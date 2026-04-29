NBA: Magic pode fazer história nos playoffs contra Pistons

O Orlando Magic pode fazer história contra o Detroit Pistons nos playoffs da NBA. Após classificar pelo play-in, o time da Flórida abriu 3 a 1 na série contra o líder do Oeste. Desse modo, se conseguir a classificação, a equipe pode entrar em uma lista bem restrita.

Ao longo da história da NBA, apenas oito vezes um oitavo colocado eliminou o líder da conferência nos playoffs. A mais recente aconteceu em 2023, quando o Miami Heat venceu o Milwaukee Bucks por 4 a 1. Aliás, foi a única vez que um ‘azarão’ eliminou a melhor campanha sofrendo apenas uma derrota

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Já a primeira vez que o feito aconteceu foi nos playoffs de 1994. Na época, o Denver Nuggets, oitavo colocado do Oeste, eliminou o Seattle SuperSonics, líder da conferência, em cinco jogos. Vale reforçar que a primeira rodada era melhor de cinco partidas. A liga adotou o padrão de melhor de sete apenas em 2004.

As outras séries que um oitavo colocado eliminou o primeiro foram: New York Knicks contra Miami Heat (1999); Golden State Warriors contra Dallas Mavericks (2007); Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs (2011); Philadelphia 76ers contra Chicago Bulls (2012).

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Desse modo, o Magic pode entrar em um restrito grupo se conseguir eliminar o Pistons. Vale lembrar que a equipe entrou desacreditada na série, uma vez que precisou passar pelo play-in para confirmar a vaga. Além disso, o elenco viveu altos e baixos ao longo de 2025/26, enquanto Detroit viveu um dos melhores anos da história da franquia.

Porém, ao longo da série de playoffs da NBA, o Magic tem dominado o Pistons. A única derrota aconteceu no Jogo 2. Nos demais, Orlando parou o forte ataque de Detroit, forçando 50 turnovers em apenas três jogos.

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A vitória recente, que deixou a série em 3 a 1, comprovou a forte defesa do Magic contra o Pistons. Isso porque Orlando forçou o adversário a 20 perdas de posse e reduziu o rival a apenas 88 pontos. Desse modo, se aproximou da vaga histórica contra a melhor campanha do Leste.

Com a chance de atingir o feito histórico, o elenco do Magic evita se classificar como uma surpresa na NBA. Antes do Jogo 4, Paolo Banchero elogiou o time do Pistons, mas garantiu que Orlando não teme enfrentar a melhor campanha da conferência.

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“Todo o nosso time tem muito respeito pelo elenco do Pistons, mas sabemos que temos o mesmo nível que o deles. Sabemos o que temos dentro desse vestiário. Então, não temos medo de Detroit”, garantiu Banchero.

Desmond Bane, por sua vez, afirmou que o Magic precisa ter cuidado com o Pistons. Embora a vantagem seja considerável, o ala-armador acredita que o time rival tem condições de buscar três vitórias seguidas.

“O Pistons é um time que venceu 60 jogos na NBA. Tenho certeza de que Detroit não vai piscar diante da chance de ganhar três jogos seguidos. Afinal, foi algo que essa equipe fez várias vezes ao longo de 2025/26. Então, vamos ter que entrar prontos para jogar e estou animado para o desafio”, disse Bane.

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Times que venceram o primeiro colocado na primeira rodada

1994: Denver Nuggets sobre o Seattle SuperSonics (3–2)

1999: New York Knicks sobre o Miami Heat (3–2)

2007: Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks (4–2)

2011: Memphis Grizzlies sobre o San Antonio Spurs (4–2)

2012: Philadelphia 76ers sobre o Chicago Bulls (4–2)

2023: Miami Heat sobre o Milwaukee Bucks (4–1)