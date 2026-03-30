Nikola Jokic domina, Nuggets vence e Warriors vai para o play-in

O Denver Nuggets superou o Golden State Warriors nesse domingo (29) com mais uma atuação dominante de Nikola Jokic. A partida foi tão fácil quanto o placar de 116 a 93 pode indicar? Não necessariamente. Mas bastou que o time do Colorado apertasse um pouco o ritmo, que a desfalcada equipe de San Francisco se entregou por completo no último quarto.
O momento da dupla Nikola Jokic e Jamal Murray segue enorme. Dessa vez, os dois não entregaram números tão mirabolantes, mas ainda assim foram determinantes para o triunfo de sua equipe. O sérvio agora é o pivô com mais jogos de 25 pontos, 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de três e 90% nos lances livres na história da NBA. O canadense é o terceiro jogador com mais pontos nesse mês de março que se encerram em breve.
Vitória importante para um Denver Nuggets que segue na quarta posição do Oeste. Por um lado, a vantagem aumentou para Minnesota Timberwolves e Houston Rockets, que agora estão há dois jogos de distância. Enquanto isso, a perseguição ao Los Angeles Lakers pela terceira posição segue firme. São seis vitórias seguidas para o time atualmente. Na quarta-feira (1) a equipe enfrenta o Utah Jazz em Salt Lake City.
Enquanto isso, a combinação de resultados garantiu que o Golden State Warriors jogará o play-in da temporada 2025/26. Ainda pior? Eles provavelmente terão que jogar a partida entre nono e décimo colocado, que já pode eliminar ainda no primeiro jogo da repescagem. Com 36 vitórias em 75 jogos, a equipe ocupa o 10° lugar. Também na quarta, recebem o San Antonio Spurs no Chase Center.
Escalações
Denver esteve praticamente completo para o jogo deste domingo. A única baixa foi o ala-pivô Aaron Gordon, que tem sido poupado ocasionalmente com um problema na panturrilha. Assim, o quinteto titular de David Adelman para Nuggets x Warriors teve: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Peyton Watson e Nikola Jokic.
Por outro lado, Golden State segue com baixas importantes. Stephen Curry e Al Horford seguem fora em alguns jogos. Espera-se, aliás, que ambos sejam reavaliados em breve. Além disso, obviamente, Jimmy Butler e Moses Moody estão fora da temporada. Will Richard também não jogou. O quinteto titular de Steve Kerr contou com: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gui Santos, Draymond Green e Kristaps Porzingis.
Destaques
O primeiro tempo não foi apenas equilibrado. É justo dizer que Golden State teve o controle em grande parte do tempo. Novamente, Kristaps Porzingis começou o Warriors x Nuggets com força, superando Nikola Jokic com seu espaçamento e bolas de três. Também foi um começo muito sólido para Draymond Green, jogando muito bem na defesa e contribuindo no ataque. Denver lhe dava espaço para arremessar e ele punia.
Os donos da casa claramente jogaram com muita desatenção. A defesa foi muito ruim, sobretudo, fora da bola nos primeiros 24 minutos. Golden State tinha espaço do perímetro e o capitalizava ainda mais com passes para perto da cesta, onde nomes como Gary Payton II e Gui Santos estavam cortando sempre e produzindo pontos.
Nikola Jokic até estava agressivo, mas o ataque de Denver foi coletivamente pobre. Muita inconstância de vários dos arremessadores da equipe, incluindo Jamal Murray que não começou bem. Ainda assim, alguns momentos em que o ataque funcionava fizeram o placar ficar próximo, especialmente pela falta de poder de fogo do rival sem Curry.
Golden State terminou o primeiro tempo na frente, mas apenas por 53 a 46, contando com uma sequência final de Denver que diminuiu a diferença de um jogo que chegou a estar em 13 pontos de distância.
Mas no segundo tempo, a equipe do Colorado virou a chave. Nikola Jokic voltou disposto a mudar os rumos do jogo, marcando dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências somente no terceiro período. Ele converteu duas bolas triplas e alguns arremessos contestados em meio a boa defesa de Golden State.
