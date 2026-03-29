Joel Embiid decide e 76ers bate Hornets em confronto direto

Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets fizeram um grande jogo, que no fim foi decidido por jogadas decisivas de Joel Embiid e Paul George. A partida valia muito para ambos, um duelo decisivo nas busca por escapar do play-in e ficar com uma das últimas vagas diretas do Leste. Prevaleceu a experiência do time visitante em Charlotte, com um final de jogo eletrizante.
Joel Embiid continua sendo um grande carrasco do Hornets com o 76ers. Para se ter uma noção, o pivô venceu 21 de 22 partidas enfrentando o rival na NBA. Paul George também foi outro destaque e alcançou uma marca interessante. Ele é o terceiro atleta com mias jogos de quatro roubos e quatro bolas de três na história da liga. Só está abaixo de Stephen Curry e James Harden.
O Philadelphia 76ers chegou a sua sétima vitória nos últimos dez jogos. Isso é ótimo, tendo em vista que Embiid e George voltaram de lesão há um jogo atrás e Tyrese Maxey só retornou hoje. Assim, a franquia se mantém forte na briga por uma vaga direta, com 41 vitórias em 74 partidas e a sétima posição do Leste. O próximo jogo também é bem importante: Miami Heat, na Flórida na próxima segunda-feira (30).
Enquanto isso, a sequência de cinco vitórias seguidas do Charlotte Hornets chegou ao fim. Apesar da incrível arrancada nas últimas semanas, a derrota gera um balanço devastador na tabela. Uma vitória os colocaria em sétimo, mas a derrota os levou ao décimo posto, com 39 triunfos em 74 partidas. Já neste domingo, adversário duríssimo: Boston Celtics.
Escalações
A única baixa em Charlotte foi o ala Tidjane Salaun. Assim, a equipe esteve com sua rotação habitual completa. O quinteto titular de Charles Lee teve: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.
Pelo lado de Philadelphia, a grande novidade foi o retorno de Tyrese Maxey, que havia perdido os últimos dez jogos. A única baixa atual do elenco é o calouro Johni Broome. Assim, Nick Nurse escalou seu quinteto ideal para 76ers x Hornets com: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Paul George, Dominick Barlow e Joel Embiid.
Destaques
Jogando em casa, com um clima de pós-temporada, Charlotte tomou conta do ritmo do jogo, por pelo menos dois quartos e meio. A equipe teve várias “explosões” ofensivas nesse meio tempo, algumas lideranças de mais de dez pontos. Porém, o time sempre esbarrava nas respostas do rival.
Brandon Miller foi o mais eficiente no começo da partida. Afinal, marcou 16 de seus 29 pontos ainda no primeiro quarto. Joel Embiid respondeu do outro lado, para equilibrar o 76ers x Hornets. O pivô fez 14 de seus 29 pontos no primeiro período.
Mas Charlotte voltou muito bem para o segundo quarto e voltou a abrir vantagem no placar. Porém, foi o momento de Tyrese Maxey responder, com 13 pontos no período. Por fim, a vantagem que chegou a ser de 13 pontos em determinado momento, acabou em apenas duas posses de bola no intervalo. As defesas até ali não estavam inspiradas, mas havia muito mérito para ambos os ataques.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (15/03/2026)
- Limitando Jayson Tatum, Timberwolves bate Celtics e quebra tabu
- Victor Wembanyama dá show e Spurs atropela Heat
No começo do terceiro período, outra grande sequência dos donos da casa. Brandon Miller voltou a converter arremessos e os rebotes ofensivos de Moussa Diabate castigaram o rival. Uma corrida de 17 a 2 para abrir o quarto, 86 a 71 no placar e uma vantagem confortável. Porém, foi exatamente ai que a partida mudou de vez.
Foram grandes momentos, acima de tudo, para Paul George e o calouro V.J Edgecombe. Uma grande sequência defensiva e ofensiva da dupla voltou a colocar o placar em apenas cinco pontos ao fim do terceiro quarto.
A sequência do 76ers durou até o começo do último quarto. O ataque de Charlotte não começou bem e até o veterano Andre Drummond ficou marcado por bons minutos defensivos. Duas enterradas brutais de Tyrese Maxey sobre Miles Bridges e Kelly Oubre Jr sobre Moussa Diabate, viraram a partida para Philadelphia.
Daí até o fim, muita oscilação no placar e grandes jogadas de ambos os lados. Kon Knueppel e LaMelo Ball tiveram ótima sequência conjunta para colocar Charlotte em vantagem. Mas no fim, um turnover do armador começou os problemas que não seriam resolvidos para os donos da casa.
A equipe não conseguiu criar bons arremessos e foi punida com uma incrível bola tripla de Paul George na zona morta. Depois disso, Charlotte até conseguiu replicar a posse do rival e gerar um arremesso para Brandon Miller. Porém, Joel Embiid apareceu com uma grande recuperação para o toco. LaMelo teve mais uma chance e desperdiçou. O time visitante venceu.
