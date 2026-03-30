Nikola Jokic domina, Nuggets vence e Warriors vai para o play-in

Rodada deste domingo ainda contou com mais oito partidas

Nikola Jokic Nuggets Warriors Fonte: Reprodução / X

O Denver Nuggets superou o Golden State Warriors nesse domingo (29) com mais uma atuação dominante de Nikola Jokic. A partida foi tão fácil quanto o placar de 116 a 93 pode indicar? Não necessariamente. Mas bastou que o time do Colorado apertasse um pouco o ritmo, que a desfalcada equipe de San Francisco se entregou por completo no último quarto.

Continua após a publicidade

O momento da dupla Nikola Jokic e Jamal Murray segue enorme. Dessa vez, os dois não entregaram números tão mirabolantes, mas ainda assim foram determinantes para o triunfo de sua equipe. O sérvio agora é o pivô com mais jogos de 25 pontos, 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de três e 90% nos lances livres na história da NBA. O canadense é o terceiro jogador com mais pontos nesse mês de março que se encerram em breve.

Vitória importante para um Denver Nuggets que segue na quarta posição do Oeste. Por um lado, a vantagem aumentou para Minnesota Timberwolves e Houston Rockets, que agora estão há dois jogos de distância. Enquanto isso, a perseguição ao Los Angeles Lakers pela terceira posição segue firme. São seis vitórias seguidas para o time atualmente. Na quarta-feira (1) a equipe enfrenta o Utah Jazz em Salt Lake City.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a combinação de resultados garantiu que o Golden State Warriors jogará o play-in da temporada 2025/26. Ainda pior? Eles provavelmente terão que jogar a partida entre nono e décimo colocado, que já pode eliminar ainda no primeiro jogo da repescagem. Com 36 vitórias em 75 jogos, a equipe ocupa o 10° lugar. Também na quarta, recebem o San Antonio Spurs no Chase Center.

Escalações

Denver esteve praticamente completo para o jogo deste domingo. A única baixa foi o ala-pivô Aaron Gordon, que tem sido poupado ocasionalmente com um problema na panturrilha. Assim, o quinteto titular de David Adelman para Nuggets x Warriors teve: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Peyton Watson e Nikola Jokic.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Golden State segue com baixas importantes. Stephen Curry e Al Horford seguem fora em alguns jogos. Espera-se, aliás, que ambos sejam reavaliados em breve. Além disso, obviamente, Jimmy Butler e Moses Moody estão fora da temporada. Will Richard também não jogou. O quinteto titular de Steve Kerr contou com: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gui Santos, Draymond Green e Kristaps Porzingis.

Destaques

O primeiro tempo não foi apenas equilibrado. É justo dizer que Golden State teve o controle em grande parte do tempo. Novamente, Kristaps Porzingis começou o Warriors x Nuggets com força, superando Nikola Jokic com seu espaçamento e bolas de três. Também foi um começo muito sólido para Draymond Green, jogando muito bem na defesa e contribuindo no ataque. Denver lhe dava espaço para arremessar e ele punia.

Continua após a publicidade

Os donos da casa claramente jogaram com muita desatenção. A defesa foi muito ruim, sobretudo, fora da bola nos primeiros 24 minutos. Golden State tinha espaço do perímetro e o capitalizava ainda mais com passes para perto da cesta, onde nomes como Gary Payton II e Gui Santos estavam cortando sempre e produzindo pontos.

Nikola Jokic até estava agressivo, mas o ataque de Denver foi coletivamente pobre. Muita inconstância de vários dos arremessadores da equipe, incluindo Jamal Murray que não começou bem. Ainda assim, alguns momentos em que o ataque funcionava fizeram o placar ficar próximo, especialmente pela falta de poder de fogo do rival sem Curry.

Continua após a publicidade

Golden State terminou o primeiro tempo na frente, mas apenas por 53 a 46, contando com uma sequência final de Denver que diminuiu a diferença de um jogo que chegou a estar em 13 pontos de distância.

