Antes dos playoffs, Lakers acerta contrato com jogador

O Los Angeles Lakers acertou contrato com um jogador para a disputa dos playoffs. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time reforçou o elenco com o armador Nick Smith Jr. Ele tinha um acordo two-way com a equipe e recebeu a promoção após boas atuações na reta final de 2025/26.

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De acordo com Shams Charania, da ESPN, o contrato do Lakers com Nick Smith Jr é de dois anos. Os valores, até o momento, não foram revelados.

“Com Luka Doncic e Austin Reaves fora, o Lakers adiciona profundidade na posição de armador para os playoffs. Smith tem média de seis pontos e 40% de acerto do perímetro na temporada”, disse Charania.

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Nick Smith foi uma escolha de primeira rodada no Draft de 2023 pelo Charlotte Hornets. O jogador, porém, não conseguiu se estabelecer na equipe, com médias de de oito pontos, 1.8 assistência e 36.9% de acerto do perímetro. Desse modo, ele deixou a franquia ao fim de 2024/25.

Desse modo, o Lakers aproveitou a presença do armador no mercado para assinar um contrato two-way, em setembro. Porém, Smith ganhou poucas chances no elenco, com alguns jogos entre dezembro e fevereiro.

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O ex-Hornets, desse modo, passou a ter destaque apenas na reta final de 2025/26, com as lesões de Luka Doncic e Austin Reaves. Na última semana, foram cinco jogos, com médias de 7.8 pontos e 41.2% de acerto dos três pontos, em 11.2 minutos por partida.

A boa fase garantiu ao jogador um contrato garantido com o Lakers para disputa dos playoffs.

Inclusive, a promoção só foi possível após a dispensa do ala-armadro Kobe Bufkin. Ele assinou com o Lakers em 8 de fevereiro deste ano, logo após a trade deadline. Após ter uma janela pouco movimentada, a equipe ofereceu ao jogador um contrato de dois anos, com opção do time para 2026/27.

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O Lakers, porém, não pretendia ativar a opção para o próximo ano. Desta forma, Bufkin seria agente livre de toda maneira. Logo, o time angelino optou por dispensá-lo para abrir uma vaga no elenco e realizar a adição de Smith, de olho nos playoffs da NBA.

Vale lembrar que Bufikin passou pelo Lakers durante as primeiras semanas de janeiro. O acordo, no entanto, era de dez dias. Então, ele pôde fazer apenas quatro jogos, com médias de três pontos, 1.3 rebote em 11.3 minutos. Então, com o fim do prazo, ele não conseguiu voltar à equipe até o acerto no início de fevereiro.

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Porém, após o acordo, Bufkin não conseguiu espaço no elenco do Lakers. Em 16 jogos desde fevereiro, o jogador teve médias de 2.9 pontos e 30% de acerto nos arremessos.