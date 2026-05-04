Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Calendário da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA

Jumper Brasil traz ao público a lista completa de transmissões da ESPN e do Prime Video

Por
calendário playoffs 2026 NBA
Reprodução / X

Confira o calendário da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA, que começa nesta segunda-feira (4). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.

Os jogos serão exibidos por ESPN, Disney+ e Amazon Prime Video. Além disso, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

A temporada 2025/26 é a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Agora, nos playoffs, o portal seguirá trazendo análises e notícias diárias atualizadas. Portanto, não deixe de conferir as nossas previsões de todas as séries.

Continua após a publicidade

Séries da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA

Leste

(4) Cleveland Cavaliers  x Detroit Pistons (1)
(7) Philadelphia 76ers x New York Knicks (3)

Oeste

(4) Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder (1)
(6) Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs (2)

Então, sem mais delongas, confira abaixo o calendário de transmissões da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA.

Leia mais!

Calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA

04/05/26 (segunda-feira)

Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Continua após a publicidade

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

05/05/26 (terça-feira)

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

06/05/26 (quarta-feira)

Philadelphia 76ers x New York Knicks – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

07/05/26 (quinta-feira)

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

Continua após a publicidade

08/05/26 (sexta-feira)

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

09/05/26 (sábado)

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 16h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

10/05/26 (domingo)

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

11/05/26 (segunda-feira)

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Continua após a publicidade

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

12/05/26 (terça-feira)

Philadelphia 76ers x New York Knicks – jogo 5 (Amazon Prime Video / League Pass) *

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – jogo 5 (Amazon Prime Video / League Pass) *

13/05/26 (quarta-feira)

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – jogo 5 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – jogo 5 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

14/05/26 (quinta-feira)

New York Knicks x Philadelphia 76ers – jogo 6 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

15/05/26 (sexta-feira)

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – jogo 6 (Amazon Prime Video / League Pass) *

Continua após a publicidade

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – jogo 6 (Amazon Prime Video / League Pass) *

16/05/26 (sábado)

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – jogo 6 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

17/05/26 (domingo)

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – jogo 7 (Amazon Prime Video / League Pass) *

Philadelphia 76ers x New York Knicks – jogo 7 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – jogo 7 (Amazon Prime Video / League Pass) *

18/05/26 (segunda-feira)

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – jogo 7 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *

* se necessário

comentários