Victor Wembanyama dá show e Spurs atropela Heat

Victor Wembanyama teve mais uma atuação dominante e o San Antonio Spurs segue totalmente embalado ao superar o Miami Heat. Aliás, não foi apenas uma mera vitória, foi um “atropelo”, sobretudo considerando que o jogo foi na Flórida. O time da casa, mesmo contando com alguns retornos importantes em seu elenco para essa partida, não esteve a altura do desafio texano.
O nível que Victor Wembanyama segue demonstrando nos últimos jogos é surreal. Afinal, o francês chegou ao seu 15° desempenho de pelo menos cinco tocos em 2025/26. Para se ter uma noção, os três próximos jogadores da lista somam 13. O francês também chegou ao seu quarto jogo com pelo menos 25 pontos, 15 rebotes e cinco tocos na temporada. Essa é a maior marca da NBA desde que Tim Duncan fez o mesmo em 2001/02.
O San Antonio Spurs também não para de vencer. Essa foi a sexta vitória consecutiva. Mas não para por aí, afinal, a equipe venceu 16 de seus últimos 18 compromissos. Fase enorme que isolou a equipe na vice-liderança do Oeste, ainda com alguma chance de tentar buscar a liderança do Oklahoma City Thunder. São 54 vitórias em 72 jogos. Na quarta-feira (25) visitam o Memphis Grizzlies no Tennessee.
Enquanto isso, o Miami Heat vive um mundo de extremos. Afinal, a equipe vinha de uma sequência super positiva de sete vitórias seguidas. No entanto, isso se deu lugar a cinco jogos sem vitórias desde então. O time da Flórida tem perdido terreno de forma perigosa e está na nona posição do Leste com 38 triunfos em 72 partidas. Também na quarta, visitam o Cleveland Cavaliers em Ohio.
Escalações
Mitch Johnson chegou a Flórida sem baixas para seu elenco em San Antonio. Então, pôde escalar o que tinha de melhor, o que inclui o retorno de Stephon Castle. O ala-armador jogou ao lado de De’Aaron Fox, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama em Spurs x Heat.
Miami também tinha jogadores retornando. Afinal, nomes como Andrew Wiggins e Jaime Jaquez Jr jogaram. Mas ainda havia uma indefinição sobre qual seria o time titular. Por fim, Norman Powell ficou no banco mais uma vez e o quinteto de Erik Spoelstra contou com: Davion Mitchell, Tyler Herro, Pelle Larsson, Andrew Wiggins e Bam Adebayo.
Destaques
Só houve alguma competitividade durante o primeiro quarto entre o Heat de Bam Adebayo e o Spurs de Victor Wembanyama. Foi o momento em que o forte ritmo ofensivo de Miami melhor se sustentou em quadra. O pivô somou oito pontos, com duas bolas de três e foi acompanhado por mais oito de Tyler Herro.
Mas era San Antonio que ainda liderou o placar em grande parte do período. De’Aaron Fox começou muito quente, e muitos arremessadores também. Casos de Devin Vassell e Harrison Barnes por exemplo. A maior discrepância porém, veio com os ótimos minutos de Dylan Harper e Keldon Johnson comandando o banco de reservas e abrindo uma vantagem de sete pontos.
Foi aí que o show de Victor Wembanyama começou. Em oito minutos na quadra durante o segundo período, marcou 11 pontos, acertou quatro de cinco arremessos e isso incluiu um incrível toco sobre Norman Powell, daqueles que só o francês consegue. Um quarto que já foi totalmente favorável a San Antonio se transformou em uma liderança de 18 pontos no intervalo.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (15/03/2026)
- Limitando Jayson Tatum, Timberwolves bate Celtics e quebra tabu
- LeBron James bate recorde e Lakers vence Magic no fim
Mas ainda havia mais para Victor Wembanyama em Spurs x Heat. O pivô voltou do intervalo com mais nove pontos, oito rebotes e dois tocos. Duas jogadas em particular, foram inacreditáveis.
Na primeira, defendeu muito bem em espaço forçando um turnover de Andrew Wiggins. Então, ele acelerou em transição, mas recebeu um passe ruim que quase saiu da quadra. O craque salvou a posse de bola, descolou um passe para De’Aaron Fox que estava na zona morta. Ai foi só esperar a infiltração do armador e conferir na ponte-aérea.
