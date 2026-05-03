Rumores da NBA: Anthony Davis entra na mira do Blazers

Os playoffs da NBA vão levar mais um mês para acabar, mas os rumores envolvendo Anthony Davis já começaram. Isso porque o pivô, hoje no Washington Wizards, pode pintar no Portland Trail Blazers na próxima temporada.

De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o Blazers tentou troca por Anthony Davis quando ele ainda estava no Dallas Mavericks. Agora, ele espera que o time do Oregon volte com todas as suas forças para buscar o astro na agência livre da NBA.

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“As minhas fontes me disseram que o Blazers tentou fechar uma troca com o Mavs, enquanto teria Jerami Grant como base do pacote, além de escolhas de Draft“, disse Fischer. “Mas Dallas optou por mandar Davis para Washington na trade deadline da NBA. E teve um retorno só modesto por conta de picks. No entanto, o time conseguiu se livrar de três contratos ruins”.

O fato é que os rumores sobre Davis deixar o Wizards estão apenas começando. Afinal, o time de Washington tem um grupo muito jovem e o pivô não se encaixa no que o grupo possui. Ele pode, no entanto, servir como atrativo na agência livre, já que a franquia também fez troca por Trae Young.

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E o que os rumores ainda apontam é que o Blazers pode contratar um grande amigo de Anthony Davis para a próxima temporada da NBA: Nico Harrison. Além de ter sido o autor de uma das piores trocas na história da liga, Harrison trabalhou com Davis como agente da Nike por vários anos.

Enquanto isso, o Wizards sequer teria Davis para jogar na campanha que vem da NBA. A ideia é que o Blazers seja muito mais agressivo agora, pois voltou aos playoffs e conta com uma ótima base de jovens atletas. Então, ele seria uma das prioridades para Portland na offseason.

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Mas o fato de retornar a disputar jogos para vencer faz com que o time tente outras mudanças. Talvez, de forma mais ampla dentro e ao lado da quadra.

Por enquanto, o Blazers ainda não decidiu se vai manter o técnico brasileiro Tiago Splitter. Tanto o GM Joe Cronin como o novo dono da franquia falam em contratar um treinador mais experiente para o lugar de Splitter.

Com Anthony Davis, o Blazers pode mesmo dar um próximo passo. Afinal, é um dos melhores jogadores da NBA quando saudável. O problema é que fez só 29 jogos em um ano pelo Mavericks. Ao mesmo tempo, ele passou o resto da campanha fora por lesão e não estreou pelo Wizards.

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Em sua carreira na NBA, Davis possui médias de 24.0 pontos, 10.7 rebotes, 2.3 tocos. Ele foi campeão pelo Los Angeles Lakers em 2020, além de acumular dez seleções para o All-Star Game, cinco vezes All-NBA e outras cinco nos times ideais de defesa da liga.