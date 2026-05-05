Victor Wembanyama faz história, mas Timberwolves bate Spurs

Victor Wembanyama fez histórica partida defensiva, mas o Minnesota Timberwolves venceu o San Antonio Spurs mesmo assim. Anthony Edwards, que era dúvida para a série, retornou já no jogo 1 e foi fundamental para a vitória, mesmo que tenha saído do banco de reservas. O final de jogo foi eletrizante, com uma bola de três que poderia dar a vitória ao time da casa, mas que não caiu.

O francês Victor Wembanyama fez história. O pivô distribuiu 12 tocos, a maior marca da NBA desde 1973/74, quando se começou a contabilizar esses dados. Além disso, se uniu a Andrew Bynum, como únicos jogadores da história a fazer um triplo-duplo sem assistências nos playoffs da NBA. Mas sua atuação ofensiva não foi tão brilhante, e Edwards foi melhor no trecho final para levar Minnesota a vitória.

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Mais um triunfo, aliás, que exalta a força coletiva do Minnesota Timberwolves. Julius Randle e Anthony Edwards foram os cestinhas, mas foi mais uma atuação defensiva inspirada da dupla Jaden McDaniels e Rudy Gobert. Além disso, nomes como Mike Conley e Terrence Shannon Jr tiveram grande atuação ofensiva. Em um jogo pegado, o time mais experiente nesse tipo de situação, venceu.

Por outro lado, o San Antonio Spurs não conseguiu ter grande fluxo ofensivo, fora algumas corridas isoladas que quase sempre foram respondidas. O time texano sofreu com uma atuação abaixo de De’Aaron Fox, e viu o próprio Wembanyama ter problemas no segundo tempo. A segunda partida da série acontece na próxima quarta-feira (6).

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Então, confira como foi a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Spurs de Victor Wembanyama.

Escalações

O retorno de Anthony Edwards foi a grande novidade do dia. O ala-armador começou a segunda-feira como uma presença provável para um jogo 3 ou 4 da série. Depois se tornou questionável e por fim, acabou entrando em quadra. Porém, Ayo Dosunmu segue fora. Assim como Donte DiVincenzo, que está fora de 2025/26. A única baixa texana foi o ala Carter Bryant.

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Mesmo com o retorno de seu craque, Chris Finch não alterou o quinteto titular do último jogo da série contra o Denver Nuggets. Então, começaram o jogo: Mike Conley, Terrence Shannon Jr, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

San Antonio manteve seu quinteto titular padrão da temporada com: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama.

Destaques

A partida foi de lideranças curtas e muitas alternâncias no marcador. San Antonio até começou melhor, com Victor Wembanyama dando dois tocos nas duas primeiras posses, um prenúncio do que viria em Spurs x Timberwolves. A equipe abriu chegou a abrir sete pontos de vantagem ainda no primeiro quarto. Mas Minnesota reagiu, terminou o período em vantagem com a enterrada de Julius Randle e abriu seis pontos no começo do segundo quarto.

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Foi a tônica de um jogo sem grandes lideranças ou vantagens. Duas defesas físicas que fizeram de tudo para vencer. Um fator predominante acabou sendo o volume. San Antonio até acabou com vantagem na batalha dos rebotes ofensivos por conta das últimas posses, mas perdeu nos pontos de segunda chance. Minnesota teve 20, contra 13 dos donos da casa.

Um ponto da série aliás: Victor Wembanyama é muito alto, mas o tamanho posicional pode favorecer Minnesota, sobretudo nas alas. Julius Randle foi bem pressionado por Devin Vassell e por algumas dobras, mas conseguiu ter vantagens sempre que chegou próximo a cesta com espaço. Ou seja, quando o francês não estava lá para atrapalhar e lhe dar um toco. Chegou a distribuir dois seguidos contra o craque rival no final do segundo quarto.

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Enquanto a agressividade de Randle era premiada, De’Aaron Fox sofreu. O armador foi bem marcado por Jaden McDaniels e Terrence Shannon Jr. Além de sair zerado no primeiro tempo, Fox perdeu confiança ao longo do jogo. Ele cometeu turnovers ruins que geraram pontos em transição para o time visitante. Além disso, cometeu algumas desatenções na defesa.

Dylan Harper, seu reserva, acabou sendo um grande nome ofensivo pelo lado do Spurs. O jovem armador fez 18 pontos. O mesmo para Stephon Castle, que teve grande produção nos dois lados da quadra. Enquanto isso, Shannon Jr e Mike Conley tiveram grande impacto do outro lado. O veterano acertou quatro bolas de três. Uma delas já no fim do jogo, após rebote ofensivo de Randle.

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Anthony Edwards, nesse meio tempo, atuou por 15 minutos antes do último quarto. Chris Finch segurou os minutos do craque para o fim. Nos últimos dez minutos, marcou nove pontos. A confiança do craque não pareceu ser um problema, mesmo com seu joelho em situação ruim. Uma bola tripla foi sobre Wembanyama, além de ótimas infiltrações.

O francês, por outro lado, sofreu no segundo tempo. O pivô tentou muitas bolas de três para punir o espaço que tinha no perímetro. Mas errou todas. Comandou um fim de jogo de pouca execução ofensiva dos donos da casa, que acabou levando Minnesota a ter vantagem na reta final.

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Fim de jogo

Fox, no entanto, reagiu nos minutos finais. O armador enfim despertou com oito pontos. O que chegou a ser uma vantagem de nove para Minnesota, contra um Spurs ansioso nos minutos finais, virou apenas dois após um turnover de Edwards.

Julius Randle tentou converter um arremesso sobre Vassell e errou. San Antonio teve a bola, não pediu um tempo e criou uma boa chance com Julian Champagnie. O ala, porém, não conseguiu converter.

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(6) Minnesota Timberwolves 104 x 102 San Antonio Spurs (2)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 21 10 2 1 0 Anthony Edwards 18 3 3 0 1 Jaden McDaniels 16 5 2 1 1 Terrence Shannon Jr. 16 5 1 0 0 Naz Reid 12 9 1 0 1

Três pontos: 10/26 (38.5%) / Conley: 4/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Dylan Harper 18 4 4 0 0 Julian Champagnie 17 7 0 0 0 Stephon Castle 17 5 5 0 0 Devin Vassell 14 5 3 3 1 Victor Wembanyama 11 15 5 0 12

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Castle: 3/5

Timberwolves 1-0