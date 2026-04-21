Boletim de rumores e trocas da NBA (21/04/2026)

Bem-vindo à edição de 21 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Clippers espera ter concorrência para manter John Collins

John Collins foi uma das apostas do Los Angeles Clippers para reforçar o seu elenco e tornar a equipe mais competitiva. Não deu tão certo, pois o pivô não teve o impacto esperado. Mas isso não quer dizer que as suas atuações decepcionaram o time. Tanto que uma extensão está nos planos dos angelinos. Segundo Law Murray, do site The Athletic, a franquia quer renovar o contrato do atleta de 28 anos.

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“Todos dizem que John foi um ótimo encaixe no vestiário. O Clippers, no entanto, espera ter competição no mercado para mantê-lo em Los Angeles. Se não chegar a um acordo antes do início da agência livre, então, a equipe deve ter trabalho para fechar negócio”, contou o repórter. Collins anotou 13,6 pontos e 5,3 rebotes na temporada, enquanto converteu mais de 55% dos seus arremessos de quadra.

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Por família, Simone Fontecchio prioriza renovar com Heat

O Miami Heat não teve uma boa temporada, mas Simone Fontecchio foi uma notícia positiva para o time. O ala italiano veio como “contrapeso” para não perder Duncan Robinson de graça na offseason passada e foi um reserva sólido. No entanto, agora, o seu futuro está em aberto. Ele vai ser agente livre em julho e sinaliza que vai priorizar seguir na Flórida.

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“Eu adoraria ficar em Miami, antes de tudo. Quero ficar aqui porque não gostaria de me mudar com a minha família mais uma vez. Nós estamos muito bem na cidade. Mudar é sempre duro. Além disso, eu estou confortável com os meus colegas de elenco, técnicos e executivos. Sinto que temos um grupo especial”, contou um animado Fontecchio.

Jusuf Nurkic vê novo contrato no Jazz como “decisão fácil”

O Utah Jazz recebeu Jusuf Nurkic em seu elenco só por causa do contrato expirante. Mas o pivô teve uma participação melhor do que o esperado na temporada do time. Ele teve média de duplo-duplo na última campanha: foram 10,9 pontos e 10,4 rebotes. O jogador bósnio torce para ter convencido a franquia de que pode ficar em longo prazo.

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“Para mim, assinar um novo contrato e ficar aqui seria uma decisão fácil. Adoro tudo na equipe e a nossa situação. Eu cheguei aqui em Utah sem expectativa, mas acabou sendo algo bonito. Por isso, não tenham dúvidas de que quero ficar”, garantiu o veterano, que já passou por quatro times nos últimos três anos.

Kings sinaliza desejo de renovar com Russell Westbrook

Russell Westbrook esteve bem perto de não ter time para disputar a temporada da NBA. Por sorte, em cima da hora, o Sacramento Kings surgiu com uma chance para o veterano. Mas, agora, o contrato terminou e tudo volta à mesa de negociações. Será que o time quer a permanência do armador? De acordo com o GM Scott Perry, a resposta é um enfático sim.

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“Russell sempre vai ser bem-vindo, pois adorei a nossa experiência juntos. Foi incrível, então não posso ter elogios o bastante. Eu creio que muito do desenvolvimento de nossos jovens jogadores não aconteceria sem a sua presença e liderança. Ele é tão competitivo que inflama a sua equipe. Gostaria que tivéssemos trabalhado antes na NBA porque adoro tudo o que esse cara simboliza como jogador”, exaltou o dirigente.

Westbrook, de 37 anos, é um dos atletas mais condecorados e divisivos de sua geração. Nesta temporada, ele registrou médias de 15,2 pontos, 5,4 rebotes e 6,7 assistências em 64 jogos disputados.

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Em transição

– O ala-pivô Taj Gibson, para começar, ainda não está pronto para deixar as quadras. Depois do fim da temporada do Memphis Grizzlies, o atleta de 40 anos revelou que espera estar em um time no segundo semestre.

– De’Anthony Melton, enquanto isso, não está garantido no Golden State Warriors para a próxima temporada. Apesar de não ter feito uma grande campanha, a franquia teme que vai ter alta concorrência no mercado para renovar com o ala-armador.

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– Por sua vez, Kobe Brown vai entrar na agência livre com uma ideia fixa na cabeça sobre o futuro da carreira. Questionado sobre o que espera testando o mercado, ele disse que tem como prioridade seguir no Indiana Pacers.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 21/04, você lembra de Joffrey Lauvergne? Pois o ex-pivô do Denver Nuggets acertou contrato com o Partizan Belgrado, da Sérvia.