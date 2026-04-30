Victor Wembanyama avalia sua primeira série de playoffs na NBA

O jovem astro Victor Wembanyama avaliou a sua primeira série de playoffs na NBA. Diante do Portland Trail Blazers, o time texano fechou o confronto em cinco jogos. No último duelo, em casa, o Spurs venceu por 114 a 95.

Em sua primeira aparição nos playoffs, Victor Wembanyama foi protagonista no Spurs. Apesar da concussão que o tirou do jogo 4, o francês teve médias de 21 pontos, 8,8 rebotes e quatro tocos contra o Blazers. Além disso, acertou 58% dos arremessos e 54% das bolas de três. Após a classificação, o pivô de 22 anos falou sobre a sensação de eliminar um rival.

Continua após a publicidade

“Foi bom. Aliás, um ótimo começo. Nunca é perfeito, claro, mas tudo saiu como havíamos combinado antes do jogo. Tivemos disciplina e seguimos o plano de jogo. Além disso, somos gratos pelo apoio dos nossos fãs. Inclusive, eles fizeram muito barulho nos jogos fora de casa”.

“É uma sensação diferente vencer um time da NBA e pensar que a temporada dele acabou. E também de jogar várias vezes contra o mesmo time. Mas todos nós somos competidores, então é bom. Acima de tudo, é prazeroso. Parece um passo dado, bem cumprido. Pessoalmente, fico feliz em ver que as coisas estão evoluindo na direção certa”, disse o pivô.

Continua após a publicidade

Além disso, Victor Wembanyama lembrou das dificuldades que o Blazers impôs ao Spurs na primeira rodada dos playoffs da NBA. Mas destacou que está ansioso por séries ainda mais difíceis.

Leia mais!

“Aprendemos que podemos superar as dificuldades e nos adaptarmos durante o jogo. Além disso, ganhamos experiência o tempo todo. O jogo 5 foi apenas um exemplo de como uma série pode se desenrolar. Enfim, é uma boa maneira de começar os playoffs. Ganhamos experiência, mas ainda tenho fome de confrontos ainda mais acirrados”, concluiu Wembanyama.

Continua após a publicidade

No jogo que fechou a série contra o Blazers, Wembanyama foi dominante. Afinal, ele fez um duplo-duplo (17 pontos e 14 rebotes) e deu seis tocos. O francês, aliás, acertou cinco dos sete arremessos que tentou (71%) e todos os seis lances livres que cobrou. Ou seja, impactou o Spurs nos dois lados da quadra.

Agora, o Spurs aguarda o vencedor do confronto entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, na semifinal do Oeste. Portanto, Victor Wembanyma terá o craque Nikola Jokic ou o compatriota Rudy Gobert pela frente. Por ter feito a segunda melhor campanha, San Antonio contará com a vantagem no mando de quadra.