Veja como ficou a classificação da NBA, com playoffs e play-in

Nesse domingo (12), times definiram quais serão os confrontos da próxima fase da liga

classificação NBA playoffs play Fonte: Reprodução / X

E acabou. A temporada regular da NBA foi finalizada nesse domingo (12), definindo a classificação dos times aos playoffs e a quem ainda busca uma vaga, via play-in. Enquanto todas as equipes já sabiam quem não disputaria a repescagem, o Leste teve algumas mudanças importantes para a disputa da pós-temporada.

Continua após a publicidade

Isso porque o Atlanta Hawks perdeu para o Miami Heat e viu o Toronto Raptors subir para o quinto lugar. Ou seja, com um time alternativo, o Hawks optou por encarar o New York Knicks ao invés do Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA.

Enquanto isso, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic e jogou o time da Flórida para o oitavo lugar. Como resultado, o Philadelphia 76ers vai decidir em casa a sua classificação no play-in. Quem vencer entre Sixers e Magic pega o Celtics na próxima fase. Mas quem perder, ainda tem de esperar o vencedor entre Charlotte Hornets e Heat.

Continua após a publicidade

A classificação ainda confirmou o Washington Wizards com a pior campanha da NBA em 2025/26. O time, que ainda não contou com a estreia de Anthony Davis depois da troca com o Dallas Mavericks, venceu só 17 dos 82 jogos.

Leste

P Time V D %
1 Detroit Pistons 60 22 0.732
2 Boston Celtics 56 26 0.683
3 New York Knicks 53 29 0.646
4 Cleveland Cavaliers 52 30 0.634
5 Toronto Raptors 46 36 0.561
6 Atlanta Hawks 46 36 0.556
7 Philadelphia 76ers 45 37 0.549
8 Orlando Magic 45 37 0.549
9 Charlotte Hornets 44 38 0.537
10 Miami Heat 43 39 0.524
11 Milwaukee Bucks 32 50 0.390
12 Chicago Bulls 31 51 0.378
13 Brooklyn Nets 20 62 0.244
14 Indiana Pacers 19 63 0.232
15 Washington Wizards 17 65 0.207

Por outro lado, a classificação do Oeste já tinha os seis times que iriam aos playoffs da NBA, enquanto as equipes do play-in apenas definiram os confrontos. Havia a chance do Los Angeles Lakers ficar com o terceiro lugar, mas o Denver Nuggets bateu o San Antonio Spurs e ficou com a posição.

Continua após a publicidade

Aliás, o Spurs de Victor Wembanyama volta aos playoffs da NBA depois de seis anos.

Enquanto isso, o Portland Trail Blazers, com uma vitória sobre o Sacramento Kings, apenas confirmou a vantagem que conseguiu na última sexta-feira (10). Isso porque o Blazers bateu o Los Angeles Clippers e igualou a campanha.

Continua após a publicidade

No entanto, o Blazers tinha a vantagem nos critérios de desempate. Assim, o time de Portland vai pegar o Phoenix Suns no play-in, enquanto o Clippers encara o Golden State Warriors em casa.

Por fim, na zona da loteria do Draft, o Utah Jazz ficou com o 15° lugar. Apesar de ter a mesma campanha que o Sacramento Kings, o time de Salt Lake City tinha a “vantagem” no confronto direto.

Oeste

P Time V D %
1 Oklahoma City Thunder 64 18 0.780
2 San Antonio Spurs 62 20 0.756
3 Denver Nuggets 54 28 0.659
4 Los Angeles Lakers 53 29 0.646
5 Houston Rockets 52 30 0.634
6 Minnesota Timberwolves 49 33 0.598
7 Phoenix Suns 45 37 0.549
8 Portland Trail Blazers 42 40 0.512
9 Los Angeles Clippers 42 40 0.512
10 Golden State Warriors 37 45 0.451
11 New Orleans Pelicans 26 56 0.317
12 Dallas Mavericks 26 56 0.317
13 Memphis Grizzlies 25 57 0.305
14 Sacramento Kings 22 60 0.268
15 Utah Jazz 22 60 0.268

Como ficaram os confrontos de playoffs e play-in da NBA após a classificação final

Leste

JOGO 1: (9) Charlotte Hornets x Miami Heat (10) – jogo único em Charlotte
JOGO 2: (7) Philadelphia 76ers x Orlando Magic (8) – jogo único em Philadelphia

Continua após a publicidade

O vencedor de Hornets x Heat pega o perdedor de 76ers e Magic. Quem perder do jogo 1, está eliminado. Quem vencer do jogo 2, vai aos playoffs para enfrentar o Boston Celtics. Por fim, o vencedor do terceiro jogo pega o Detroit Pistons na próxima fase.

(1) Detroit Pistons x oitavo do Leste (via play-in)
(2) Boston Celtics x sétimo do Leste (via play-in)
(3) New York Knicks x Atlanta Hawks (6)
(4) Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors (5)

Oeste

JOGO 1: (7) Phoenix Suns x Portland Trail Blazers (8) – jogo único em Phoenix
JOGO 2: (9) Los Angeles Clippers x Golden State Warriors (10) – jogo único em Los Angeles

Continua após a publicidade

O vencedor de Suns x Blazers enfrenta o San Antonio Spurs nos playoffs. Quem perder terá a chance de ficar com o oitavo lugar após jogar contra o vencedor de Clippers e Warriors.

(1) Oklahoma City Thunder x oitavo do Oeste (via play-in)
(2) San Antonio Spurs x sétimo do Oeste (via play-in)
(3) Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (6)
(4) Los Angeles Lakers x Houston Rockets (5)

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Escrito por:

Co-fundador do site, acompanha NBA desde 1989. De Uberaba-MG.

Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.