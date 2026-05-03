Playoffs da NBA: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves se enfrentam pelas semifinais do Oeste dos playoffs da NBA de 2026 a partir desta segunda-feira (04). A série tem o time do Texas, segundo colocado da conferência, com a vantagem de mando de quadra. A equipe de Minneapolis, por sua vez, tenta chegar às finais do Oeste pelo terceiro ano seguido.

Datas da série – Spurs x Timberwolves

04/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 4 / Disney+)

06/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 2 / Disney+)

08/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video)

10/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 20h30 (Amazon Prime Video)

12/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*

15/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves*

17/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*

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*Se necessário

Spurs e Timberwolves vão abrir as semifinais de conferência dos playoffs da NBA com uma história, de certa forma, bem curta. Afinal, as duas equipes só se enfrentaram três vezes em uma série de pós-temporada. O time de San Antonio é (franco) favorito para avançar e, com isso, encerrar um histórico ruim. Os texanos perderam todos os duelos que colocaram ambos frente a frente.

São dois times que, antes de tudo, estão em momentos diferentes no cenário da NBA. O Spurs voltou aos playoffs pela primeira vez desde 2019 e venceu uma série depois de quase uma década. Confirmou o seu favoritismo e não teve problemas para eliminar o Portland Trail Blazers na primeira rodada do mata-mata. E fez isso, aliás, mesmo sem contar com Victor Wembanyama em uma partida.

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Enquanto isso, o Timberwolves está em sua quinta participação na pós-temporada em sequência. E, mais uma vez, tenta superar as expectativas de uma temporada regular não tão “chamativa”. O time ignorou todas as previsões ao ser finalista do Oeste nos últimos dois anos. E a história já começou a se repetir. Dessa vez, como sexto colocado, eliminou o favorito Denver Nuggets em seis partidas na primeira rodada.

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Na temporada regular, no entanto, a tal superioridade do Spurs não se fez valer nos confrontos diretos. O Timberwolves venceu dois dos três jogos entre as franquias, mas há razão para explicar isso. Na verdade, os mandantes venceram esses duelos. Ou seja, dois deles aconteceram em Minnesota. E, além disso, todos ocorreram antes da segunda metade de janeiro.

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Outro ponto a pesar é que uma das derrotas de San Antonio ocorreram em uma partida em que Wembanyama foi desfalque. E só um desses jogos foi decidido por mais de uma posse de bola. Então, por enquanto, os times travaram um embate mais equilibrado do que a diferença na tabela pode sugerir.

Mas isso pode servir de parâmetro mesmo para prever como Spurs e Timberwolves vão se comportar no confronto pelos playoffs da NBA?

Spurs (segundo colocado do Oeste, 62-20)

A primeira temporada competitiva do Spurs em anos foi um estrondo. O time voltou aos playoffs do Oeste logo com o segundo lugar na classificação e mais de 60 vitórias. Aliás, igualou a campanha do último ano em que foi campeão da NBA. Tudo isso liderado por um Wembanyama que, aos 22 anos, já está entre os finalistas pelo prêmio de MVP da temporada.

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Os texanos não perderam mais do que dois jogos seguidos durante a campanha. E, para completar, fecharam a temporada regular em seu melhor momento no ano: foram 19 vitórias nas últimas 22 partidas. As suas três derrotas no período ocorreram contra o mesmo rival: o Nuggets. Um oponente que (por sorte?) evitaram, uma vez que o Timberwolves o eliminou na primeira rodada.

Na primeira rodada dos playoffs, o Spurs fez uma série tranquila contra o Blazers. Foi uma vitória em cinco jogos e a única derrota aconteceu quando Wembanyama saiu de uma partida com uma concussão. Por isso, a equipe desperdiçou uma vantagem de dígitos duplos no último quarto. Dá para dizer, então, que poderia ter sido ainda mais fácil e as circunstâncias “complicaram” um pouquinho.

