Onde assistir jogos dos playoffs da NBA hoje

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo (3), válidos pelos playoffs da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje nos playoffs da NBA, neste dia 3, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(3) Orlando Magic x Detroit Pistons (3)

Pistons e Magic encerram neste domingo uma série incrível. Após Orlando abrir 3 a 1, Detroit conseguiu empatar o confronto ao conseguir uma grande virada no Jogo 6. Desse modo, os times se enfrentam no sétimo e decisivo jogo para definir o classificado às semifinais do Leste.

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Para o duelo, o Magic deve ter um desfalque importante. Isso porque Franz Wagner ainda se recupera de uma lesão sofrida no Jogo 5. Já Detroit não contará apenas com Kevin Huerter.

Time provável Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Jamal Cain, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

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(3) Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (3)

Assim como a série anterior, Raptors e Cavaliers também fizeram grandes duelos. O Cavs, aliás, ficou perto de garantir a vaga no Jogo 6, mas uma cesta histórica de RJ Barrett forçou o Jogo 7. Então, os times se enfrentam em Cleveland para definir o adversário do vencedor de Pistons ou Magic.

Em relação a desfalques, o Raptors deve ter ausências importantes. Assim como no Jogo 6, Immanuel Quickley e Brandon Ingram não joga. Pelo Cavs, o técnico Kenny Atkinson terá todo o elenco à disposição.

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Time provável Raptors: Jamal Shead, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Time provável Cavaliers: James Harden, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley e Jarrett Allen

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers