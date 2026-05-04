Calendário da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA
Jumper Brasil traz ao público a lista completa de transmissões da ESPN e do Prime Video
Confira o calendário da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA, que começa nesta segunda-feira (4). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.
Os jogos serão exibidos por ESPN, Disney+ e Amazon Prime Video. Além disso, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
A temporada 2025/26 é a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país.
Séries da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA
Leste
(4) Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons (1)
(7) Philadelphia 76ers x New York Knicks (3)
Oeste
(4) Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder (1)
(6) Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs (2)
Então, sem mais delongas, confira abaixo o calendário de transmissões da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA.
04/05/26 (segunda-feira)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
05/05/26 (terça-feira)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
06/05/26 (quarta-feira)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
07/05/26 (quinta-feira)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
08/05/26 (sexta-feira)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
09/05/26 (sábado)
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 16h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
10/05/26 (domingo)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
11/05/26 (segunda-feira)
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
12/05/26 (terça-feira)
Philadelphia 76ers x New York Knicks – jogo 5 (Amazon Prime Video / League Pass) *
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – jogo 5 (Amazon Prime Video / League Pass) *
13/05/26 (quarta-feira)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – jogo 5 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – jogo 5 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
14/05/26 (quinta-feira)
New York Knicks x Philadelphia 76ers – jogo 6 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
15/05/26 (sexta-feira)
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – jogo 6 (Amazon Prime Video / League Pass) *
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – jogo 6 (Amazon Prime Video / League Pass) *
16/05/26 (sábado)
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – jogo 6 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
17/05/26 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons – jogo 7 (Amazon Prime Video / League Pass) *
Philadelphia 76ers x New York Knicks – jogo 7 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs – jogo 7 (Amazon Prime Video / League Pass) *
18/05/26 (segunda-feira)
Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – jogo 7 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass) *
* se necessário