(41-33) Philadelphia 76ers 118 x 114 Charlotte Hornets (39-35)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Joel Embiid
|29
|6
|2
|0
|2
|Paul George
|26
|13
|2
|4
|1
|Tyrese Maxey
|26
|7
|8
|1
|1
|V.J Edgecombe
|13
|5
|3
|0
|0
|Kelly Oubre Jr.
|9
|5
|0
|1
|0
Três pontos: 16/34 (47.1%) / George: 4/11
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|29
|8
|0
|0
|0
|LaMelo Ball
|20
|3
|8
|1
|0
|Coby White
|16
|4
|2
|1
|0
|Kon Knueppel
|11
|11
|2
|0
|0
|Moussa Diabate
|10
|11
|2
|1
|0
Três pontos: 17/55 (30.9%) / Miller: 5/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do 76ers de Joel Embiid sobre o Hornets de LaMelo Ball, a rodada desse sábado ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros duelos.
(56-18) San Antonio Spurs 127 x 95 Milwaukee Bucks (29-44)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|23
|15
|6
|2
|1
|Stephon Castle
|22
|10
|10
|0
|0
|Keldon Johnson
|16
|0
|5
|1
|0
|Devin Vassell
|16
|4
|1
|3
|1
|De’Aaron Fox
|12
|2
|6
|1
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Vassell: 4/7
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gary Trent Jr.
|18
|1
|2
|2
|0
|Myles Turner
|15
|6
|1
|1
|2
|Ousmane Dieng
|12
|6
|5
|4
|0
|Ryan Rollins
|12
|1
|4
|1
|1
|Jericho Sims
|10
|10
|2
|0
|0
Três pontos: 14/46 (30.4%) / Turner: 4/9
(54-20) Detroit Pistons 109 x 87 Minnesota Timberwolves (45-29)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tobias Harris
|18
|4
|4
|1
|3
|Daniss Jenkins
|13
|8
|4
|0
|0
|Ron Holland II
|13
|2
|0
|2
|2
|Paul Reed
|12
|7
|3
|1
|1
|Jalen Duren
|10
|13
|5
|0
|1
Três pontos: 10/26 (38.5%) / Robinson: 2/4
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donte DiVincenzo
|22
|3
|2
|0
|2
|Rudy Gobert
|14
|12
|0
|0
|1
|Julius Randle
|11
|8
|4
|0
|1
|Jaylen Clark
|9
|4
|0
|0
|0
|Terrence Shannon Jr.
|8
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 9/43 (20.9%) / DiVincenzo: 5/14
(19-56) Sacramento Kings 113 x 123 Atlanta Hawks (42-33)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|22
|4
|3
|0
|0
|Maxime Raynaud
|18
|10
|0
|1
|0
|Precious Achiuwa
|16
|6
|2
|2
|0
|DaQuan Jeffries
|15
|3
|1
|0
|0
|Malik Monk
|10
|2
|7
|1
|0
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Plowden: 4/8
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|27
|5
|8
|4
|0
|Jalen Johnson
|26
|5
|10
|1
|0
|C.J McCollum
|22
|4
|5
|1
|0
|Jock Landale
|19
|13
|4
|0
|2
|Zaccharie Risacher
|13
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Alexander-Walker: 4/9
(29-45) Chicago Bulls 124 x 125 Memphis Grizzlies (25-49)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|29
|10
|3
|1
|3
|Collin Sexton
|26
|1
|2
|2
|0
|Josh Giddey
|18
|13
|10
|2
|3
|Tre Jones
|19
|9
|6
|2
|0
|Lachlan Olbrich
|8
|7
|2
|0
|1
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Sexton: 3/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|24
|9
|4
|4
|0
|Tyler Burton
|18
|5
|3
|1
|1
|Jahmai Maschack
|17
|2
|2
|1
|0
|DeJon Jarreau
|14
|2
|3
|1
|2
|Rayan Rupert
|14
|4
|2
|2
|0
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Burton: 3/7
(21-54) Utah Jazz 109 x 134 Phoenix Suns (41-33)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyle Filipowski
|26
|9
|3
|2
|0
|Brice Sensabaugh
|26
|2
|2
|0
|0
|Sviatoslav Mykhailiuk
|14
|2
|1
|1
|0
|Ace Bailey
|13
|6
|2
|0
|3
|Kennedy Chandler
|11
|3
|8
|0
|0
Três pontos: 10/23 (43.5%) / Mykhailiuk: 4/5
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Green
|31
|6
|3
|0
|0
|Devin Booker
|26
|3
|8
|1
|1
|Grayson Allen
|19
|3
|3
|2
|0
|Oso Ighodaro
|13
|8
|2
|0
|1
|Khaman Maluach
|12
|9
|0
|0
|2
Três pontos: 17/53 (32.1%) / Green: 5/11
