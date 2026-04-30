Onde assistir jogo NBA playoffs: Nuggets x Timberwolves

Saiba onde assistir ao Jogo 6 entre Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quinta-feira (30). As equipes se enfrentam novamente no Target Center, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves 116 x 105 Denver Nuggets

20/04: Minnesota Timberwolves 119 x 114 Denver Nuggets

23/04: Denver Nuggets 96 x 113 Minnesota Timberwolves

25/04: Denver Nuggets 96 x 112 Minnesota Timberwolves

27/04: Minnesota Timberwolves 113 x 125 Denver Nuggets

30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

Continua após a publicidade

* Se necessário

Denver Nuggets (2)

O Nuggets evitou a eliminação após vencer o Jogo 5 da série. Em casa, a equipe de Denver aproveitou os desfalques do Timberwolves para vencer por 125 a 113. Nikola Jokic foi o destaque ao marcar um triplo-duplo, com 27 pontos, 16 assistências e 12 rebotes. Desse modo, o time volta a Minneapolis na tentativa de empatar o confronto.

Pos Jogador Altura Idade G Jamal Murray 1,93 29 G Christian Braun 2,01 25 G Tyus Jones 1,85 29 G Bruce Brown 1,93 29 G Tim Hardaway Jr. 1,96 34 G Jalen Pickett 1,93 26 G Julian Strawther 2,01 24 G Curtis Jones 1,93 24 G Tamar Bates 1,96 23 F Cameron Johnson 2,04 30 F Aaron Gordon 2,03 30 F Peyton Watson 2,03 23 F Spencer Jones 2,01 24 C Nikola Jokic 2,11 31 C Jonas Valanciunas 2,13 33 C DaRon Holmes 2,08 23 C Zeke Nnaji 2,06 25

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Continua após a publicidade

Leia mais

Minnesota Timberwolves (3)

O Timberwolves volta ao Target Center para tentar fechar a série contra o Nuggets. No Jogo 5, o time de Minnesota até conseguiu se manter próximo no placar. Porém, as ausências de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo pesaram contra a equipe.

Pos Jogador Altura Idade G Donte DiVincenzo 1,94 29 G Anthony Edwards 1,93 24 G Ayo Dosunmu 1,96 26 G Bones Hyland 1,92 25 G Jaylen Clark 1,96 24 G Mike Conley 1,85 38 G Joe Ingles 2,03 38 G Terrence Shannon 1,98 25 G Johnny Juzang 2,01 25 F Jaden McDaniels 2,06 25 F Julius Randle 2,03 31 F Kyle Anderson 2,06 32 F Julian Phillips 2,03 22 F Enrique Freeman 2,01 25 C Rudy Gobert 2,16 33 C Naz Reid 2,06 26 C Joan Beringer 2,11 19 C Rocco Zikarsky 2,21 19

Time titular: Mike Conley, Ayo Dosunmu Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Continua após a publicidade

Onde assistir Nuggets x Timberwolves pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Data: 30/04/2026

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Target Center, Minneapolis