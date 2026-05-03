Blazers pode repensar sobre troca de Jrue Holiday

Time do Oregon foi aos playoffs após quatro anos fora da fase mais importante da NBA

Jrue Holiday chegou ao Portland Trail Blazers para a temporada 2025/26 após uma troca com o Boston Celtics na última agência livre. No entanto, com a volta de Damian Lillard às quadras na próxima campanha, é possível que Holiday tenha outro destino na offseason.

De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time do Oregon gosta do armador para jogar ao lado de Damian Lillard no quinteto titular de 2026/27. A questão, no entanto, pode ter a ver com o jovem Scoot Henderson, que voltou bem de lesão.

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“As pessoas do time acreditam que os dois veteranos podem funcionar muito bem juntos. Jrue Holiday e Lillard possuem grande conexão depois de jogarem juntos nas Olimpíadas de Tóquio”, disse Fischer. “Mas isso tira a chance de Scoot Henderson. Por enquanto, não parece o bastante para fazer Portland abrir mão de Holiday. Henderson foi terceira escolha no Draft há três anos, então o time só trocaria Holiday?”

Segundo rumores, o Blazers poderia envolver Holiday em um negócio para melhorar o elenco em outras posições. O time de Portland pode tentar ir atrás de um ala na agência livre da NBA, seja para o time titular ou para o banco.

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Caso seja para o quinteto inicial, a ideia pode ser o retorno das conversas sobre Anthony Davis, hoje no Washington Wizards. Ao longo da campanha, o Blazers tentou troca por Davis, então poderia usar o contrato de Jrue Holiday para o negócio. No entanto, a preferência de Portland seria manter o armador veterano. Assim, o time voltaria a oferecer Jerami Grant.

A tentativa por Davis foi quando ele ainda estava no Dallas Mavericks, então seria algo diferente com o Wizards, que busca jovens talentos e escolhas de Draft. A equipe de Washington não vai aos playoffs desde 2021, enquanto se movimentou para poder voltar a competir em breve.

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Afinal, fez trocas por Trae Young e Davis na última trade deadline pensando justamente em lutar por vitórias já em 2026/27. Mas isso deixaria a situação do Blazers mais difícil para uma troca, já que o Wizards não quer mais ficar entre os últimos do Leste.

Existe um rumor sobre Giannis Antetokounmpo, pois ele jogou ao lado de Lillard no Milwaukee Bucks. O grego não gostou quando a direção abriu mão do armador na última offseason, o que foi só um dos problemas entre Giannis e o Bucks em 2025/26.

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Por enquanto, tudo é rumor. O Blazers gostou do que Holiday fez em 2025/26 e vê as chances de usar o jogador ao lado de Lillard. Mas isso pode mudar, caso uma grande troca aconteça.