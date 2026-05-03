Victor Wembanyama projeta duelo com “mentor” Rudy Gobert

Não é raro vermos grandes amigos se enfrentarem durante os playoffs da NBA. E vamos ter mais um desses casos na semifinal do Oeste. A série entre o San Antonio Spurs e o Minnesota Timberwolves traz o primeiro duelo de mata-mata entre os franceses Victor Wembanyama e Rudy Gobert. Para o jovem craque, antes de tudo, essa é uma chance de celebrar a importância do veterano em sua carreira.

“Estar nos playoffs é divertido por si só, mas jogar contra Rudy deixa tudo ainda melhor. É ótimo que já nos encontramos em algumas partidas na temporada regular, pois esses jogos sempre demandam muito de mim. E tem um grande significado porque o homem tem um papel enorme em minha jornada no basquete”, reconheceu o astro do Spurs.

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Rudy Gobert tem sido uma influência na carreira de Victor Wembanyama desde bem cedo. O fenômeno francês já tinha o especialista defensivo como a sua maior referência antes de entrar na NBA. Além disso, ambos já atuam juntos pela seleção do seu país. E o jovem garante que não é o único que dá tanto crédito ao atleta do Timberwolves.

“Rudy é um exemplo para mim e, por isso, foi uma inspiração em vários sentidos. Nunca vou deixar de citar essa questão. E, aliás, não inspirou só a mim. Ele é um exemplo para tantos jogadores, em particular, sobre a importância de cuidar dos nossos corpos. Nesse sentido, deveria ser um modelo para qualquer pivô”, exaltou o candidato a MVP da liga.

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Mudanças

O Spurs teve uma primeira rodada de playoffs, até certo ponto, tranquila. O time bateu o Portland Trail Blazers em cinco jogos, apesar da ausência de Wembanyama em uma das partidas. Passou longe de ser uma surpresa, pois os texanos eram muito favoritos. Mas, contra um veterano Timberwolves, o duelo tende a ser mais complicado.

“Minnesota tem grandes valores individuais em um time duro de vencer. Sempre força o oponente a estar focado nos 48 minutos de ação, em síntese. Nós estamos animados e focados, pois é o tipo de adversário que sempre nos motiva. E sabemos que será ainda mais difícil do que a primeira rodada”, projetou o jogador de 22 anos.

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O Spurs, no entanto, é bem favorito mais uma vez. O time tem boas chances por causa dos desfalques de Donte DiVincenzo e Anthony Edwards. “Nós estamos tristes pelas lesões do outro lado porque ver problemas físicos de colegas sempre nos dói o coração. Mas sabemos que eles têm muito mais do que só Anthony e Donte”, ressaltou.

Mais puro

Wembanyama e Gobert são tão amigos que, a princípio, trocam mensagens quase todos os dias. E as conversas saem do basquete para chegar aos mais variados temas. Afinal, o veterano é uma referência do jovem craque por muito mais do que só as quadras. Ele revelou uma conversa “inusitada” que o amigo iniciou logo depois do All-Star Game.

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“Há algumas semanas, Victor me perguntou sobre qual é o purificador de água que uso em casa. Isso diz bastante sobre a sua mentalidade. Eu tento falar com vários garotos sobre a alimentação, mas nunca recebo esse tipo de pergunta, sabe? Posso dizer que Anthony, certamente, nunca me pergunta algo assim”, contou o pivô, aos risos.