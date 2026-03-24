Victor Wembanyama dá show e Spurs atropela Heat

Rodada dessa segunda contou com mais nove partidas

Victor Wembanyama Spurs Heat

Victor Wembanyama teve mais uma atuação dominante e o San Antonio Spurs segue totalmente embalado ao superar o Miami Heat. Aliás, não foi apenas uma mera vitória, foi um “atropelo”, sobretudo considerando que o jogo foi na Flórida. O time da casa, mesmo contando com alguns retornos importantes em seu elenco para essa partida, não esteve a altura do desafio texano.

O nível que Victor Wembanyama segue demonstrando nos últimos jogos é surreal. Afinal, o francês chegou ao seu 15° desempenho de pelo menos cinco tocos em 2025/26. Para se ter uma noção, os três próximos jogadores da lista somam 13. O francês também chegou ao seu quarto jogo com pelo menos 25 pontos, 15 rebotes e cinco tocos na temporada. Essa é a maior marca da NBA desde que Tim Duncan fez o mesmo em 2001/02.

O San Antonio Spurs também não para de vencer. Essa foi a sexta vitória consecutiva. Mas não para por aí, afinal, a equipe venceu 16 de seus últimos 18 compromissos. Fase enorme que isolou a equipe na vice-liderança do Oeste, ainda com alguma chance de tentar buscar a liderança do Oklahoma City Thunder. São 54 vitórias em 72 jogos. Na quarta-feira (25) visitam o Memphis Grizzlies no Tennessee.

Enquanto isso, o Miami Heat vive um mundo de extremos. Afinal, a equipe vinha de uma sequência super positiva de sete vitórias seguidas. No entanto, isso se deu lugar a cinco jogos sem vitórias desde então. O time da Flórida tem perdido terreno de forma perigosa e está na nona posição do Leste com 38 triunfos em 72 partidas. Também na quarta, visitam o Cleveland Cavaliers em Ohio.

Escalações

Mitch Johnson chegou a Flórida sem baixas para seu elenco em San Antonio. Então, pôde escalar o que tinha de melhor, o que inclui o retorno de Stephon Castle. O ala-armador jogou ao lado de De’Aaron Fox, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama em Spurs x Heat.

Miami também tinha jogadores retornando. Afinal, nomes como Andrew Wiggins e Jaime Jaquez Jr jogaram. Mas ainda havia uma indefinição sobre qual seria o time titular. Por fim, Norman Powell ficou no banco mais uma vez e o quinteto de Erik Spoelstra contou com: Davion Mitchell, Tyler Herro, Pelle Larsson, Andrew Wiggins e Bam Adebayo.

Destaques

Só houve alguma competitividade durante o primeiro quarto entre o Heat de Bam Adebayo e o Spurs de Victor Wembanyama. Foi o momento em que o forte ritmo ofensivo de Miami melhor se sustentou em quadra. O pivô somou oito pontos, com duas bolas de três e foi acompanhado por mais oito de Tyler Herro.

Mas era San Antonio que ainda liderou o placar em grande parte do período. De’Aaron Fox começou muito quente, e muitos arremessadores também. Casos de Devin Vassell e Harrison Barnes por exemplo. A maior discrepância porém, veio com os ótimos minutos de Dylan Harper e Keldon Johnson comandando o banco de reservas e abrindo uma vantagem de sete pontos.

Foi aí que o show de Victor Wembanyama começou. Em oito minutos na quadra durante o segundo período, marcou 11 pontos, acertou quatro de cinco arremessos e isso incluiu um incrível toco sobre Norman Powell, daqueles que só o francês consegue. Um quarto que já foi totalmente favorável a San Antonio se transformou em uma liderança de 18 pontos no intervalo.

Mas ainda havia mais para Victor Wembanyama em Spurs x Heat. O pivô voltou do intervalo com mais nove pontos, oito rebotes e dois tocos. Duas jogadas em particular, foram inacreditáveis.