Depois disso, fez uma infiltração incrível, derrubando Norman Powell e conseguindo uma incrível finalização no garrafão. Enquanto isso, o jogo descambava de vez em favor do time texano. Stephon Castle teve um grande retorno e se fez presente no terceiro período. A vantagem chegou a ser de 30 pontos e o jogo não voltou a ser competitivo em nenhum momento.
O destaque negativo de Miami voltou a ser uma defesa frágil, que não consegue sustentar o próprio ritmo ofensivo. Com Bam Adebayo bem marcado por Victor Wembanyama, o Heat até contou com boas pontuações de Tyler Herro e Norman Powell contra o Spurs, mas segue não conseguindo ter grande impacto coletivo da dupla. Os minutos dos dois juntos são problemáticos.
Por outro lado, em meio a uma crise do Heat, o Spurs de Victor Wembanyama não para de crescer.
(54-18) San Antonio Spurs 136 x 111 Miami Heat (38-34)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|26
|15
|4
|0
|5
|Dylan Harper
|21
|4
|6
|0
|2
|Keldon Johnson
|21
|6
|1
|0
|0
|Stephon Castle
|19
|7
|6
|2
|0
|De’Aaron Fox
|14
|3
|6
|1
|0
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Barnes: 4/7
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|21
|4
|2
|0
|0
|Tyler Herro
|18
|5
|2
|0
|1
|Bam Adebayo
|18
|3
|4
|1
|0
|Andrew Wiggins
|9
|3
|1
|2
|1
|Kasparas Jakucionis
|8
|6
|5
|2
|1
Três pontos: 16/52 (30.8%) / Powell: 4/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Heat de Bam Adebayo, a rodada dessa segunda contou com mais nove partidas. Então, confira resultados e estatísticas desses outros duelos.
(46-26) Los Angeles Lakers 110 x 113 Detroit Pistons (52-19)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|32
|7
|6
|3
|0
|Austin Reaves
|24
|2
|5
|0
|1
|Deandre Ayton
|13
|10
|0
|1
|0
|LeBron James
|12
|9
|10
|0
|1
|Jaxson Hayes
|11
|3
|1
|2
|4
Três pontos: 8/29 (27.6%) / Doncic: 3/13
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daniss Jenkins
|30
|4
|8
|0
|0
|Jalen Duren
|20
|11
|3
|0
|0
|Tobias Harris
|14
|7
|5
|1
|2
|Duncan Robinson
|12
|0
|2
|0
|0
|Caris LeVert
|8
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 11/26 (42.3%) / Jenkins: 4/5
(16-56) Indiana Pacers 128 x 126 Orlando Magic (38-33)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|37
|6
|1
|2
|2
|Jarace Walker
|20
|5
|2
|0
|0
|Aaron Nesmith
|19
|2
|2
|0
|1
|Andrew Nembhard
|13
|7
|14
|0
|0
|T.J McConnell
|13
|0
|6
|2
|0
Três pontos: 16/35 (45.7%) / Nesmith: 5/8
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|39
|4
|6
|1
|o
|Tristan Da Silva
|21
|3
|5
|2
|0
|Desmond Bane
|17
|6
|7
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|17
|5
|2
|1
|0
|Jett Howard
|10
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 12/34 (35.3%) / Banchero: 4/9
(57-15) Oklahoma City Thunder 123 x 103 Philadelphia 76ers (39-33)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|22
|5
|5
|1
|2
|Jalen Williams
|18
|4
|6
|0
|0
|Jaylin Williams
|18
|8
|4
|0
|1
|Chet Holmgren
|17
|9
|4
|0
|5
|Jared McCain
|13
|1
|2
|0
|0
Três pontos: 18/41 (43.9%) / Williams: 5/7
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|V.J Edgecombe
|35
|6
|4
|1
|0
|Trendon Watford
|15
|6
|4
|0
|0
|MarJon Beauchamp
|13
|6
|2
|2
|0
|Cameron Payne
|10
|2
|6
|2
|0
|Justin Edwards
|8
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 17/46 (37%) / Edgecombe: 7/15
(24-47) Memphis Grizzlies 107 x 146 Atlanta Hawks (40-32)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|G.G Jackson II
|26
|3
|0
|0
|0
|Tyler Burton
|20
|8
|1
|1
|0
|Ty Jerome
|17
|1
|4
|2
|1
|Walter Clayton Jr.