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Timberwolves (sexto colocado do Oeste, 49-33)

O Timberwolves fez mais uma temporada sólida, antes de tudo. Não esteve no topo da tabela do Oeste, mas também correu bem pouco risco de ficar de fora dos playoffs. Perdeu três dos primeiros cinco jogos da campanha e, então, não ficou mais abaixo dos 50% de aproveitamento. Não teve sequência maior do que cinco vitórias e derrotas. Terminou pela segunda campanha seguida com exatas 49 vitórias.

Ou seja, é uma equipe bem regular. Mas está claro que só precisa se classificar à pós-temporada para virar um rival perigoso. É só ver o que aconteceu nas últimas duas semanas.

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O Timberwolves encontrou o Nuggets mais uma vez na primeira rodada dos playoffs. E, mais uma vez, saiu vencedor mesmo sem ser favorito ou ter a vantagem de mando de quadra. Rudy Gobert fez uma grande série defensiva contra Nikola Jokic, fazendo o sérvio admitir que não jogou bem. E fechou o duelo mesmo sem contar com Anthony Edwards, Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu à disposição. Uma prova de força.

O que pode definir?

A princípio, uma série de playoffs da NBA entre Spurs e Timberwolves teria que começar por Wembanyama. Mas, dessa vez, há outro fator de impacto a se tratar antes. O astro Anthony Edwards está fora do início da série e, além disso, pode nem retornar a tempo para enfrentar os texanos. Ele torce para voltar no quarto jogo depois de sofrer uma lesão no joelho esquerdo.

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A ausência do ala-armador tem um impacto duro nas chances do Timberwolves nos dois lados da quadra. No ataque, ele trouxe muitos problemas para a marcação do Spurs na temporada regular. Foram 36,7 pontos em média, enquanto acertou mais de 58% dos seus arremessos de quadra. Além disso, na defesa, é uma peça crucial para conter as duplas de armação do oponente (De’Aaron Fox, Stephon Castle e Dylan Harper).

DiVincenzo estar fora, aliás, é um problema extra nesse sentido. Faltam opções para marcar os armadores texanos. Então, é seguro dizer que vamos ver (talvez, muito) Mike Conley no começo da série.

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A boa notícia para o Timberwolves é que, na ausência do craque, Jaden McDaniels teve um salto de produção. Mas o Spurs deve ser um rival mais duro para o ala do que o Nuggets por causa da (muito) melhor proteção de aro. Ele vai ter que arremessar mais. Isso sem contar que o time de San Antonio tem várias opções para marcá-lo no elenco – como Harrison Barnes e Julian Champagnie, por exemplo.

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Wembanyama, assim como Edwards, também foi um problema nos jogos da temporada regular para o adversário. Afinal, nos dois jogos em que atuou, ele também dominou a defesa de Minnesota: fez 68 pontos em 58 minutos de ação. Converteu 21 lances livres nesses jogos e tentou 18 tiros de três pontos. Foi um volume muito alto em pouco tempo.

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A reação natural seria imaginar que Gobert vai ser o marcador de Wembanyama. É uma das grandes histórias desse confronto porque se trata de um encontro entre declarados pupilo e mentor. E, a princípio, esse matchup deve acontecer mesmo. É o jogador mais indicado para a (ingrata) tarefa. Mas, nas últimas três partidas, o Timberwolves usou Julius Randle por vários minutos como o defensor do fenômeno francês.

Eu entendo o que acontece aqui. Chris Finch precisava tentar algo diferente para conter um atleta tão produtivo. Randle tentou reduzir o espaço do pivô e se impor pela força física, mas não deu muito certo. Não é só a produção individual de mais de um ponto por minuto. A equipe teve eficiência ofensiva acima dos 133 pontos por 100 posses de bola nos minutos em que Wembanyama esteve em quadra contra o Twolves.

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A abordagem de Randle em cima de Wembanyama, aliás, resume o que deve ser o duelo. Em particular, com tantos desfalques pelos lados de Minnesota. O Spurs vai apostar na velocidade e mobilidade para avançar nos playoffs, enquanto o Timberwolves vai tentar se impor pelo físico para ficar um passo mais perto das finais da NBA.

Palpite: Spurs em cinco. Mas, com Edwards jogando desde cedo, Spurs deve ter mais trabalho.