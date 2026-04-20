CJ McCollum acusa Jalen Brunson de simular lesão nos playoffs

O New York Knicks venceu o Atlanta Hawks por 113 a 102 no Jogo 1 da primeira rodada dos playoffs. O duelo foi a amostra inicial de uma série que deve ser marcada por grandes jogos e atuações. No entanto, mais do que os destaques individuais, a partida ficou marcada por um lance entre Jalen Brunson e CJ McCollum.

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O episódio aconteceu no terceiro quarto do jogo. Durante um arremesso, CJ McCollum acertou o joelho no abdômen de Brunson. Assim, o armador caiu no chão e começou a reclamar de dor por conta da possível agressão do veterano do Hawks.

De início, os árbitros marcaram uma andada de McCollum. Porém, por conta de Jalen Brunson ter caído com dores no chão, a arbitragem revisou o lance e aplicou também uma falta técnica no armador do Hawks.

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Após o jogo, McCollum acusou Brunson de ter forçado a lesão para enganar os árbitros.

“Eu arremessei e o Jalen achou que a gente estava em um espetáculo da Brodway. Ele atuou até eles revisarem o lance. No entanto, foi um arremesso normal, não teve nada. A reação dele foi desnecessária e eu estou ansioso para receber o valor da multa de volta”, disse McCollum.

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Jalen Brunson, por sua vez, minimizou o lance com CJ McCollum após o jogo. Para o armador do Knicks, o veterano do Hawks não teve a intenção de acertá-lo. Porém, no treino de domingo (19), o camisa 11 foi mais uma vez questionado sobre o episódio, dessa vez para comentar a declaração polêmica do adversário.

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O armador, ainda assim, evitou o assunto.

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“Não tenho qualquer reação com o que McCollum disse”, disse Brunson.

O técnico do Knicks, por outro lado, optou por abordar a polêmica com McCollum. De acordo com Mike Brown, a fala do veterano do Hawks foi uma forma de tentar afetar o clima no duelo de playoffs da NBA.

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“Muita gente vai dizer muita coisa ao longo dos playoffs. Então, o que os jogadores do Hawks quiserem falar, é com eles. Porém, eu não vi essa encenação do Jalen Brunson”, comentou o técnico do Knicks.

Por fim, mesmo com a polêmica, Jalen Brunson foi o nome da vitória do Knicks sobre o Hawks. Em 35 minutos, o armador marcou 28 pontos, sete assistências e cico rebote. McCollum, por sua vez, foi o cestinha de Atlanta, com 26 pontos. Ainda assim, o time de New York garantiu a vitória por 113 a 102 para abri um a zero na série de primeira rodada do Leste.