Quem também cresceu no terceiro quarto foram os coadjuvantes. Peyton Watson e Tim Hardaway Jr passaram a castigar a defesa rival com movimentações que geravam bons arremessos. Foi uma mudança total de ritmo para um time da casa que anotou 40 pontos no terceiro período, contra apenas 21 dos rivais.
O Warriors até viu Brandin Podziemski ganhar ritmo no terceiro quarto, mas isso se confundiu em alguns momentos. O armador ficou confiante e deixou de passar a bola em algumas posses. Uma muito marcante ocorreu quando Porzingis estava livre no perímetro e o jogador preferiu uma infiltração que virou turnover. Do outro lado, Jokic criou um bom arremesso para Julian Strawther na zona morta. De’Anthony Melton foi outro que esteve muito abaixo.
Por fim, Golden State simplesmente não conseguiu responder a um Denver mais concentrado e executando seu plano ofensivamente. No último quarto, um par de arremessos de Jamal Murray resolveu a partida quando os visitantes ainda buscavam uma reação. Assim, o Nuggets de Nikola Jokic venceu o Warriors.
(36-39) Golden State Warriors 93 x 116 Denver Nuggets (48-28)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandin Podziemski
|23
|5
|2
|2
|1
|Kristaps Porzingis
|23
|3
|2
|1
|0
|Gary Payton II
|16
|5
|1
|0
|0
|Draymond Green
|13
|4
|8
|1
|0
|Gui Santos
|9
|10
|3
|1
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Porzingis: 5/5
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|25
|15
|8
|1
|0
|Jamal Murray
|20
|6
|7
|2
|1
|Tim Hardaway Jr.
|16
|3
|2
|2
|0
|Bruce Brown
|15
|1
|0
|2
|0
|Peyton Watson
|10
|6
|5
|0
|1
Três pontos: 19/40 (47.5%) / Jokic: 4/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Warriors de Gui Santos, a rodada desse domingo contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.
(39-36) Los Angeles Clippers 127 x 113 Milwaukee Bucks (29-45)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bennedict Mathurin
|28
|6
|1
|0
|0
|John Collins
|22
|3
|3
|0
|1
|Kawhi Leonard
|20
|8
|2
|0
|0
|Darius Garland
|15
|2
|11
|2
|0
|Derrick Jones Jr.
|13
|4
|0
|2
|1
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Leonard: 4/7
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gary Trent Jr.
|36
|2
|4
|2
|0
|Taurean Prince
|18
|6
|8
|2
|1
|AJ Green
|15
|3
|3
|2
|0
|André Jackson Jr.
|13
|6
|0
|2
|0
|Cormac Ryan
|13
|0
|0
|1
|0
Três pontos: 20/44 (45.5%) / Trent: 9/15
(50-24) Boston Celtics 114 x 99 Charlotte Hornets (39-36)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jayson Tatum
|32
|5
|8
|0
|1
|Payton Pritchard
|28
|6
|6
|1
|0
|Neemias Queta
|17
|8
|1
|1
|1
|Baylor Scheierman
|14
|1
|3
|0
|0
|Ron Harper Jr.
