Boletim de rumores e trocas da NBA (25/04/2026)

Bem-vindo à edição de 25 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Al Horford não vai ter pressa para definir futuro na NBA

O Golden State Warriors se prepara para uma das offseason de mais incertezas da equipe em anos. É verdade que Al Horford não está entre as maiores preocupações, mas ele tem uma decisão a tomar e pode sair. O contrato do pivô tem uma opção de extensão de US$5,9 milhões para a próxima temporada. Segundo Monte Poole, do portal NBC Sports, ele ainda não tem ideia do que vai fazer.

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Nesse caso, aliás, não se trata só de uma questão se ficar no time ou ser agente livre. Poole apurou que o jogador de 39 anos, assim como na temporada passada, cogita a aposentadoria da NBA. A temporada “apagada” que fez em San Francisco até advoga nesse sentido. Horford só disputou 45 jogos pelo Warriors, anotando médias de 8,3 pontos e 4,9 rebotes por noite.

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“Eu gostaria de ficar no Bulls”, confirma Anfernee Simons

Anfernee Simons, por sua vez, não tem escolha a fazer: vai ser agente livre a partir de julho. Mas, se tivesse essa condição, dá sinais de que não gostaria de testar o mercado. O ala-armador concluiu a temporada no Chicago Bulls e, apesar dos poucos jogos pelo time, adorou a experiência. Tanto que, se houver interesse pelos lados de Illinois, ele admite que prefere renovar o contrato.

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“Ser agente livre vai ser uma experiência nova para mim, antes de tudo. E é óbvio que você nunca sabe o que vai acontecer. Mas sinto que sou um abençoado por estar aqui. Por isso, eu gostaria de ficar em Chicago. Sei que não há garantias nesse sentido, mas ficaria muito contente se chegássemos a um acordo”, confirmou o arremessador.

Norman Powell “não tem ideia” se vai renovar com o Heat

Norman Powell passou de um all-star para reserva no Miami Heat em poucos meses. E, agora, inicia a offseason sem nem saber se fica no time para a próxima temporada. O ala-armador vai ser agente livre e, por enquanto, não recebeu sinais sobre os planos da franquia. Ou seja, admite que vai entrar no mercado “no escuro” sobre o seu futuro.

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“Para ser sincero, eu não sei o que vai acontecer. Tenho que conversar, antes de tudo, com o meu empresário para traçarmos uma estratégia. Eu sei que ele vai falar com os dirigentes da equipe e Pat Riley, certamente. Mas a verdade é que não tenho ideia do que esperar nesse momento”, admitiu o veterano pontuador.

Time do Oeste surge como “azarão” por troca por Ja Morant

Qual vai ser o próximo time de Ja Morant? A única certeza é que o Memphis Grizzlies vai se esforçar bastante para achar esse destino assim que o mercado da liga reabrir. A franquia já tentou negociá-lo na trade deadline e vai retomar os esforços. Todo mundo aponta o Sacramento Kings como interessado, mas tem algum outro? De acordo com Brandon Robinson, outro time do Oeste está de olho no astro.

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“O futuro de Ja, certamente, é uma das histórias que vão atrair mais atenção da NBA. Depois de todas as turbulências em torno dele, uma troca já é questão de tempo. E, a princípio, os ventos sopram para duas equipes da conferência Oeste. O Kings é o que todos sabem, mas não só ele: também há o Phoenix Suns”, revelou o analista, conhecido pelo apelido “Scoop B”.

Morant foi a referência do Grizzlies nos últimos anos, mas perdeu protagonismo em meio a problemas físicos e de comportamento. Nessa temporada, o armador teve médias de 19,5 pontos e 8,1 assistências em só 20 jogos disputados.

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Em transição

– Antes do fim da temporada regular, o Utah Jazz fechou um contrato com garantias mínimas com Hayden Gray. O ala-armador que estava na G League, com isso, deve integrar o elenco do time na Liga de Verão.

– Kevon Looney, enquanto isso, tem tudo para voltar a ser agente livre nos próximos meses. O New Orleans Pelicans possui uma opção de extensão automática em seu contrato de US$8 milhões e, ao que tudo indica, não planeja a exercer.

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– O armador Pat Spencer não tem o retorno garantido no Warriors, pois vai ser agente livre restrito em julho. Mas o atleta confessou que quer seguir em San Francisco e vai priorizar uma renovação com a franquia na offseason.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 25/04, você lembra de Glen Rice Jr? Pois o ex-ala do Washington Wizards está a caminho de Israel para atuar pelo Hapoel Safed Galil.