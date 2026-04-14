Boletim de rumores e trocas da NBA (14/04/2026)

Bem-vindo à edição de 14 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.
Klay Thompson não garante que vá seguir no Mavericks
O fim da temporada deve marcar a sequência do ciclo de mudanças no elenco do Dallas Mavericks. O veterano Klay Thompson sabe da situação e, por isso, não tem nenhum tipo de garantia para o torcedor texano. Depois do último jogo da campanha, o astro foi questionado sobre o futuro da carreira e deu uma resposta vaga. Ele tem contrato até o fim da próxima temporada, mas não sabe se vai seguir no time.
“É difícil dizer qualquer coisa porque não sei o que vai acontecer. Eu estou sob contrato, então espero ficar. Mas a minha história em Dallas ensina que tudo pode mudar rápido demais. Essa é a parte mais dura de estar na NBA. Vocês pensam que nós somos pagos para quebrar recordes e ganhar títulos. Mas, na verdade, é para sermos negociados e ficarmos longe de nossas famílias”, refletiu Thompson.
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Lakers tem interesse em renovar contrato com Kennard
Luke Kennard chegou ao Los Angeles Lakers na trade deadline e, apesar do pouco tempo no time, agradou bastante. Os torcedores e técnicos, em particular, estão bem satisfeitos com o reforço. Com isso, não há discussão na franquia: a plano é mantê-lo para as próximas temporadas. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, os angelinos já definiram que vão renovar o contrato do atleta.
O jogador de 29 anos trouxe impacto imediato, como esperado, nos arremessos de três pontos. Afinal, ele converteu quase 45% das suas tentativas em 32 jogos pelo Lakers. Kennard, aliás, liderou a liga no quesito nessa temporada. Juntando as suas atuações anteriores, pelo Atlanta Hawks, o veterano teve 47,8% de aproveitamento nos tiros.
Bogdan Bogdanovic minimiza rumores de volta à Europa
Pouca gente comenta, mas há chances reais de Bogdan Bogdanovic virar agente livre ao fim da temporada. O Los Angeles Clippers precisa acionar uma opção de extensão de US$16 milhões para seguir no elenco. O seu pouco espaço na equipe indica que não vai acontecer. E, com isso, os boatos de uma volta ao basquete sérvio aumentam.
“Eu vejo os rumores na mídia. É bom ver o meu nome ser citado, mas não preciso tomar uma decisão agora. Tenho os playoffs pela frente, então isso não é o meu foco. Eu não estou pensando no próximo mês ou ano. Só estou treinando e trabalhando para, assim, estar em minhas melhores condições para a pós-temporada”, garantiu Bogdanovic.
Grizzlies não informou Ja Morant sobre times para troca
Não é segredo para ninguém que Ja Morant esteve disponível para trocas no Memphis Grizzlies antes da trade deadline. A troca não ocorreu, mas o time deve retomar esses esforços assim que o mercado da liga reabrir. E o mais importante é que, a princípio, o astro não deve ter controle sobre o processo. De acordo com Brandon Robinson, do site Scoop B, a franquia não informou o armador sobre os interessados trocar por ele.
“Ja quer ir para um lugar em que possa provar o seu valor. Um time em que o queiram e possa só jogar basquete. Memphis deu a entender que ninguém tinha interesse em sua aquisição, mas essa não é a verdade. Ele só não sabia o que esperar, pois não recebeu nenhum contato sobre quem estava tentando negociar uma troca”, contou uma fonte próxima da situação a Robinson.
Morant foi a grande referência técnica do Grizzlies nos últimos anos, mas os problemas físicos e de conduta tomaram conta de sua carreira. Ele só disputou 20 jogos nessa temporada, com médias de 19,5 pontos e 8,1 assistências.
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Em transição
– Jahmir Young, para começar, está garantido no elenco do Miami Heat para a disputa do play-in. A equipe preencheu a vaga aberta pela dispensa de Terry Rozier convertendo o vínculo two-way do atleta em um regular.
– Enquanto isso, o armador Cameron Payne não vai estar com o Philadelphia 76ers na pós-temporada. A franquia surpreendeu e decidiu dispensar o veterano para, com isso, poder usar o ala Dalen Terry em seu elenco regular.
– O ala-armador AJ Lawson, por sua vez, vai poder disputar os playoffs pelo Toronto Raptors. Os canadenses abriram uma vaga no elenco com a dispensa de Tyreke Key e, em seguida, anunciaram a efetivação do jogador.
– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/04, você lembra de Carlik Jones? Pois o ex-armador do Chicago Bulls e renovou o seu contrato com os sérvios do KK Partizan por mais um ano.