Na primeira, defendeu muito bem em espaço forçando um turnover de Andrew Wiggins. Então, ele acelerou em transição, mas recebeu um passe ruim que quase saiu da quadra. O craque salvou a posse de bola, descolou um passe para De’Aaron Fox que estava na zona morta. Ai foi só esperar a infiltração do armador e conferir na ponte-aérea.

Depois disso, fez uma infiltração incrível, derrubando Norman Powell e conseguindo uma incrível finalização no garrafão. Enquanto isso, o jogo descambava de vez em favor do time texano. Stephon Castle teve um grande retorno e se fez presente no terceiro período. A vantagem chegou a ser de 30 pontos e o jogo não voltou a ser competitivo em nenhum momento.

O destaque negativo de Miami voltou a ser uma defesa frágil, que não consegue sustentar o próprio ritmo ofensivo. Com Bam Adebayo bem marcado por Victor Wembanyama, o Heat até contou com boas pontuações de Tyler Herro e Norman Powell contra o Spurs, mas segue não conseguindo ter grande impacto coletivo da dupla. Os minutos dos dois juntos são problemáticos.

Por outro lado, em meio a uma crise do Heat, o Spurs de Victor Wembanyama não para de crescer.

(54-18) San Antonio Spurs 136 x 111 Miami Heat (38-34)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 26 15 4 0 5
Dylan Harper 21 4 6 0 2
Keldon Johnson 21 6 1 0 0
Stephon Castle 19 7 6 2 0
De’Aaron Fox 14 3 6 1 0

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Barnes: 4/7

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 21 4 2 0 0
Tyler Herro 18 5 2 0 1
Bam Adebayo 18 3 4 1 0
Andrew Wiggins 9 3 1 2 1
Kasparas Jakucionis 8 6 5 2 1

Três pontos: 16/52 (30.8%) / Powell: 4/11

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Heat de Bam Adebayo, a rodada dessa segunda contou com mais nove partidas. Então, confira resultados e estatísticas desses outros duelos.

(46-26) Los Angeles Lakers 110 x 113 Detroit Pistons (52-19)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 32 7 6 3 0
Austin Reaves 24 2 5 0 1
Deandre Ayton 13 10 0 1 0
LeBron James 12 9 10 0 1
Jaxson Hayes 11 3 1 2 4

Três pontos: 8/29 (27.6%) / Doncic: 3/13

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Daniss Jenkins 30 4 8 0 0
Jalen Duren 20 11 3 0 0
Tobias Harris 14 7 5 1 2
Duncan Robinson 12 0 2 0 0
Caris LeVert 8 3 4 0 0

Três pontos: 11/26 (42.3%) / Jenkins: 4/5

(16-56) Indiana Pacers 128 x 126 Orlando Magic (38-33)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 37 6 1 2 2
Jarace Walker 20 5 2 0 0
Aaron Nesmith 19 2 2 0 1
Andrew Nembhard 13 7 14 0 0
T.J McConnell 13 0 6 2 0

Três pontos: 16/35 (45.7%) / Nesmith: 5/8

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 39 4 6 1 o
Tristan Da Silva 21 3 5 2 0
Desmond Bane 17 6 7 0 0
Wendell Carter Jr. 17 5 2 1 0
Jett Howard 10 2 0 0 0

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Banchero: 4/9

(57-15) Oklahoma City Thunder 123 x 103 Philadelphia 76ers (39-33)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 22 5 5 1 2
Jalen Williams 18 4 6 0 0
Jaylin Williams 18 8 4 0 1
Chet Holmgren 17 9 4 0 5
Jared McCain 13 1 2 0 0

Três pontos: 18/41 (43.9%) / Williams: 5/7

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
V.J Edgecombe 35 6 4 1 0
Trendon Watford 15 6 4 0 0
MarJon Beauchamp 13 6 2 2 0
Cameron Payne 10 2 6 2 0
Justin Edwards 8 1 2 1 0

