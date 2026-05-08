Shai Gilgeous-Alexander comanda no fim e Thunder bate Lakers

Shai Gilgeous-Alexander teve noite de variações, mas comandou a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Lakers no fim. Aliás, mais uma partida que até teve algum equilíbrio e até uma liderança do time angelino em pleno terceiro quarto. Mas novamente, o campeão da NBA respondeu aos maiores momentos de pressão e abriu vantagem, defendendo seu mando de quadra na série.

Foi mais uma noite atípica para Shai Gilgeous-Alexander. Ele até começou bem enfrentando as dobras de marcação do rival, mas depois perdeu ritmo. Além disso, sofreu com faltas. O armador cometeu sua quarta infração no primeiro minuto do terceiro quarto e não voltou mais para a quadra até o fim do período. Muitos companheiros se elevaram mais uma vez e ele foi decisivo no último quarto para levar seu time a mais um triunfo.

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O Oklahoma City Thunder segue invicto nos playoffs da NBA. Seis jogos e seis vitórias. Assim, tem o melhor início de um time defensor do título desde o Cleveland Cavaliers de 2016/17. Se o atual MVP é o centro das atenções, o incrível elenco mostrou mais uma vez seu poder competitivo. A vitória se construiu nos minutos sem o craque em quadra, com o time da casa se elevando.

Enquanto isso, o Los Angeles Lakers não foi dominado mais uma vez. É justo até dizer que teve alguma chance real, chegando ao segundo tempo em vantagem. Austin Reaves se recuperou, LeBron James se apresentou no último quarto. Mas outra vez, quando a chance parecia surgiu, o time não conseguiu se sustentar no placar. Muitos esperava um domínio maior dos campeões. Mas ainda assim, 2 a 0 com duas vitórias por 18 pontos.

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Escalações

Não houve qualquer novidade em relação aos desfalques de peso de ambos os times. Então, Luka Doncic e Jalen Williams seguem fora sem prazo para retorno atualmente.

Também não houve mudanças nos quintetos titulares. Mark Daigneault seguiu com: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Do mesmo modo, JJ Redick escalou: Marcus Smart, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton.

Destaques

Foi um jogo de mais alternâncias do que o placar pode indicar. Os primeiros minutos foram equilibrados, mas o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander abriu 11 pontos de vantagem sobre o Lakers no fim do primeiro período. O astro fez oito pontos nesse meio tempo, e se não era tão eficiente como de costume, foi bastante agressivo. Até mesmo na defesa, cometendo duas faltas que fariam parte da história do jogo.

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Mas o Lakers reagiu. Austin Reaves enfim despertou, após muitas dificuldades na volta de sua lesão. Marcou oito pontos quase que em sequência na reta final do segundo período. LeBron James estava bem na criação e nomes como Luke Kennard e Rui Hachimura apareciam com bolas de três. Los Angeles não só mudou os rumos do jogo, como virou o placar, indo para o intervalo com uma vantagem de 58 a 57.

Shai já havia jogado pouco no segundo quarto, ficando apenas quatro minutos na quadra. Mas tudo ficou ainda pior quando cometeu sua quarta falta. Em suma, dos 24 minutos entre o segundo e o terceiro quarto, o astro só disputou cinco. Mas o que prejudicou o fluxo ofensivo do time no segundo período, impulsionou a reação contra um rival que chegou a abrir cinco pontos de frente.

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Ao melhor estilo Thunder, muita defesa, turnovers forçados, transição e um elenco que vai além do MVP Shai Gilgeous-Alexander, reverteram tudo contra o Lakers. Até ali tímidos, Chet Holmgren e Ajay Mitchell assumiram o controle. O pivô anotou sete pontos, enquanto o armador fez oito no terceiro quarto. Holmgren é o melhor jogador dos atuais campeões na série e Mitchell segue substituindo Jalen Williams com excelência, em grande 2025/26.

Foi uma hecatombe. Austin Reaves fez dez pontos, mas cometeu três dos sete turnovers do time no período. LeBron cometeu outro e o Lakers não se encontrava no pior dos mundos: ceder a transição para o time rival. Oklahoma acertou tudo, incluindo quatro de seis nas bolas triplas. Aliás, outro jogo em que o espaçamento do Thunder vai melhor do que Los Angeles.

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Se as dobras em Shai abriram esse espaço no jogo 1, os erros do Lakers foram fatais hoje. Los Angeles cometeu 13 de seus 20 turnovers no segundo tempo. Enquanto isso, Oklahoma acertou nove de suas 14 bolas triplas. Mas o jogo ainda teria uma última reação do time visitante.

LeBron James fez nove pontos no último quarto, incluindo uma sequência de três cestas seguidas. A vantagem voltou a despencar para cinco.

Mas ai, um velho filme se repetiu mais uma vez. Shai Gilgeous-Alexander no clutch-time de um jogo grande. Ele resolveu outra vez. Não sozinho é verdade. Mais uma vez Chet Holmgren com uma bola tripla importante. Cason Wallace fez outra. Por fim, Shai também converteu mais uma. Uma vantagem perigosa se transformou em 16 pontos de vantagem há três minutos do fim. Não houve resposta.

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(4) Los Angeles Lakers 107 x 125 Oklahoma City Thunder (1)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 31 2 6 0 0 LeBron James 23 2 6 3 0 Rui Hachimura 16 4 2 1 0 Marcus Smart 14 4 5 1 0 Luke Kennard 10 1 0 0 0

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Hachimura: 4/7

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Chet Holmgren 22 9 3 4 2 Shai Gilgeous-Alexander 22 2 2 1 0 Ajay Mitchell 20 3 6 0 0 Jared McCain 18 0 0 0 0 Cason Wallace 12 2 4 1 1

Três pontos: 14/36 (38.9%) / McCain: 4/5

Thunder 2-0