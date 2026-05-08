Cade Cunningham brilha e Pistons abre 2 a 0 sobre Cavaliers

Com mais uma grande atuação de Cade Cunningham, o Detroit Pistons venceu o Cleveland Cavaliers outra vez e abriu 2 a 0 na série. Uma grande vitória em mais um jogo equilibrado, em que o time da casa respondeu no momento mais necessário no último período e garantiu a defesa do mando de quadra. A equipe de Ohio, por outro lado, vai para os próximos dois duelos em casa com as costas contra a parede.

A pós-temporada de Cade Cunningham segue sendo incrível. Afinal, essa foi a terceira partida de pelo menos 25 pontos e dez assistências apenas nessa edição dos playoffs. Ele igualou Isiah Thomas, que em 1985 também alcançou três jogos com essa produção. Além disso, ele é apenas o quarto jogador a marcar pelo menos 20 pontos em suas 15 primeiras partidas em playoffs da NBA. Os outros são: Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James e Anthony Davis.

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O Detroit Pistons chegou a estar a uma derrota da eliminação. Mas parece que isso faz tanto tempo, afinal, eles não sabem o que é perder desde então. São cinco triunfos seguidos desde que o Orlando Magic abriu 3 a 1 sobre a equipe na primeira rodada dos playoffs. Mais uma vez, o trabalho defensivo do time foi fantástico, aliado a produção dos arremessadores que auxiliaram Cade Cunningham no triunfo.

Por outro lado, o Cleveland Cavaliers venceu apenas dois de seus últimos sete jogos. Ainda deu para vencer a série contra o Toronto Raptors, mas é justo dizer que o basquete jogado pelo time caiu de produção desde que a série contra os canadenses começou em um 2 a 0 para o time. Sobretudo, com os principais jogadores. Donovan Mitchell se recuperou após o fim de série abaixo contra Toronto. Mas agora, James Harden é quem está mal.

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Escalações

Cada equipe teve um desfalque para o jogo. Kevin Huerter já não vem atuando nos últimos jogos de Detroit e ficou fora mais uma vez. Além disso, Sam Merrill ficou de fora em Cleveland. O arremessador sofreu uma lesão muscular na coxa durante o jogo 1.

Nenhum dos times mudou a escalação da partida inaugural. J.B Bickerstaff escalou: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Enquanto isso, Kenny Atkinson utilizou: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

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Destaques

A partida seguiu alguns roteiros do jogo 1, sobretudo no quesito placar. Um forte começo de Detroit, que abriu vantagem de dois dígitos rapidamente. A diferença chegou a 14 em determinado momento do primeiro tempo, mas Cleveland se manteve vivo, mesmo sem uma atuação boa de seus principais astros até ali.

No segundo tempo, reação do time visitante, sobretudo na força do jogo de dupla entre Donovan Mitchell e Jarrett Allen. Foi também o momento em que os arremessos de três da equipe visitante caíram. Para se ter uma noção, o time converteu sete bolas triplas no jogo, com péssimo aproveitamento. Mas quatro delas vieram no terceiro período, em sete tentativas. No resto do jogo, acertaram três de 25.

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Mas quando tudo parecia ficar a favor do time visitante, que chegou a virar o placar no último quarto, Detroit respondeu, assim como no jogo 1. Dessa vez, Cade Cunningham brilhou individualmente, com 12 pontos. Mas contou com grande apoio de Tobias Harris e Duncan Robinson. Os três foram os cestinhas da partida para o time da casa e somaram 24 dos 28 pontos do time no período decisivo.

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Mitchell foi bem mais uma vez, como tem sido contra Detroit na temporada. Jarrett Allen também foi bem ativo. Mas outra vez, os quatro astros da equipe não conseguem jogar bem ao mesmo tempo. James Harden não conseguiu sequer marcar pontos no último quarto. O armador mais uma vez pareceu lento e frágil em relação a marcação de incrível pressão física de Detroit no ponto de ataque, sobretudo com Ausar Thompson. Evan Mobley foi apagado.

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Dessa vez, o banco de reservas também fez diferença. Cleveland não conseguiu encontrar bons jogos de atletas que tem sido importantes, como Max Strus e Dennis Schroder. Para se ter uma noção, o grupo de segunda unidade do Cavaliers somou apenas 17 pontos contra o Pistons de Cade Cunningham. Enquanto isso, Daniss Jenkins segue sendo uma história da série em favor do líder do Leste, marcando 14 pontos.

Uma vitória importante para o time da casa, por fim, por ter vindo em um roteiro diferente do que de costume. O time converteu 14 bolas triplas, o dobro que seu rival. Mesmo não conseguindo ter tanta vantagem em relação a turnovers e pontos de transição, o time da casa conseguiu ter um fluxo de ataque positivo na meia quadra. Acabou sendo muito decisivo para abrir 2 a 0 na série.

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Cunningham, acima de tudo, segue absoluto no confronto. Ele até começou o jogo em dificuldades contra as ajudas do time visitante. Mas encontrou seu ritmo no fim e foi decisivo. Marcou 25 pontos, mas deu assistências para outros 26. Em suma, 51 dos 107 pontos de Detroit passaram pelo craque.

(4) Cleveland Cavaliers 97 x 107 Detroit Pistons (1)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 31 6 3 2 0 Jarrett Allen 22 7 3 1 1 James Harden 10 6 3 1 0 Evan Mobley 9 1 4 3 3 Dean Wade 8 5 0 0 0

Três pontos: 7/32 (21.9%) / Wade: 2/4

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 3 10 1 2 Tobias Harris 21 7 0 2 2 Duncan Robinson 17 3 3 3 0 Daniss Jenkins 14 6 4 0 0 Ausar Thompson 10 7 2 2 0

Três pontos: 14/28 (50%) / Robinson: 5/9

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Pistons 2-0