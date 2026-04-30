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Onde assistir jogo NBA playoffs: Nuggets x Timberwolves

Time de Minnesota lidera série do Oeste por 3 a 2

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Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 6 entre Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quinta-feira (30). As equipes se enfrentam novamente no Target Center, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves 116 x 105 Denver Nuggets
20/04: Minnesota Timberwolves 119 x 114 Denver Nuggets
23/04: Denver Nuggets 96 x 113 Minnesota Timberwolves
25/04: Denver Nuggets 96 x 112 Minnesota Timberwolves
27/04: Minnesota Timberwolves 113 x 125 Denver Nuggets
30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves 
02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

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* Se necessário

Denver Nuggets (2)

O Nuggets evitou a eliminação após vencer o Jogo 5 da série. Em casa, a equipe de Denver aproveitou os desfalques do Timberwolves para vencer por 125 a 113. Nikola Jokic foi o destaque ao marcar um triplo-duplo, com 27 pontos, 16 assistências e 12 rebotes. Desse modo, o time volta a Minneapolis na tentativa de empatar o confronto.

PosJogadorAlturaIdade
GJamal Murray1,9329
GChristian Braun2,0125
GTyus Jones1,8529
GBruce Brown1,9329
GTim Hardaway Jr.1,9634
GJalen Pickett1,9326
GJulian Strawther2,0124
GCurtis Jones1,9324
GTamar Bates1,9623
FCameron Johnson2,0430
FAaron Gordon2,0330
FPeyton Watson2,0323
FSpencer Jones2,0124
CNikola Jokic2,1131
CJonas Valanciunas2,1333
CDaRon Holmes2,0823
CZeke Nnaji2,0625

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

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Minnesota Timberwolves (3)

O Timberwolves volta ao Target Center para tentar fechar a série contra o Nuggets. No Jogo 5, o time de Minnesota até conseguiu se manter próximo no placar. Porém, as ausências de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo pesaram contra a equipe.

PosJogadorAlturaIdade
GDonte DiVincenzo1,9429
GAnthony Edwards1,9324
GAyo Dosunmu1,9626
GBones Hyland1,9225
GJaylen Clark1,9624
GMike Conley1,8538
GJoe Ingles2,0338
GTerrence Shannon1,9825
GJohnny Juzang2,0125
FJaden McDaniels2,0625
FJulius Randle2,0331
FKyle Anderson2,0632
FJulian Phillips2,0322
FEnrique Freeman2,0125
CRudy Gobert2,1633
CNaz Reid2,0626
CJoan Beringer2,1119
CRocco Zikarsky2,2119

Time titular: Mike Conley, Ayo Dosunmu Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

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Onde assistir Nuggets x Timberwolves pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 30/04/2026
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Target Center, Minneapolis

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