Três pontos: 17/46 (37%) / Edgecombe: 7/15

(24-47) Memphis Grizzlies 107 x 146 Atlanta Hawks (40-32)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
G.G Jackson II 26 3 0 0 0
Tyler Burton 20 8 1 1 0
Ty Jerome 17 1 4 2 1
Walter Clayton Jr. 16 1 6 1 1
Olivier Maxence-Prosper 8 3 1 4 0

Três pontos: 14/43 (32.6%) / Clayton: 4/12

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 26 2 6 1 0
Jonathan Kuminga 16 5 3 1 0
Onyeka Okongwu 16 5 2 2 1
C.J McCollum 15 4 9 1 0
Dyson Daniels 12 5 4 1 1

Três pontos: 25/54 (46.3%) / Kuminga: 4/6

(43-28) Houston Rockets 124 x 132 Chicago Bulls (29-42)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 40 7 5 0 0
Alperen Sengun 33 13 10 2 2
Amen Thompson 23 3 1 2 2
Reed Sheppard 13 5 6 2 2
Jabari Smith Jr. 6 5 1 0 0

Três pontos: 11/41 (26.8%) / Durant: 5/10

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Sexton 25 4 2 3 0
Matas Buzelis 23 4 1 0 0
Leonard Miller 17 9 3 0 0
Josh Giddey 15 7 13 2 1
Tre Jones 15 5 6 2 0

Três pontos: 19/38 (50%) / Buzelis: 5/9

(40-31) Toronto Raptors 143 x 127 Utah Jazz (21-51)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 27 2 6 0 0
Sandro Mamukelashvilli 23 4 2 5 1
Ja’Kobe Walter 21 5 2 1 1
Scottie Barnes 20 7 10 1 1
Jamal Shead 7 1 15 0 0

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Walter: 6/8

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ace Bailey 37 6 3 0 2
Brice Sensabaugh 24 5 1 1 0
John Konchar 19 3 1 0 1
Oscar Tshiebwe 16 7 2 1 2
Kennedy Chandler 13 5 9 3 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Bailey: 7/10

(34-38) Golden State Warriors 137 x 131 Dallas Mavericks (23-49)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Moses Moody 23 3 3 3 2
Kristaps Porzingis 22 7 5 1 0
Brandin Podziemski 20 10 6 1 1
Gary Payton II 17 4 3 2 0
Gui Santos 16 6 5 2 1

Três pontos: 17/47 (36.2%) / Richard: 4/4

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 32 4 9 2 0
Daniel Gafford 20 7 5 1 1
Naji Marshall 16 6 7 1 0
Max Christie 15 2 1 2 1
Klay Thompson 15 1 1 1 1

Três pontos: 16/36 (44.4%) / Thompson: 5/9

(17-55) Brooklyn Nets 99 x 134 Portland Trail Blazers (36-37)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyson Etienne 18 1 4 1 0
Ziaire Williams 16 4 1 2 0
Josh Minott 15 5 1 2 0
Chaney Johnson 12 5 3 0 0
Jalen Wilson 11 4 1 1 0

Três pontos: 8/29 (27.6%) / Etienne: 4/7

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Toumani Camara 35 3 3 2 0
Deni Avdija 18 5 2 1 0
Kris Murray 16 5 5 0 0
Scoot Henderson 13 3 4 4 0
Donovan Clingan 7 15 0 0 7

Três pontos: 18/38 (47.4%) / Camara: 9/11

(29-42) Milwaukee Bucks 96 x 129 Los Angeles Clippers (36-36)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gary Trent Jr. 20 1 1 0 0
AJ Green 15 1 2 0 0
Ryan Rollins 13 4 7 2 1
Pete Nance 11 6 2 0 1
Bobby Portis 11 6 1 1 0

Três pontos: 16/41 (39%) / Trent: 6/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 28 5 3 3 1
Brook Lopez 19 3 3 1 2
Kobe Sanders 19 3 4 1 1
Darius Garland 15 2 6 1 0
Jordan Miller 10 4 4 0 0

Três pontos: 17/39 (43.6%) / Lopez: 5/6