Leia mais!

Mas no segundo tempo, a equipe do Colorado virou a chave. Nikola Jokic voltou disposto a mudar os rumos do jogo, marcando dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências somente no terceiro período. Ele converteu duas bolas triplas e alguns arremessos contestados em meio a boa defesa de Golden State.

Continua após a publicidade

Quem também cresceu no terceiro quarto foram os coadjuvantes. Peyton Watson e Tim Hardaway Jr passaram a castigar a defesa rival com movimentações que geravam bons arremessos. Foi uma mudança total de ritmo para um time da casa que anotou 40 pontos no terceiro período, contra apenas 21 dos rivais.

O Warriors até viu Brandin Podziemski ganhar ritmo no terceiro quarto, mas isso se confundiu em alguns momentos. O armador ficou confiante e deixou de passar a bola em algumas posses. Uma muito marcante ocorreu quando Porzingis estava livre no perímetro e o jogador preferiu uma infiltração que virou turnover. Do outro lado, Jokic criou um bom arremesso para Julian Strawther na zona morta. De’Anthony Melton foi outro que esteve muito abaixo.

Continua após a publicidade

Por fim, Golden State simplesmente não conseguiu responder a um Denver mais concentrado e executando seu plano ofensivamente. No último quarto, um par de arremessos de Jamal Murray resolveu a partida quando os visitantes ainda buscavam uma reação. Assim, o Nuggets de Nikola Jokic venceu o Warriors.

(36-39) Golden State Warriors 93 x 116 Denver Nuggets (48-28)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandin Podziemski 23 5 2 2 1
Kristaps Porzingis 23 3 2 1 0
Gary Payton II 16 5 1 0 0
Draymond Green 13 4 8 1 0
Gui Santos 9 10 3 1 0

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Porzingis: 5/5

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 25 15 8 1 0
Jamal Murray 20 6 7 2 1
Tim Hardaway Jr. 16 3 2 2 0
Bruce Brown 15 1 0 2 0
Peyton Watson 10 6 5 0 1

Três pontos: 19/40 (47.5%) / Jokic: 4/8

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Warriors de Gui Santos, a rodada desse domingo contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.

(39-36) Los Angeles Clippers 127 x 113 Milwaukee Bucks (29-45)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bennedict Mathurin 28 6 1 0 0
John Collins 22 3 3 0 1
Kawhi Leonard 20 8 2 0 0
Darius Garland 15 2 11 2 0
Derrick Jones Jr. 13 4 0 2 1

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Leonard: 4/7

Continua após a publicidade

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gary Trent Jr. 36 2 4 2 0
Taurean Prince 18 6 8 2 1
AJ Green 15 3 3 2 0
André Jackson Jr. 13 6 0 2 0
Cormac Ryan 13 0 0 1 0

Três pontos: 20/44 (45.5%) / Trent: 9/15

Continua após a publicidade

(50-24) Boston Celtics 114 x 99 Charlotte Hornets (39-36)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jayson Tatum 32 5 8 0 1
Payton Pritchard 28 6 6 1 0
Neemias Queta 17 8 1 1 1
Baylor Scheierman 14 1 3 0 0
Ron Harper Jr. 7 3 1 1 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Tatum: 5/10

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 19 4 3 1 0
Miles Bridges 14 2 2 0 0
Brandon Miller 13 6 4 0 0
Kon Knueppel 13 4 2 0 0
Sion James 11 2 4 0 0

Três pontos: 12/43 (27.9%) / James: 3/6

Continua após a publicidade

(19-57) Sacramento Kings 99 x 116 Brooklyn Nets (18-57)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Carter 20 8 5 1 0
Nique Clifford 17 7 2 0 0
Precious Achiuwa 16 8 1 1 0
DaQuan Jeffries 14 2 0 2 0
Maxime Raynaud 13 8 2 1 0

