma incógnita após a grave lesão no tendão de Aquiles. Embora tenha voltado a registrar bons números, o camisa 0 ainda não conseguiu reassumir o posto de principal estrela do elenco. Além disso, no Jogo 7 contra o 76ers, ele ficou de fora por conta de uma contusão no joelho.

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Por fim, seja Brown ou Tatum, é certo que a inclusão de um astro como eles pode pesar à favor do Celtics na troca por Giannis.