|7
|3
|1
|1
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Tatum: 5/10
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|19
|4
|3
|1
|0
|Miles Bridges
|14
|2
|2
|0
|0
|Brandon Miller
|13
|6
|4
|0
|0
|Kon Knueppel
|13
|4
|2
|0
|0
|Sion James
|11
|2
|4
|0
|0
Três pontos: 12/43 (27.9%) / James: 3/6
(19-57) Sacramento Kings 99 x 116 Brooklyn Nets (18-57)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Carter
|20
|8
|5
|1
|0
|Nique Clifford
|17
|7
|2
|0
|0
|Precious Achiuwa
|16
|8
|1
|1
|0
|DaQuan Jeffries
|14
|2
|0
|2
|0
|Maxime Raynaud
|13
|8
|2
|1
|0
Três pontos: 10/32 (31.3%) / McDermott: 4/8
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ochai Agbaji
|18
|1
|0
|0
|0
|Nolan Traoré
|17
|3
|6
|1
|0
|Drake Powell
|16
|2
|2
|1
|0
|Noah Clowney
|15
|7
|1
|2
|2
|Nic Claxton
|10
|7
|3
|0
|1
Três pontos: 17/41 (41.5%) / Powell: 4/6
(39-36) Miami Heat 118 x 135 Indiana Pacers (17-58)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|31
|3
|4
|0
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|17
|8
|2
|0
|0
|Bam Adebayo
|15
|12
|3
|0
|1
|Andrew Wiggins
|15
|6
|5
|2
|2
|Pelle Larsson
|15
|5
|3
|0
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Herro: 5/13
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|30
|11
|6
|1
|0
|Micah Potter
|21
|5
|0
|0
|0
|Kobe Brown
|18
|4
|5
|1
|1
|Andrew Nembhard
|15
|3
|10
|0
|0
|T.J McConnell
|15
|2
|9
|0
|1
Três pontos: 18/39 (46.2%) / Potter: 5/6
(39-35) Orlando Magic 87 x 139 Toronto Raptors (42-32)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|17
|3
|2
|0
|0
|Jalen Suggs
|13
|4
|5
|1
|1
|Tristan Da Silva
|12
|3
|0
|0
|0
|Paolo Banchero
|9
|5
|3
|0
|0
|Jett Howard
|9
|0
|0
|0
|0
Três pontos: 9/38 (23.7%) / Bane: 2/4
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|24
|3
|3
|3
|0
|Scottie Barnes
|23
|5
|15
|3
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|19
|4
|0
|3
|0
|AJ Lawson
|14
|2
|2
|3
|0
|Jamal Shead
|12
|2
|10
|3
|0
Três pontos: 13/29 (44.8%) / Lawson: 4/6
(17-57) Washington Wizards 88 x 123 Portland Trail Blazers (38-38)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Riley
|14
|1
|1
|2
|0
|Bub Carrington
|11
|2
|4
|1
|0
|Justin Champagnie
|10
|2
|1
|0
|1
|Tristan Vukcevic
|10
|2
|0
|1
|1
|Julian Reese
|8
|13
|4
|1
|0
Três pontos: 5/22 (22.7%) / Vukcevic: 2/3
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Toumani Camara
|23
|7
|1
|3
|0
|Scoot Henderson
|21
|3
|7
|0
|0
|Donovan Clingan
|20
|7
|5
|2
|0
|Jrue Holiday
|11
|1
|2
|0
|0
|Matisse Thybulle
|10
|5
|2
|0
|1
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Camara: 4/9
(45-29) Houston Rockets 134 x 102 New Orleans Pelicans (25-51)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alperen Sengun
|36
|13
|7
|3
|3
|Kevin Durant
|20
|4
|6
|1
|0
|Jabari Smith Jr.
|20
|4
|3
|0
|2
|Tari Eason
|15
|8
|1
|1
|0
|Amen Thompson
|14
|8
|5
|3
|0
Três pontos: 18/44 (40.9%) / Sengun: 5/7
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dejounte Murray
|19
|4
|6
|1
|1
|Saddiq Bey
|18
|7
|1
|0
|1
|Zion Williamson
|18
|4
|3
|0
|0
|Derik Queen
|13
|3
|1
|0
|1
|Jeremiah Fears
|12
|2
|5
|2
|1
Três pontos: 9/29 (31%) / Bey: 4/6
(48-27) New York Knicks 100 x 111 Oklahoma City Thunder (59-16)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|32
|5
|5
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|15
|18
|2
|1
|0
|Josh Hart
|15
|6
|3
|2
|0
|Mikal Bridges
|15
|1
|1
|4
|0
|O.G Anunoby
|10
|0
|3
|1
|0
Três pontos: 15/36 (42.9%) / Hart: 5/7
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|30
|3
|4
|1
|0
|Jalen Williams
|22
|1
|2
|1
|0
|Chet Holmgren
|16
|9
|2
|1
|0
|Lu Dort
|12
|2
|1
|2
|0
|Ajay Mitchell
|8
|4
|5
|0
|0
Três pontos: 10/28 (35.7%) / Mitchell: 2/2