Três pontos: 10/32 (31.3%) / McDermott: 4/8

Continua após a publicidade

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ochai Agbaji 18 1 0 0 0
Nolan Traoré 17 3 6 1 0
Drake Powell 16 2 2 1 0
Noah Clowney 15 7 1 2 2
Nic Claxton 10 7 3 0 1

Três pontos: 17/41 (41.5%) / Powell: 4/6

Continua após a publicidade

(39-36) Miami Heat 118 x 135 Indiana Pacers (17-58)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyler Herro 31 3 4 0 0
Jaime Jaquez  Jr. 17 8 2 0 0
Bam Adebayo 15 12 3 0 1
Andrew Wiggins 15 6 5 2 2
Pelle Larsson 15 5 3 0 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Herro: 5/13

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 30 11 6 1 0
Micah Potter 21 5 0 0 0
Kobe Brown 18 4 5 1 1
Andrew Nembhard 15 3 10 0 0
T.J McConnell 15 2 9 0 1

Três pontos: 18/39 (46.2%) / Potter: 5/6

Continua após a publicidade

(39-35) Orlando Magic 87 x 139 Toronto Raptors (42-32)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 17 3 2 0 0
Jalen Suggs 13 4 5 1 1
Tristan Da Silva 12 3 0 0 0
Paolo Banchero 9 5 3 0 0
Jett Howard 9 0 0 0 0

Três pontos: 9/38 (23.7%) / Bane: 2/4

Continua após a publicidade

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 24 3 3 3 0
Scottie Barnes 23 5 15 3 0
Sandro Mamukelashvilli 19 4 0 3 0
AJ Lawson 14 2 2 3 0
Jamal Shead 12 2 10 3 0

Três pontos: 13/29 (44.8%) / Lawson: 4/6

Continua após a publicidade

(17-57) Washington Wizards 88 x 123 Portland Trail Blazers (38-38)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Will Riley 14 1 1 2 0
Bub Carrington 11 2 4 1 0
Justin Champagnie 10 2 1 0 1
Tristan Vukcevic 10 2 0 1 1
Julian Reese 8 13 4 1 0

Três pontos: 5/22 (22.7%) / Vukcevic: 2/3

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Toumani Camara 23 7 1 3 0
Scoot Henderson 21 3 7 0 0
Donovan Clingan 20 7 5 2 0
Jrue Holiday 11 1 2 0 0
Matisse Thybulle 10 5 2 0 1

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Camara: 4/9

Continua após a publicidade

(45-29) Houston Rockets 134 x 102 New Orleans Pelicans (25-51)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alperen Sengun 36 13 7 3 3
Kevin Durant 20 4 6 1 0
Jabari Smith Jr. 20 4 3 0 2
Tari Eason 15 8 1 1 0
Amen Thompson 14 8 5 3 0

Três pontos: 18/44 (40.9%) / Sengun: 5/7

Continua após a publicidade

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dejounte Murray 19 4 6 1 1
Saddiq Bey 18 7 1 0 1
Zion Williamson 18 4 3 0 0
Derik Queen 13 3 1 0 1
Jeremiah Fears 12 2 5 2 1

Três pontos: 9/29 (31%) / Bey: 4/6

Continua após a publicidade

(48-27) New York Knicks 100 x 111 Oklahoma City Thunder (59-16)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 32 5 5 0 0
Karl-Anthony Towns 15 18 2 1 0
Josh Hart 15 6 3 2 0
Mikal Bridges 15 1 1 4 0
O.G Anunoby 10 0 3 1 0

Três pontos: 15/36 (42.9%) / Hart: 5/7

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 30 3 4 1 0
Jalen Williams 22 1 2 1 0
Chet Holmgren 16 9 2 1 0
Lu Dort 12 2 1 2 0
Ajay Mitchell 8 4 5 0 0

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Mitchell: 2/2

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.