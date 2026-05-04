Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

NBA: Após queda nos playoffs, Magic demite Jamahl Mosley

Técnico deixa cargo após cinco anos e três classificações seguidas aos playoffs

Por
NBA Magic Jamahl Mosley
Reprodução / X

O Orlando Magic anunciou nesta segunda-feira (4) que demitiu o técnico Jamahl Mosley após queda nos playoffs da NBA. O time liderava a série contra o Detroit Pistons por 3 a 1, mas levou a virada. Como resultado, Orlando vai ao mercado de treinadores em busca de alguém para assumir a vaga.

Jamahl Mosley estava na equipe da Flórida desde 2021/22 e ficou em segundo na votação para o melhor técnico de 2023/24. Após levar o time aos playoffs nos últimos dois anos, esperava-se que o Magic tivesse uma evolução e pudesse brigar pelos primeiros lugares do Leste.

Continua após a publicidade

No entanto, não foi o que aconteceu. O Magic só foi aos playoffs da NBA via play-in e, mesmo assim, perdeu o primeiro jogo da repescagem para o Philadelphia 76ers. Na segunda chance, bateu o Charlotte Hornets para poder enfrentar o Detroit Pistons na fase mais importante da temporada.

Mosley já vinha sendo muito criticado na NBA por não conseguir dar ao time um padrão ofensivo. A equipe de Orlando foi apenas a 27ª nos arremessos de três em 2025/26, enquanto chegou a ficar em quarto no Leste em dezembro. No entanto, a equipe caiu muito de produção sem o ala Franz Wagner e terminou a fase regular apenas em sétimo.

Continua após a publicidade

Leia mais

Como resultado, o Magic teve de ir ao play-in da NBA mais uma vez e Jamahl Mosley levou grande parte da culpa, segundo a imprensa. Sua situação piorou quando o time de Orlando perdeu para o 76ers, mas ele ganhou sobrevida ao superar o Hornets.

Então, já nos playoffs, quando o Magic abriu 3 a 1 na série, Orlando teve três chances de fechar e passar de fase. Só que Wagner (lesão na panturrilha) voltou a desfalcar o grupo e o técnico teve de usar Jamal Cain no quinteto titular. No sexto jogo, por exemplo, a equipe chegou a liderar por 24 pontos e levou a virada. Por fim, na sétima partida, o Pistons foi melhor desde o segundo quarto e não deu chances.

Continua após a publicidade

Mesmo com Paolo Banchero fazendo dois jogos acima de 38 pontos nos últimos três, o Magic não conseguiu se classificar para as semifinais do Leste. O time teve várias chances de vencer, mas falhou.

Jamahl Mosley deixa o comando do Magic após ter campanha positiva por três anos consecutivos. Mas, ao mesmo tempo que foi bem na fase regular, o time fracassou nos playoffs, sempre caindo na primeira rodada.

Sua demissão não chega a ser surpresa na NBA, pois o Magic não deu o salto que parecia que ia dar e as três quedas seguidas na primeira rodada não ajudaram em seu caso. Agora, a direção do Magic busca um novo técnico para comandar em 2026/27.

Continua após a publicidade

comentários