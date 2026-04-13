Veja como ficou a classificação da NBA, com playoffs e play-in

E acabou. A temporada regular da NBA foi finalizada nesse domingo (12), definindo a classificação dos times aos playoffs e a quem ainda busca uma vaga, via play-in. Enquanto todas as equipes já sabiam quem não disputaria a repescagem, o Leste teve algumas mudanças importantes para a disputa da pós-temporada.
Isso porque o Atlanta Hawks perdeu para o Miami Heat e viu o Toronto Raptors subir para o quinto lugar. Ou seja, com um time alternativo, o Hawks optou por encarar o New York Knicks ao invés do Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA.
Enquanto isso, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic e jogou o time da Flórida para o oitavo lugar. Como resultado, o Philadelphia 76ers vai decidir em casa a sua classificação no play-in. Quem vencer entre Sixers e Magic pega o Celtics na próxima fase. Mas quem perder, ainda tem de esperar o vencedor entre Charlotte Hornets e Heat.
A classificação ainda confirmou o Washington Wizards com a pior campanha da NBA em 2025/26. O time, que ainda não contou com a estreia de Anthony Davis depois da troca com o Dallas Mavericks, venceu só 17 dos 82 jogos.
Leste
|P
|Time
|V
|D
|%
|1
|Detroit Pistons
|60
|22
|0.732
|2
|Boston Celtics
|56
|26
|0.683
|3
|New York Knicks
|53
|29
|0.646
|4
|Cleveland Cavaliers
|52
|30
|0.634
|5
|Toronto Raptors
|46
|36
|0.561
|6
|Atlanta Hawks
|46
|36
|0.556
|7
|Philadelphia 76ers
|45
|37
|0.549
|8
|Orlando Magic
|45
|37
|0.549
|9
|Charlotte Hornets
|44
|38
|0.537
|10
|Miami Heat
|43
|39
|0.524
|11
|Milwaukee Bucks
|32
|50
|0.390
|12
|Chicago Bulls
|31
|51
|0.378
|13
|Brooklyn Nets
|20
|62
|0.244
|14
|Indiana Pacers
|19
|63
|0.232
|15
|Washington Wizards
|17
|65
|0.207
Leia mais
- Nikola Jokic faz história, Nuggets bate Spurs e é terceiro
- Luka Doncic avança em recuperação para reforçar Lakers na NBA
- NBA: Fora dos playoffs, Bucks e Mavericks ficam em modo espera
Por outro lado, a classificação do Oeste já tinha os seis times que iriam aos playoffs da NBA, enquanto as equipes do play-in apenas definiram os confrontos. Havia a chance do Los Angeles Lakers ficar com o terceiro lugar, mas o Denver Nuggets bateu o San Antonio Spurs e ficou com a posição.
Aliás, o Spurs de Victor Wembanyama volta aos playoffs da NBA depois de seis anos.
Enquanto isso, o Portland Trail Blazers, com uma vitória sobre o Sacramento Kings, apenas confirmou a vantagem que conseguiu na última sexta-feira (10). Isso porque o Blazers bateu o Los Angeles Clippers e igualou a campanha.
No entanto, o Blazers tinha a vantagem nos critérios de desempate. Assim, o time de Portland vai pegar o Phoenix Suns no play-in, enquanto o Clippers encara o Golden State Warriors em casa.
Por fim, na zona da loteria do Draft, o Utah Jazz ficou com o 15° lugar. Apesar de ter a mesma campanha que o Sacramento Kings, o time de Salt Lake City tinha a “vantagem” no confronto direto.
Oeste
|P
|Time
|V
|D
|%
|1
|Oklahoma City Thunder
|64
|18
|0.780
|2
|San Antonio Spurs
|62
|20
|0.756
|3
|Denver Nuggets
|54
|28
|0.659
|4
|Los Angeles Lakers
|53
|29
|0.646
|5
|Houston Rockets
|52
|30
|0.634
|6
|Minnesota Timberwolves
|49
|33
|0.598
|7
|Phoenix Suns
|45
|37
|0.549
|8
|Portland Trail Blazers
|42
|40
|0.512
|9
|Los Angeles Clippers
|42
|40
|0.512
|10
|Golden State Warriors
|37
|45
|0.451
|11
|New Orleans Pelicans
|26
|56
|0.317
|12
|Dallas Mavericks
|26
|56
|0.317
|13
|Memphis Grizzlies
|25
|57
|0.305
|14
|Sacramento Kings
|22
|60
|0.268
|15
|Utah Jazz
|22
|60
|0.268
Como ficaram os confrontos de playoffs e play-in da NBA após a classificação final
Leste
JOGO 1: (9) Charlotte Hornets x Miami Heat (10) – jogo único em Charlotte
JOGO 2: (7) Philadelphia 76ers x Orlando Magic (8) – jogo único em Philadelphia
O vencedor de Hornets x Heat pega o perdedor de 76ers e Magic. Quem perder do jogo 1, está eliminado. Quem vencer do jogo 2, vai aos playoffs para enfrentar o Boston Celtics. Por fim, o vencedor do terceiro jogo pega o Detroit Pistons na próxima fase.
(1) Detroit Pistons x oitavo do Leste (via play-in)
(2) Boston Celtics x sétimo do Leste (via play-in)
(3) New York Knicks x Atlanta Hawks (6)
(4) Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors (5)
Oeste
JOGO 1: (7) Phoenix Suns x Portland Trail Blazers (8) – jogo único em Phoenix
JOGO 2: (9) Los Angeles Clippers x Golden State Warriors (10) – jogo único em Los Angeles
O vencedor de Suns x Blazers enfrenta o San Antonio Spurs nos playoffs. Quem perder terá a chance de ficar com o oitavo lugar após jogar contra o vencedor de Clippers e Warriors.
(1) Oklahoma City Thunder x oitavo do Oeste (via play-in)
(2) San Antonio Spurs x sétimo do Oeste (via play-in)
(3) Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (6)
(4) Los Angeles Lakers x Houston Rockets (5)