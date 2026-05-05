Playoffs da NBA: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Times do Leste se enfrentam nos playoffs pela primeira vez em dez anos

Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons iniciam nesta terça-feira (5) a série de segunda rodada dos playoffs do Leste na NBA. Após terminar com a melhor campanha da conferência, o Pistons abre o confronto com o mando de quadra. Desse modo, os dois primeiros jogos serão na Little Caesars Arena.

Datas da série

05/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video)

07/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video)

09/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 16h (ESPN 4 / Disney+)

11/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+)

13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *

15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers *

17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *

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* Se necessário

Pistons e Cavaliers foram dois dos melhores times da NBA em 2025/26. Aliás, o confronto direto entre as equipes foi extremamente equilibrado. Isso porque cada time ganhou dois jogos, com um triunfo para cada como visitante e outro como mandante. Desse modo, um indicativo de que a série será equilibrada.

Outro detalhe é que os dois times enfrentaram séries difíceis na primeira rodada. O Pistons precisou de sete jogos para vencer o Orlando Magic, assim como o Cavaliers precisou para passar pelo Toronto Raptors.

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A série de semifinais do Leste ainda marca um reencontro entre Pistons e Cavaliers nos playoffs. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2016. Na época, o Cavs de LeBron James varreu o rival de Detroit, que tinha Andre Drummond como principal destaque.

Dez anos depois, porém, o cenário é diferente. Os elenco das duas equipes mudaram por completo e novos líderes surgiram.

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Pelo Pistons, o grande nome é Cade Cunningham, que tem médias de 32.4 pontos, 7.1 assistências e 5.7 rebotes nos playoffs da NBA. Outro pilar é Jalen Duren, que ainda não engrenou na pós-temporada.

Já pelo Cavaliers, a dupla Donovan Mitchell e James Harden é o diferencial. Na primeira rodada dos playoffs da NBA, os astros combinaram para 43.7 pontos. Além deles, Jarrett Allen e Evan Mobley formam um garrafão de destaque.

Com os elencos estrelados, Pistons e Cavaliers tentam voltar às finais do Leste após muito tempo. A última vez que o Cavs chegou à decisão de conferência foi em 2018. Já Detroit, em 2008.

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Cavaliers (52-30: Quarto do Leste)

O Cavaliers tenta afastar o ‘fantasma’ das semifinais dos playoffs. Isso porque, nos últimos dois anos, a equipe caiu na segunda rodada da pós-temporada. A base do elenco, aliás, é a mesma do ano passado, mas com reforços pontuais no banco de reservas.

Diferente de 2024/25, no entanto, o Cavaliers teve dificuldades na fase regular. Enquanto teve a melhor campanha do Leste no ano passado, a equipe terminou este ano na quarta posição. Além disso, na primeira rodada dos playoffs, precisou de sete jogos para eliminar o Toronto Raptors.

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Como na temporada regular, Donovan Mitchell foi o destaque do Cavs nos playoffs da NBA. Diante do Raptors, o astro teve médias de 23.1 pontos, 4.9 rebotes e três assistências. O camisa 45 ainda ganhou o reforço de James Harden, que chegou na trade deadline. Na primeira rodada, o armador alcançou 20.6 pontos e 6.1 assistências.

Além da dupla de armadores, o elenco de apoio também ajudou na pontuação. Isso porque os outros três titulares tiveram médias de pelo menos dez pontos, com Evan Mobley registrando 18.1 por jogo.

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Pistons (60-22: Primeiro do Leste)

Adversário do Cavaliers nos playoffs da NBA, o Pistons dominou o Leste em 2025/26. A equipe teve apenas 22 derrotas e 16 vitórias a mais em relação a 2024/25 para terminar com a melhor campanha da conferência. Porém, a primeira rodada dos playoffs não foi fácil para o time de Detroit.

Diante do Orlando Magic, o Pistons sofreu com inexperiência do elenco nos playoffs. Desse modo, perdeu três dos quatro primeiros jogos diante da oitava campanha do Leste. No entanto, a equipe se recuperou e conseguiu uma virada histórica.

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O líder da virada histórica do Pistons nos playoffs foi Cade Cunningham. O camisa 2 é o segundo melhor pontuador da pós-temporada, com 32.4 pontos por jogo, além de registrar 7.1 assistências e 5.7 rebotes. No Jogo 7, inclusive, o astro alcançou 32 pontos, sendo o cestinha de Detroit.

Mas, além de Cunningham, Tobias Harris foi fundamental. Em um elenco jovem, o ala usou da experiência para liderar Detroit. Em especial, nos três últimos jogos, quando teve médias de 25 pontos, com 30 no Jogo 7. Desse modo, o veterano compensou a baixa produção de Jalen Duren.

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Playoffs da NBA: o que pode definir Cavaliers x Pistons

É certo que Cavaliers e Pistons será uma série equilibrada nos playoffs da NBA. Nenhuma das equipes teve vantagem no confronto direte na temporada regular, enquanto ambas vêm motivadas após vencerem suas séries em sete jogos. Desse modo, os pequenos detalhes podem definir o resultado final.

O primeiro fator é a defesa do Pistons. Na primeira rodada, a equipe teve o melhor rating defensivo nos playoffs da NBA, com 101.9. Além disso, Detroit teve a melhor defesa de garrafão, permitindo ao Magic apenas 35.1 pontos por jogo na área pintada.

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A qualidade do Pistons deve ao Cavaliers buscar mais arremessos do perímetro. Algo que não foi um problema para o time na primeira rodada, que teve 13.3 acertos de três na primeira rodada (terceira na NBA), além de ter o quinto melhor ataque nos playoffs (111.9 pontos por partida).

O ataque, desse modo, deve ser mais uma vez focado na dupla Harden e Mitchell. Porém, um deles deve ser marcado por Ausar Thompson, que tem sido um dos melhores defensores de perímetro nos playoffs da NBA. Até aqui, ele tem médias de 2.3 roubos e 2.3 tocos, além de limitar os adversários a 39.2% de acerto nos arremessos.

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Pelo Pistons, o líder ofensivo deve ser mais uma vez Cunningham. No entanto, na fase regular, o camisa 2 não teve tanto sucesso contra a defesa do Cavaliers na NBA. Em quatro jogos, o armador registrou apenas 18.5 pontos. A aposta é que o bom momento nos playoffs compense a dificuldade dele contra Cleveland.

Por fim, a disputa entre os pivôs será um outro fator. Na primeira rodada, Jalen Duren sofreu, caindo de 19.5 pontos na fase regular para 10.6 nos playoffs da NBA. A boa notícia é que a defesa de garrafão do Cavaliers não tem brilhado. Mesmo com Jarrett Allen e Evan Mobley, a equipe sofreu 50.9 pontos por jogo na área pintada, sendo a terceira pior marca na pós-temporada.

Palpite: Pistons em sete