|16
|1
|6
|1
|1
|Olivier Maxence-Prosper
|8
|3
|1
|4
|0
Três pontos: 14/43 (32.6%) / Clayton: 4/12
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|26
|2
|6
|1
|0
|Jonathan Kuminga
|16
|5
|3
|1
|0
|Onyeka Okongwu
|16
|5
|2
|2
|1
|C.J McCollum
|15
|4
|9
|1
|0
|Dyson Daniels
|12
|5
|4
|1
|1
Três pontos: 25/54 (46.3%) / Kuminga: 4/6
(43-28) Houston Rockets 124 x 132 Chicago Bulls (29-42)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|40
|7
|5
|0
|0
|Alperen Sengun
|33
|13
|10
|2
|2
|Amen Thompson
|23
|3
|1
|2
|2
|Reed Sheppard
|13
|5
|6
|2
|2
|Jabari Smith Jr.
|6
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 11/41 (26.8%) / Durant: 5/10
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|25
|4
|2
|3
|0
|Matas Buzelis
|23
|4
|1
|0
|0
|Leonard Miller
|17
|9
|3
|0
|0
|Josh Giddey
|15
|7
|13
|2
|1
|Tre Jones
|15
|5
|6
|2
|0
Três pontos: 19/38 (50%) / Buzelis: 5/9
(40-31) Toronto Raptors 143 x 127 Utah Jazz (21-51)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|27
|2
|6
|0
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|23
|4
|2
|5
|1
|Ja’Kobe Walter
|21
|5
|2
|1
|1
|Scottie Barnes
|20
|7
|10
|1
|1
|Jamal Shead
|7
|1
|15
|0
|0
Três pontos: 20/37 (54.1%) / Walter: 6/8
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|37
|6
|3
|0
|2
|Brice Sensabaugh
|24
|5
|1
|1
|0
|John Konchar
|19
|3
|1
|0
|1
|Oscar Tshiebwe
|16
|7
|2
|1
|2
|Kennedy Chandler
|13
|5
|9
|3
|0
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Bailey: 7/10
(34-38) Golden State Warriors 137 x 131 Dallas Mavericks (23-49)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Moses Moody
|23
|3
|3
|3
|2
|Kristaps Porzingis
|22
|7
|5
|1
|0
|Brandin Podziemski
|20
|10
|6
|1
|1
|Gary Payton II
|17
|4
|3
|2
|0
|Gui Santos
|16
|6
|5
|2
|1
Três pontos: 17/47 (36.2%) / Richard: 4/4
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|32
|4
|9
|2
|0
|Daniel Gafford
|20
|7
|5
|1
|1
|Naji Marshall
|16
|6
|7
|1
|0
|Max Christie
|15
|2
|1
|2
|1
|Klay Thompson
|15
|1
|1
|1
|1
Três pontos: 16/36 (44.4%) / Thompson: 5/9
(17-55) Brooklyn Nets 99 x 134 Portland Trail Blazers (36-37)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyson Etienne
|18
|1
|4
|1
|0
|Ziaire Williams
|16
|4
|1
|2
|0
|Josh Minott
|15
|5
|1
|2
|0
|Chaney Johnson
|12
|5
|3
|0
|0
|Jalen Wilson
|11
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 8/29 (27.6%) / Etienne: 4/7
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Toumani Camara
|35
|3
|3
|2
|0
|Deni Avdija
|18
|5
|2
|1
|0
|Kris Murray
|16
|5
|5
|0
|0
|Scoot Henderson
|13
|3
|4
|4
|0
|Donovan Clingan
|7
|15
|0
|0
|7
Três pontos: 18/38 (47.4%) / Camara: 9/11
(29-42) Milwaukee Bucks 96 x 129 Los Angeles Clippers (36-36)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gary Trent Jr.
|20
|1
|1
|0
|0
|AJ Green
|15
|1
|2
|0
|0
|Ryan Rollins
|13
|4
|7
|2
|1
|Pete Nance
|11
|6
|2
|0
|1
|Bobby Portis
|11
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Trent: 6/10
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|28
|5
|3
|3
|1
|Brook Lopez
|19
|3
|3
|1
|2
|Kobe Sanders
|19
|3
|4
|1
|1
|Darius Garland
|15
|2
|6
|1
|0
|Jordan Miller
|10
|4
|4
|0
|0
Três pontos: 17/39 (43.6%) / Lopez: 5/6
