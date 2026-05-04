NBA: Após queda nos playoffs, Magic demite Jamahl Mosley

O Orlando Magic anunciou nesta segunda-feira (4) que demitiu o técnico Jamahl Mosley após queda nos playoffs da NBA. O time liderava a série contra o Detroit Pistons por 3 a 1, mas levou a virada. Como resultado, Orlando vai ao mercado de treinadores em busca de alguém para assumir a vaga.

Jamahl Mosley estava na equipe da Flórida desde 2021/22 e ficou em segundo na votação para o melhor técnico de 2023/24. Após levar o time aos playoffs nos últimos dois anos, esperava-se que o Magic tivesse uma evolução e pudesse brigar pelos primeiros lugares do Leste.

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No entanto, não foi o que aconteceu. O Magic só foi aos playoffs da NBA via play-in e, mesmo assim, perdeu o primeiro jogo da repescagem para o Philadelphia 76ers. Na segunda chance, bateu o Charlotte Hornets para poder enfrentar o Detroit Pistons na fase mais importante da temporada.

Mosley já vinha sendo muito criticado na NBA por não conseguir dar ao time um padrão ofensivo. A equipe de Orlando foi apenas a 27ª nos arremessos de três em 2025/26, enquanto chegou a ficar em quarto no Leste em dezembro. No entanto, a equipe caiu muito de produção sem o ala Franz Wagner e terminou a fase regular apenas em sétimo.

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Como resultado, o Magic teve de ir ao play-in da NBA mais uma vez e Jamahl Mosley levou grande parte da culpa, segundo a imprensa. Sua situação piorou quando o time de Orlando perdeu para o 76ers, mas ele ganhou sobrevida ao superar o Hornets.

Então, já nos playoffs, quando o Magic abriu 3 a 1 na série, Orlando teve três chances de fechar e passar de fase. Só que Wagner (lesão na panturrilha) voltou a desfalcar o grupo e o técnico teve de usar Jamal Cain no quinteto titular. No sexto jogo, por exemplo, a equipe chegou a liderar por 24 pontos e levou a virada. Por fim, na sétima partida, o Pistons foi melhor desde o segundo quarto e não deu chances.

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Mesmo com Paolo Banchero fazendo dois jogos acima de 38 pontos nos últimos três, o Magic não conseguiu se classificar para as semifinais do Leste. O time teve várias chances de vencer, mas falhou.

Jamahl Mosley deixa o comando do Magic após ter campanha positiva por três anos consecutivos. Mas, ao mesmo tempo que foi bem na fase regular, o time fracassou nos playoffs, sempre caindo na primeira rodada.

Sua demissão não chega a ser surpresa na NBA, pois o Magic não deu o salto que parecia que ia dar e as três quedas seguidas na primeira rodada não ajudaram em seu caso. Agora, a direção do Magic busca um novo técnico para comandar em 2026/27.